دیدار سفرای جدید آلمان و لبنان با عراقچی + عکس
سفیر جدید آلمان امروز چهارشنبه در آغاز ماموریت دیپلماتیک خود در کشورمان با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.
به گزارش تابناک به نقل از وزار امور خارجه، «اکسل دیتمان» سفیر جدید آلمان امروز چهارشنبه در آغاز ماموریت دیپلماتیک خود در کشورمان با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.
همچنین سفرای جدید قرقیزستان و لبنان با وزیر امور خارجه دیدار کردند.
