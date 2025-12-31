تغییرات قیمتی طلا و سکه امروز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴

قیمت طلا کاهش یافت و سکه امامی به ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و چهل و نه میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۴.۳۶ درصدی داشته است.

به گزارش تابناک، بازار طلا امروز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ تا لحظه نگارش این‌ خبر با کاهش قیمت طلا ۱۸ عیار همراه شد؛ همچنین قیمت سکه امامی نسبت به‌ روز گذشته کاهش یافت.

آخرین نرخ اونس طلا

امروز هر اونس طلا با کاهش ۱.۳۵ درصدی به ۴,۳۱۲ (چهار هزار و سیصد و دوازده ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۴,۳۱۲ -۵۸.۵۴ -۱.۳۵ 16:46 ۴,۳۷۰ ۴۳ ۰.۹۷ روز قبل ۴,۳۲۸ -۲۰۶.۲۱ -۴.۷۷ ۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۳.۲۷ درصدی به ۱۴,۲۰۸,۸۷۳ (چهارده میلیون و دویست و هشت هزار و هشتصد و هفتاد و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۴,۲۰۸,۸۷۳ -۴۶۴,۷۰۳.۰۰ -۳.۲۷ 16:46 ۱۴,۶۷۳,۵۷۶ ۵۷۱,۵۸۷ ۳.۸۹ روز قبل ۱۴,۱۰۱,۹۸۹ -۱,۶۷۷,۸۲۵.۰۰ -۱۱.۹ ۲ روز پیش

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۳.۲۷ درصدی به ۶۱,۵۵۰,۰۰۰ (شصت و یک میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی، امروز به ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و چهل و نه میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۴.۳۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ -۶,۵۰۰,۰۰۰.۰۰ -۴.۳۶ 16:50 ۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳.۵۳ روز قبل ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ -۱۵,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ -۱۰ ۲ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

امروز نیم سکه با کاهش ۳.۷ درصدی به ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ (هشتاد و یک میلیون) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ -۳,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ -۳.۷ 16:50 ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱.۱۹ روز قبل ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ -۵,۵۰۰,۰۰۰.۰۰ -۶.۶۳ ۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

امروز ربع سکه با کاهش ۳.۰۳ درصدی به ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ (چهل و نه میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز

قیمت هر سکه گرمی به ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ (بیست و یک میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.