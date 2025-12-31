ابلاغ چند قانون ازسوی قالیباف به پزشکیان
رئیس مجلس شورای اسلامی «قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی» را جهت اجراء به رئیسجمهور ابلاغ کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه(۱۰ دی ماه) مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، «قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی» را جهت اجراء به مسعود پزشکیان رئیس جمهور ابلاغ کرد.
قانون فوق مشتمل بر ۶ ماده و پنج تبصره است که گزارش آن توسط کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۳ دی ماه ۱۴۰۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
بر اساس ماده (۱) این قانون، دولت علاوه بر الزامات و احکام بودجهای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنجساله جاری و قوانین بودجهای، احکام و الزامات یاد شده در این قانون را نیز در لوایح بودجه سنواتی اعمال و جهت بررسی به مجلس ارائه میدهد.
