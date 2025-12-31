صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سپاه پاسداران پیام صادر کرد

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت شهادت ابوعبیده سخنگوی گردان‌های القسام و چند تن دیگر از رزمندگان مقاومت فلسطین پیامی صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۴۹۱۴۵
| |
316112 بازدید
سپاه پاسداران پیام صادر کرد

به گزارش تابناک به نقل از سپاه نیوز، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت شهادت ابوعبیده سخنگوی گردان‌های القسام و چند تن دیگر از رزمندگان مقاومت فلسطین در پیامی تاکید کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن تمجید از روایت دقیق و شفاف پیروزی‌های مقاومت فلسطین از لسان جناب ابوعبیده و به استیصال کشاندن بنگاه های تبلیغاتی صهیونی برای سانسور و تحریف پایداری مقاومت فلسطین، این شهادت مظلومانه و تروریستی را نشانه کارآمدی، سربلندی و پیروزی رزمندگان مقامت فلسطین در میدان و شکست ارتش صهیونی در مقابله با مقاومت می داند و اعلام می‌دارد که آینده قطعا از آن مقاومت است.

متن پیام تسلیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت شهادت سخنگوی گردان‌های القسام و چند تن دیگر از رزمندگان مقاومت فلسطین به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم  
وَلا تَحسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلوا في سَبيلِ اللَّهِ أَمواتًا  بَل أَحياءٌ عِندَ رَبِّهِم يُرزَقونَ

شهادت جناب ابو عبیده، سخنگوی رشید، شجاع و مجاهد گردان‌های قسام به‌همراه اعضای خانواده و ۴ تن دیگر از رزمندگان مقاومت فلسطین را به امت اسلامی، ملت مظلوم فلسطین و خانواده‌های معظم شهدا تسلیت و تبریک عرض می‌نمائیم.  

شهادت مظلومانه این عزیزان تصویر حقیقی استواری، پایداری و  شکوفایی مجاهدان مقاومت در برابر رژیم تروریست و کودک کش صهیونی را به همگان نشان داد. بی شک راه شهیدان زنده است و طنین مقاومت اسلامی تا آزادسازی قدس شریف خاموش ناپذیر خواهد بود.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن تمجید از روایت دقیق و شفاف پیروزی‌های مقاومت فلسطین از لسان جناب ابوعبیده و به استیصال کشاندن بنگاه‌های تبلیغاتی صهیونی برای سانسور و تحریف پایداری مقاومت فلسطین، این شهادت مظلومانه و تروریستی را نشانه کارآمدی، سربلندی و پیروزی رزمندگان مقامت فلسطین در میدان و شکست ارتش صهیونی در مقابله با مقاومت می داند و  اعلام میدارد که آینده قطعا از آن مقاومت است. 

خدای بزرگ را شاکریم که پیوستگی هنرمندانه میدان و روایت مقاومت ضد صهیونیستی توسط افسران عرصه جنگ نرم مقاومت موجب توسعه و تعالی «گفتمان مقاومت» در سطح ملتهای جهان بویژه ملتهای اروپایی و آمریکا و افزایش جریان ظلم ستیزی در عرصه بین الملل شده است. 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن گرامیداشت یاد، نام و راه مقدس شهیدان قدس به ویژه مقاومت اسلامی فلسطین، بار دیگر بر ادامه مسیر آنان تا آزادی کامل قدس شریف و ازاله رژیم اشغالگر و غاصب صهیونیستی از این سرزمین مقدس تأکید می‌نماید.  

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
 ۹ دی ماه ۱۴۰۴

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سپاه سپاه پاسداران بیانیه ابوعبیده حماس گردان القسام اسرائیل
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دیوارنگاره میدان فلسطین: صدای بی‌پایان مقاومت
تصویر جدید از شهید ابوعبیده، سخنگوی پیشین‌القسام
نتانیاهو: حماس باید نابود شود!
تصاویر پیکر ابوعبیده سخنگوی حماس پس از ترور
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۲ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۴ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۱۹ نظر)
tabnak.ir/005eyP
tabnak.ir/005eyP