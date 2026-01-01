چرا سالمندان کره عروسکبازی میکنند؟
به گزارش تابناک، طبق گزارشها، بیش از ۱۷ درصد از جمعیت این کشور بالای ۶۵ سال سن دارند و بسیاری از آنها در شرایطی زندگی میکنند که احساس تنهایی و افسردگی شدید دارند. در واقع، نرخ خودکشی در میان سالمندان کرهجنوبی یکی از بالاترینها در کشورهای توسعهیافته است و هر روز بهطور متوسط ۱۰ نفر از سالمندان خودکشی میکنند.
در پاسخ به این چالشها، فناوری به کمک آمده است. به تازگی در این کشور عروسکهای رباتیک با ویژگیهای هوش مصنوعی به نام «ربات نانایی» معرفی شدهاند. این عروسکها که ظاهری شبیه کودکان ۷ ساله دارند، قادرند با سالمندان بهطور احساسی و عاطفی ارتباط برقرار کنند و نقش یک همراه و مشاور را ایفا کنند.
این رباتها میتوانند صحبت کنند، یادآوریهای دارویی داشته باشند، موسیقی پخش کنند و حتی فعالیتهای ذهنی و تمرینات فکری برای سالمندان ترتیب دهند. این ویژگیها باعث میشود که سالمندان احساس تنهایی کمتری کنند و از بهبود وضعیت روحی و روانی برخوردار شوند. برخی از سالمندان گزارش دادهاند که از صحبت کردن با این رباتها لذت میبرند و از احساس توجه و اهمیت برخوردار میشوند.
با این حال، استفاده از این فناوریها بدون چالش نیست. برخی منتقدان معتقدند که وابستگی بیش از حد سالمندان به این رباتها میتواند بر استقلال و ارتباطات انسانی آنان تأثیر منفی بگذارد. بهویژه آنکه در برخی موارد، این رباتها میتوانند جایگزین ارتباطات انسانی واقعی شوند که ممکن است تأثیرات اجتماعی و روانی نامطلوبی به همراه داشته باشد.
با وجود این نگرانیها، به نظر میرسد که استفاده از این رباتها بهطور گستردهای در حال گسترش است. تا سال ۲۰۲۵، پیشبینی میشود که بیش از ۱۲ هزار ربات «هایدول» در خانههای سالمندان و در میان افراد تنها توزیع شود. این ابتکار میتواند راهی نوین برای مقابله با بحران سالمندی در کرهجنوبی باشد، هرچند همچنان سوالات اخلاقی و اجتماعی پیرامون آن مطرح است.