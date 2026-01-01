صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چرا سالمندان کره عروسک‌بازی می‌کنند؟

جمعیت سالمندان در کره‌جنوبی به سرعت در حال افزایش است و این تغییرات جمعیتی مشکلاتی جدی برای کشور به همراه داشته است.
کد خبر: ۱۳۴۹۱۲۸
| |
1173 بازدید

 

 

چرا سالمندان کره عروسک‌بازی می‌کنند؟
 
 

به گزارش تابناک، طبق گزارش‌ها، بیش از ۱۷ درصد از جمعیت این کشور بالای ۶۵ سال سن دارند و بسیاری از آن‌ها در شرایطی زندگی می‌کنند که احساس تنهایی و افسردگی شدید دارند. در واقع، نرخ خودکشی در میان سالمندان کره‌جنوبی یکی از بالاترین‌ها در کشورهای توسعه‌یافته است و هر روز به‌طور متوسط ۱۰ نفر از سالمندان خودکشی می‌کنند.

در پاسخ به این چالش‌ها، فناوری به کمک آمده است. به تازگی در این کشور عروسک‌های رباتیک با ویژگی‌های هوش مصنوعی به نام «ربات‌ نانایی» معرفی شده‌اند. این عروسک‌ها که ظاهری شبیه کودکان ۷ ساله دارند، قادرند با سالمندان به‌طور احساسی و عاطفی ارتباط برقرار کنند و نقش یک همراه و مشاور را ایفا کنند.

این ربات‌ها می‌توانند صحبت کنند، یادآوری‌های دارویی داشته باشند، موسیقی پخش کنند و حتی فعالیت‌های ذهنی و تمرینات فکری برای سالمندان ترتیب دهند. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که سالمندان احساس تنهایی کمتری کنند و از بهبود وضعیت روحی و روانی برخوردار شوند. برخی از سالمندان گزارش داده‌اند که از صحبت کردن با این ربات‌ها لذت می‌برند و از احساس توجه و اهمیت برخوردار می‌شوند.

با این حال، استفاده از این فناوری‌ها بدون چالش نیست. برخی منتقدان معتقدند که وابستگی بیش از حد سالمندان به این ربات‌ها می‌تواند بر استقلال و ارتباطات انسانی آنان تأثیر منفی بگذارد. به‌ویژه آنکه در برخی موارد، این ربات‌ها می‌توانند جایگزین ارتباطات انسانی واقعی شوند که ممکن است تأثیرات اجتماعی و روانی نامطلوبی به همراه داشته باشد.

با وجود این نگرانی‌ها، به نظر می‌رسد که استفاده از این ربات‌ها به‌طور گسترده‌ای در حال گسترش است. تا سال ۲۰۲۵، پیش‌بینی می‌شود که بیش از ۱۲ هزار ربات «هایدول» در خانه‌های سالمندان و در میان افراد تنها توزیع شود. این ابتکار می‌تواند راهی نوین برای مقابله با بحران سالمندی در کره‌جنوبی باشد، هرچند همچنان سوالات اخلاقی و اجتماعی پیرامون آن مطرح است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سالمندان کره جنوبی عروسک افسردگی
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پمپاژ افسردگی در فضای مجازی
آلودگی هوا دشمن خاموش روان سالمندان
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۳ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۵ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۲۱ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۰۶ نظر)
افسر سی آی ای: تلاش می‌کنند دوباره به ایران حمله کنند اما این بار یک چیز فرق می‌کند  (۱۰۱ نظر)
tabnak.ir/005ey8
tabnak.ir/005ey8