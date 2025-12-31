سخنگوی دولت: فشارهای اقتصادی، مردم را تحت فشار و آزار قرار داده و این مسئله کاملاً از موضوعات سیاسی جداست.

به گزارش تابناک؛ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، امروز پس از جلسه هیئت دولت گفت: فشارهای اقتصادی، مردم را تحت فشار و آزار قرار داده و این مسئله کاملاً از موضوعات سیاسی جداست. مطابق قانون اساسی، اعتراض مسالمت‌آمیز از حقوق قانونی مردم به شمار می‌رود.

وی تأکید کرد: رئیس‌جمهور همچنان بر حفظ گفت‌وگو و تعامل با مردم و شنیدن صدای آنان در مسیر حل مشکلات کشور تأکید دارد.

سخنگوی دولت درباره سیاست‌های حمایتی افزود: بحث، حذف ارز ترجیحی نیست؛ بلکه انتقال یارانه از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره و رساندن مستقیم آن به مردم است.

مهاجرانی با پذیرش افزایش نرخ تورم در آذرماه تصریح کرد: دولت این موضوع را می‌پذیرد و باید اقدامات مؤثرتر و جدی‌تری برای مهار تورم در دستور کار قرار دهد.