دولت پزشکیان و آزمون بازسازی اقتدار

خبر استعفای وزیر نفت اگرچه تکذیب شد، اما دولت مسعود پزشکیان نیازمند یک بازنگری در تصویری است که از دولت در افکارعمومی ایجاد شده است. تصویری که امروز در ذهن افکارعمومی دیده میشود، حاکی از یک دولت در آستانه از‌هم‌گسیخته است. این تصویر نه به نفع خود دولت است و نه به نفع شهروندان. این وضعیت تنها به نفع مخالفان دولت و کاسبان تحریم است. کسانی که از آشفتگی در ساختار حکمرانی سود می برند و منتظر هستند که آشفتگی دولت فضای بیشتری برای تحرک آنها ایجاد کند.

داوود حشمتی، گروه انرژی تابناک: امروز با این تصویر از دولت در افکارعمومی روبه رو هستیم: رئیس بانک مرکزی بعد از کش و قوس های فراوان و درگیری با ذی نفعان بسیاری در داخل، استعفا داد و با کسی جابه جا شد که خودش از سوی مجلس حذف شده بود. به طور طبیعی مجلسی که همتی را حذف کرد، طبیعتا سر سازگاری با رئیس کل جدید بانک مرکزی نخواهد داشت. این به وضعیت آشفته دولت بیشتر کمک می کند.

دستکم چهار وزیر دولت از سوی مجلس تهدید به استیضاح و برکناری شدند. اگرچه هنوز استیضاح در مجلس کلید نخورده اما فشار مجلس جایگاه آنها را در درون خود وزارتخانه نیز متزلزل کرده است. بنابراین زیرمجموعه این وزارتخانه ها نگاه طولانی مدتی به وزیر ندارند. با چنین وضعیتی هم نمی توانند این وزرا تصمیمات درست و قدرتمندی بگیرند. تنها کاری که ممکن است بتوانند انجام دهند، اداره وزارتخانه ها در همین شرایط و حفظ وضع موجود است. حتی قادر نخواهند بود شیب افول بروکراسی زیرمجموعه خود را کم کنند.

در همین وضعیت دکترسنایی معاون سیاسی رئیس جمهور استعفا داد و از دولت کنار رفت. معاونتی که می توانست مفصل های ارتباطی میان گروه های سیاسی و دولت را برقرار کند.

به اینها اضافه کنید خبر استعفای وزیر نفت و همچنین خبرهایی که حاکی از عدم بازگشت پول فروش نفت به داخل است. دلارهایی که رئیس کمیسیون بودجه مجلس آنها را نزدیک به 8 میلیارد دلار ذکر می کند.

مجموعه این وضعیت چهره ای آشفته از دولت مسعود پزشکیان ترسیم می کند. چهره ای که نیازمند بازنگری و بازسازی است. اگر رئیس دولت نتواند اقتدار آن را بازنویسی کند، دولت از همین حالا باید به پایان خود سلام کند. حتی اگر بتواند یک دوره خود را به پایان برساند.