اولین اظهارات همتی پس از انتصاب

به گزارش تابناک؛ ناصر همتی در نخستین اظهارات خود پس از انتصاب به ریاست بانک مرکزی تاکید کرد: «وظیفه اصلی بانک مرکزی، مهار تورم، کنترل بازار ارز و نظارت بر بانک‌هاست و از این پس در این حوزه‌ها پاسخگو خواهم بود.»

افزود: «دلیل اصلی تورم، کسری بودجه دولت و ناترازی بانک‌هاست. کسری بودجه امری تحمیلی به بانک مرکزی است و این نهاد نقشی در ایجاد آن ندارد، اما می‌تواند آثار و عواقب ناشی از آن را کنترل کند.»

همتی تاکید کرد: حتماً بساط فساد و رانت ناشی از چند نرخی بودن ارز را جمع می‌کنیم.

وی در ادامه افزود: الان رئیس بانک مرکزی هستم و به تک تک نمایندگان مجلس ارادت دارم؛ حتما با آنها مشورت خواهم کرد اما من باید مسائل اقتصادی را بر اساس آنچه که فکر می‌کنم درست است و بر اساس علم اقتصاد، شرایط اقتصادی کشور و تجربه‌ام عمل کنم.