اولین اظهارات همتی پس از انتصاب
وظیفه اصلی بانک مرکزی مهار تورم و کنترل ارز و نظارت بر بانکهاست؛ از این به بعد در این زمینه پاسخگو خواهم بود.
به گزارش تابناک؛ ناصر همتی در نخستین اظهارات خود پس از انتصاب به ریاست بانک مرکزی تاکید کرد: «وظیفه اصلی بانک مرکزی، مهار تورم، کنترل بازار ارز و نظارت بر بانکهاست و از این پس در این حوزهها پاسخگو خواهم بود.»
افزود: «دلیل اصلی تورم، کسری بودجه دولت و ناترازی بانکهاست. کسری بودجه امری تحمیلی به بانک مرکزی است و این نهاد نقشی در ایجاد آن ندارد، اما میتواند آثار و عواقب ناشی از آن را کنترل کند.»
همتی تاکید کرد: حتماً بساط فساد و رانت ناشی از چند نرخی بودن ارز را جمع میکنیم.
وی در ادامه افزود: الان رئیس بانک مرکزی هستم و به تک تک نمایندگان مجلس ارادت دارم؛ حتما با آنها مشورت خواهم کرد اما من باید مسائل اقتصادی را بر اساس آنچه که فکر میکنم درست است و بر اساس علم اقتصاد، شرایط اقتصادی کشور و تجربهام عمل کنم.
خدا وکیلی خودتون خنده تون نمیگیره
ناشناس| |
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
یکی ازاشتباهات بزرگ ناصرهمتی در دورقبل ریاستش بربانک مرکزی تبدیل سودروزشمار به ماهشماربود که علاوه برمشکلات فراوانی که برای سپرده گذاران ایجادکرد یکی از دلایل سرازیرشدن نقدینگی به بازارهای کاذبی مثل دلار وطلا شد.امیداست ناصرخان با پندگیری از اشتباهات گذشته نحوه پرداخت سود (اعم ازمیزان ونحوه شمارش روز وماه) رابه خود بانکها واگذارکند تا با ایجادرقابت نقدینگی سرگردان جمع شود.اصولا اگر قرارباشد همه بانکها دقیقا با سوداعلامی بانک مرکزی کارکنند فلسفه تعدد بانکها بی معنا میشودوچه نیازی به 30 بانک داریم همه را ادغام ویک بانک درست کنند.
ثبت میشود امروز 10/10/1404 اولین روز انتصاب آقای همتی دلار آزاد 137.990 تومان. ببینیم و تعریف کنیم.
