اولین اظهارات همتی پس از انتصاب

وظیفه اصلی بانک مرکزی مهار تورم و کنترل ارز و نظارت بر بانک‌هاست؛ از این به بعد در این زمینه پاسخگو خواهم بود.
اولین اظهارات همتی پس از انتصاب

به گزارش تابناک؛ ناصر همتی در نخستین اظهارات خود پس از انتصاب به ریاست بانک مرکزی تاکید کرد: «وظیفه اصلی بانک مرکزی، مهار تورم، کنترل بازار ارز و نظارت بر بانک‌هاست و از این پس در این حوزه‌ها پاسخگو خواهم بود.»

افزود: «دلیل اصلی تورم، کسری بودجه دولت و ناترازی بانک‌هاست. کسری بودجه امری تحمیلی به بانک مرکزی است و این نهاد نقشی در ایجاد آن ندارد، اما می‌تواند آثار و عواقب ناشی از آن را کنترل کند.»

همتی تاکید کرد: حتماً بساط فساد و رانت ناشی از چند نرخی بودن ارز را جمع می‌کنیم.

 وی در ادامه افزود: الان رئیس بانک مرکزی هستم و به تک تک نمایندگان مجلس ارادت دارم؛ حتما با آنها مشورت خواهم کرد اما من باید مسائل اقتصادی را بر اساس آنچه که فکر می‌کنم درست است و بر اساس علم اقتصاد، شرایط اقتصادی کشور و تجربه‌ام عمل کنم.

 

ناصر همتی مهار تورم ناترازی بانک کسری بودجه بانک مرکزی
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
4
18
پاسخ
خدا وکیلی خودتون خنده تون نمیگیره
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
از امشب توییت زدنهای استاد و نوسانگیری های ایشان شروع میشود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
2
15
پاسخ
احسنت .47 ساله داریم میشنویم فقط
جواد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
8
پاسخ
یکی ازاشتباهات بزرگ ناصرهمتی در دورقبل ریاستش بربانک مرکزی تبدیل سودروزشمار به ماهشماربود که علاوه برمشکلات فراوانی که برای سپرده گذاران ایجادکرد یکی از دلایل سرازیرشدن نقدینگی به بازارهای کاذبی مثل دلار وطلا شد.امیداست ناصرخان با پندگیری از اشتباهات گذشته نحوه پرداخت سود (اعم ازمیزان ونحوه شمارش روز وماه) رابه خود بانکها واگذارکند تا با ایجادرقابت نقدینگی سرگردان جمع شود.اصولا اگر قرارباشد همه بانکها دقیقا با سوداعلامی بانک مرکزی کارکنند فلسفه تعدد بانکها بی معنا میشودوچه نیازی به 30 بانک داریم همه را ادغام ویک بانک درست کنند.
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
2
16
پاسخ
رفتنش دو سال زمان برد آوردنش سه ثانیه جالبه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
10
پاسخ
ثبت میشود امروز 10/10/1404 اولین روز انتصاب آقای همتی دلار آزاد 137.990 تومان. ببینیم و تعریف کنیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
5
9
پاسخ
انشالله که موفق بشی
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
2
12
پاسخ
طرف وزیر اقتصاد بوده استیضاحش کردن الان شده رییس بانک مرکزی،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
5
پاسخ
از افاضات شیخ ما این است شهد را خورد و گفت شیرین است
وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش ریال هست که با نظارت بر بانک ها و کنترل تورم و جلوگیری از فساد این امر امکان پذیر هست
حال سئوال این هست با عملکرد خود ایشان و دیگر همکاران قبلی ایشان قرار نیست هیچ کس پاسخگو باشد؟
