صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دولت ستاره را می‌فروشد

سهام یکی از سودده‌ترین پالایشگاه‌های کشور در آستانه عرضه قرار گرفت. با مصوبه هیأت واگذاری، ۱۷.۹ درصد از سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس به فروش می‌رسد و سازمان خصوصی‌سازی موظف شده ظرف یک ماه آینده تکلیف اراضی و بدهی ارزی این شرکت را مشخص کند.
کد خبر: ۱۳۴۹۱۰۵
| |
378 بازدید

دولت ستاره را می‌فروشد

به گزارش گروه انرژی تابناک به نقل از تجارت نیوز، بر اساس مصوبه هیأت واگذاری، دولت قصد دارد ۱۷.۹ درصد از سهام خود در پالایشگاه ستاره خلیج فارس که تحت مالکیت پالایش پخش است را واگذار کند. در همین چارچوب، سازمان خصوصی‌سازی موظف شده است ظرف یک ماه آینده نسبت به تعیین تکلیف اراضی این پالایشگاه اقدام کرده و هم‌زمان وضعیت بدهی ارزی شرکت به بانک مرکزی را بررسی و نهایی کند.

پالایشگاه ستاره خلیج فارس به‌عنوان بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی کشور در دوران ساخت و راه‌اندازی، نقشی تعیین‌کننده در کاهش ناترازی بنزین و فرآورده‌های نفتی داشته و توانست تراز انرژی کشور را تا مرز صفر کاهش دهد.

درحالی این واگذاری در چارچوب برنامه دولت برای گسترش حضور بخش خصوصی و تعمیق بازار سرمایه انجام می‌شود که در حال حاضر ۵۱ درصد سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس در اختیار وزارت نفت و ۴۹ درصد دیگر متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. ظرفیت تولید این پالایشگاه روزانه حدود ۴۰ میلیون لیتر بنزین و ۱۱ میلیون لیتر گازوئیل اعلام شده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پتروشیمی خلیج فارس پتروشیمی پالایشگاه
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۲ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۴ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۱۹ نظر)
tabnak.ir/005exl
tabnak.ir/005exl