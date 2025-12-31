به گزارش گروه انرژی تابناک به نقل از تجارت نیوز، بر اساس مصوبه هیأت واگذاری، دولت قصد دارد ۱۷.۹ درصد از سهام خود در پالایشگاه ستاره خلیج فارس که تحت مالکیت پالایش پخش است را واگذار کند. در همین چارچوب، سازمان خصوصی‌سازی موظف شده است ظرف یک ماه آینده نسبت به تعیین تکلیف اراضی این پالایشگاه اقدام کرده و هم‌زمان وضعیت بدهی ارزی شرکت به بانک مرکزی را بررسی و نهایی کند.



پالایشگاه ستاره خلیج فارس به‌عنوان بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی کشور در دوران ساخت و راه‌اندازی، نقشی تعیین‌کننده در کاهش ناترازی بنزین و فرآورده‌های نفتی داشته و توانست تراز انرژی کشور را تا مرز صفر کاهش دهد.



درحالی این واگذاری در چارچوب برنامه دولت برای گسترش حضور بخش خصوصی و تعمیق بازار سرمایه انجام می‌شود که در حال حاضر ۵۱ درصد سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس در اختیار وزارت نفت و ۴۹ درصد دیگر متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. ظرفیت تولید این پالایشگاه روزانه حدود ۴۰ میلیون لیتر بنزین و ۱۱ میلیون لیتر گازوئیل اعلام شده است.