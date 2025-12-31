قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۰ دی
در بازار امروز قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا صعود را تجربه کرد.
آخرین نرخ دلار مبادله ای
به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادله ای امروز با افزایش ۱.۶۳ درصدی، از ۱۲۴,۱۴۹ (یکصد و بیست و چهار هزار و یکصد و چهل و نه ) تومان به ۱۲۶,۲۱۰ (یکصد و بیست و شش هزار و دویست و ده ) تومان رسید.
|جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۲۶,۲۱۰
|۲,۰۶۱
|۱.۶۳
|08:51
|۱۲۴,۱۴۹
|۲,۷۳۸
|۲.۲
|روز قبل
|۱۲۱,۴۱۱
|۲,۳۵۹
|۱.۹۴
|۲ روز پیش
قیمت یورو مبادله ای امروز
یورو مبادله ای امروز با افزایش ۱.۶۹ درصدی، از ۱۴۵,۹۶۸ (یکصد و چهل و پنج هزار و نهصد و شصت و هشت ) تومان به ۱۴۸,۴۹۰ (یکصد و چهل و هشت هزار و چهارصد و نود ) تومان رسید.
|جدول قیمت 3 روز اخیر یورو مبادله ای
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۴۸,۴۹۰
|۲,۵۲۲
|۱.۶۹
|08:51
|۱۴۵,۹۶۸
|۳,۰۸۲
|۲.۱۱
|روز قبل
|۱۴۲,۸۸۶
|۲,۷۲۱
|۱.۹
|۲ روز پیش
آخرین نرخ درهم امارات مبادله ای
درهم امارات مبادله ای امروز با افزایش ۱.۶۳ درصدی، از ۳۳,۸۰۵ (سی و سه هزار و هشتصد و پنج ) تومان به ۳۴,۳۶۶ (سی و چهار هزار و سیصد و شصت و شش ) تومان رسید.
|جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات مبادله ای
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۳۴,۳۶۶
|۵۶۱
|۱.۶۳
|08:51
|۳۳,۸۰۵
|۷۴۶
|۲.۲
|روز قبل
|۳۳,۰۵۹
|۶۴۲
|۱.۹۴
|۲ روز پیش
قیمت پوند امروز
در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، بدون تغییر، ۱۸۶,۹۰۰ (یکصد و هشتاد و شش هزار و نهصد ) تومان نرخ گذاری شد.
|جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۸۶,۹۰۰
|۰.۰۰
|10:40
|۱۸۶,۹۰۰
|۳,۹۰۰
|۲.۰۸
|روز قبل
|۱۸۳,۰۰۰
|-۱۰,۴۰۰.۰۰
|-۵.۶۹
|۲ روز پیش
آخرین نرخ لیر ترکیه
در بازار امروز لیر ترکیه نسبت به روز قبل ، با ۵ تومان کاهش، ۳,۲۳۰ (سه هزار و دویست و سی ) تومان نرخ گذاری شد.
آخرین نرخ دلار کانادا
دلار کانادا امروز با کاهش ۱.۶۹ درصدی، از ۱۰۳,۱۰۰ (یکصد و سه هزار و یکصد ) تومان به ۱۰۱,۳۸۰ (یکصد و یک هزار و سیصد و هشتاد ) تومان رسید.
آخرین نرخ دلار استرالیا
دلار استرالیا امروز با کاهش ۱.۶۴ درصدی، از ۹۴,۶۵۰ (نود و چهار هزار و ششصد و پنجاه ) تومان به ۹۳,۱۲۰ (نود و سه هزار و یکصد و بیست ) تومان رسید.
قیمت دینار عراق امروز
در بازار امروز دینار عراق نسبت به روز قبل ، با ۵۰ تومان کاهش، ۱۰,۵۵۰ (ده هزار و پانصد و پنجاه ) تومان نرخ گذاری شد.