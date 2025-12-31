قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۰ دی

قیمت دلار مبادله ای امروز با افزایش ۱.۶۳ درصدی، از ۱۲۴,۱۴۹ (یکصد و بیست و چهار هزار و یکصد و چهل و نه ) تومان به ۱۲۶,۲۱۰ (یکصد و بیست و شش هزار و دویست و ده ) تومان رسید.

در بازار امروز قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا صعود را تجربه کرد.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۲۶,۲۱۰ ۲,۰۶۱ ۱.۶۳ 08:51 ۱۲۴,۱۴۹ ۲,۷۳۸ ۲.۲ روز قبل ۱۲۱,۴۱۱ ۲,۳۵۹ ۱.۹۴ ۲ روز پیش

قیمت یورو مبادله ای امروز

یورو مبادله ای امروز با افزایش ۱.۶۹ درصدی، از ۱۴۵,۹۶۸ (یکصد و چهل و پنج هزار و نهصد و شصت و هشت ) تومان به ۱۴۸,۴۹۰ (یکصد و چهل و هشت هزار و چهارصد و نود ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو مبادله ای قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۴۸,۴۹۰ ۲,۵۲۲ ۱.۶۹ 08:51 ۱۴۵,۹۶۸ ۳,۰۸۲ ۲.۱۱ روز قبل ۱۴۲,۸۸۶ ۲,۷۲۱ ۱.۹ ۲ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات مبادله ای

درهم امارات مبادله ای امروز با افزایش ۱.۶۳ درصدی، از ۳۳,۸۰۵ (سی و سه هزار و هشتصد و پنج ) تومان به ۳۴,۳۶۶ (سی و چهار هزار و سیصد و شصت و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات مبادله ای قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۳۴,۳۶۶ ۵۶۱ ۱.۶۳ 08:51 ۳۳,۸۰۵ ۷۴۶ ۲.۲ روز قبل ۳۳,۰۵۹ ۶۴۲ ۱.۹۴ ۲ روز پیش

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، بدون تغییر، ۱۸۶,۹۰۰ (یکصد و هشتاد و شش هزار و نهصد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۸۶,۹۰۰ ۰.۰۰ 10:40 ۱۸۶,۹۰۰ ۳,۹۰۰ ۲.۰۸ روز قبل ۱۸۳,۰۰۰ -۱۰,۴۰۰.۰۰ -۵.۶۹ ۲ روز پیش

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه نسبت به روز قبل ، با ۵ تومان کاهش، ۳,۲۳۰ (سه هزار و دویست و سی ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا امروز با کاهش ۱.۶۹ درصدی، از ۱۰۳,۱۰۰ (یکصد و سه هزار و یکصد ) تومان به ۱۰۱,۳۸۰ (یکصد و یک هزار و سیصد و هشتاد ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار استرالیا

دلار استرالیا امروز با کاهش ۱.۶۴ درصدی، از ۹۴,۶۵۰ (نود و چهار هزار و ششصد و پنجاه ) تومان به ۹۳,۱۲۰ (نود و سه هزار و یکصد و بیست ) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

در بازار امروز دینار عراق نسبت به روز قبل ، با ۵۰ تومان کاهش، ۱۰,۵۵۰ (ده هزار و پانصد و پنجاه ) تومان نرخ گذاری شد.