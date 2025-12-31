صفحه خبر لوگوبالا تابناک
سفر هوایی عتبات به رکوردی جدید رسید!

با نزدیک شدن به میلاد امام علی (ع) هزینه سفر هوایی عتبات افزایش یافت و مسئولان سازمان حج و زیارت دلیل آن را محدودیت در تأمین پروازها می‌دانند.
سفر هوایی عتبات به رکوردی جدید رسید!

قیمت پروازهای عتبات از تهران با رشد ۱۰ درصدی به ۱۷ میلیون تومان رسید. معاون سازمان حج و زیارت مرتضی آقایی می‌گوید که «برخی از ایرلاین‌ها برای تأمین پروازهای عتبات همکاری نمی‌کنند.»این در حالی است که قرار بود تا پایان دی‌، پروازهای عتبات بدون محدودیت و با نرخ مصوب انجام شود.

به گزارش تابناک به نقل از مشرق، از دو ماه پیش با افزایش بی‌ضابطه نرخ بلیت‌ها، سازمان حج و زیارت به جای دفاتر زیارتی مستقیم وارد میدان شد تا پروازهای عتبات را برای کاروان‌ها تأمین کند. نتیجه این اقدام، تثبیت قیمت بلیت رفت‌وبرگشت عتبات (از تهران ۱۵ میلیون تومان) و کوتاه شدن دست واسطه‌ها بود.

اما حالا افزایش قیمت بلیت، بدون هیچ تغییری در سطح خدمات، هزینه نهایی سفر هوایی عتبات را به مرز ۴۰ میلیون تومان رسانده است. مدیر یکی از دفاتر زیارتی محسن جعفرنژاد می‌گوید که «پروازها از مشهد به ۲۱ میلیون تومان رسیده است.»

پروازهای عتبات ویژه کاروان‌های رسمی کاهش پیدا کرده است و همین امر باعث افزایش اعزام‌های خارج از چارچوب سازمان حج و زیارت به ویژه در آستانه میلاد امام علی (ع) شده است.

مدیر یکی از کاروان‌های غیرمجاز عباس خادمی می‌گوید که «بسیاری از مردم حتی توان پرداخت حدود ۲۰ میلیون تومان برای سفر زمینی با کاروان‌های رسمی را ندارند و به همین دلیل سفرهای کوتاه‌مدت، بدون تشریفات با ما را انتخاب می‌کنند.»

در مقابل، مدیر یکی از دفاتر زیارتی رسول امیری تأکید دارد که «سازمان حج و زیارت نیز دقیقاً برای همین گروه از زائران، اعزام‌های کوتاه‌مدت و کم‌هزینه پیش‌بینی کرده است که می‌تواند در قالب اعزام‌های رسمی، کوتاه‌تر و با هزینه کمتر راهی عتبات شود.»

کارشناسان می‌گویند که سازمان حج و زیارت باید تعداد کاروان‌های کوتاه مدت را افزایش داده و در کنار آنها سفرهای ارزان قیمت عتبات را با تنوع در بسته‌ها و خدمات و البته قیمت دوباره راه‌اندازی کند.

بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
در حالی که بحران‌های اقتصادی جاری و کاهش قدرت خرید، بخش وسیعی از جامعه را در تأمین نیازهای اولیه و معیشتی با چالش مواجه کرده است، تداوم سفرهای خارجی تفریحی و زیارتی نشان‌دهنده وجود یک شکاف طبقاتی عمیق است. با توجه به هزینه‌های گزاف بلیط و اقامت، به نظر می‌رسد این گروه از مسافران از توانمندی مالی کافی برخوردار هستند؛ لذا اختصاص تسهیلات حمایتی یا یارانه به این بخش از فعالیت‌ها، در شرایطی که اولویت‌های اقتصادی حیاتی‌تری در کشور وجود دارد، با اصول عدالت توزیعی در تضاد است و با انتقادات افکار عمومی مواجه می‌شود
