صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

گرمای بی‌سابقه، برق آرژانتین را قطع کرد

در آستانه سال نو میلادی، گرمای شدید موجب قطعی گسترده برق در آرژانتین شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۰۸۶
| |
1834 بازدید
|
۱

گرمای بی‌سابقه، برق آرژانتین را قطع کرد

 

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ خبرگزاری روسی راشاتودی در گزارشی از قطعی گسترده برق در آرژانتین خبر داد. براساس این گزارش، بوئنوس‌آیرس پایتخت آرژانتین تحت تأثیر موج گرمای شدید در تاریکی فرو رفته است.

پیشتر، تارنمای خبری مونته ویدئو پورتال اروگوئه در گزارشی نوشت: اولین موج گرمای شدید تابستانی، کشورهای اروگوئه و آرژانتین را در آخرین روزهای سال ۲۰۲۵ با وضعیتی بحرانی روبرو کرده است. سازمان‌های هواشناسی هشدار می‌دهند که شدت گرما در روزهای آتی به اوج خود خواهد رسید.

طبق گزارش مؤسسه هواشناسی «مت‌سول»، دمای هوا در روزهای اخیر در بوئنوس آیرس به ۳۶.۴ درجه و در شهرهایی از اروگوئه مانند دورازنو و فلوریدا به بیش از ۳۷ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

سرویس هواشناسی ملی آرژانتین برای هشت استان و کلان‌شهر بوئنوس آیرس هشدار زرد صادر کرده است.

مقامات بهداشتی نسبت به خطرات این گرمای طاقت‌فرسا برای گروه‌های حساس از جمله کودکان، افراد بالای ۶۵ سال و بیماران مزمن هشدار جدی صادر کرده‌اند.

علاوه بر مخاطرات انسانی، این موج گرما نگرانی‌هایی مانند خطر آتش‌سوزی، بحران آب و کشاورزی، پدیده‌های جوی همزمان مانند طوفان، رعد و برق شدید و تگرگ به همراه داشته است.

مقامات از شهروندان خواسته‌اند با توجه به بالا بودن شاخص گرما، از ترددهای غیرضروری در ساعات اوج گرما خودداری کرده و توصیه‌های ایمنی را برای مقابله با گرمازدگی جدی بگیرند.

این توده هوای گرم احتمالاً تا اولین روزهای ژانویه ۲۰۲۶ در منطقه ماندگار خواهد بود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قطعی برق آرژانتین گرما هواشناسی
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
برق ۱۰ سازمان ملی و استانی تهران قطع شد
تهران خشک‌ترین استان ایران شد
تهران درآستانه موج سرما
هشدار برای سرمای کم‌سابقه در کشور
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
1
10
پاسخ
36 درجه که برای ما بهاریه
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۲ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۴ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۱۹ نظر)
tabnak.ir/005exS
tabnak.ir/005exS