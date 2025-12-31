حمله تند شریعتمداری به سخنگوی دولت!
به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ حسین شریعتمداری نوشت: دیروز سرکار خانم مهاجرانی سخنگوی محترم دولت در نشست خبری گفته است «دولت اعتراضات را به رسمیت میشناسد و تأکید میکنیم به حق تجمع مسالمتآمیزی که در قانون اساسی ما به رسمیت شناخته شده است. وقتی صدای مردم در میآید یعنی فشارها سنگین بوده و کار دولت این است که صداها را بشنود. بدیهی است که تورم بالای ۵۰ درصد صدای مردم را در میآورد».
کاش جناب ایشان به دو نکته توجه میفرمودند؛
اول: آنکه وقتی همه اسناد و شواهد از وابستگی جماعت اندک آشوبگران به رژیم صهیونیستی حکایت میکند و مشکلات اقتصادی حتی در شعارهای آنها نیز دیده نمیشود، سرکار خانم سخنگو از کدام «اعتراضات»! سخن میگویند؟! اصناف که پس از اطلاع از هویت واقعی پادوهای اسرائيل پا پس کشیدند. کجای این به قول شما اعتراضات شایسته شنیدن است؟! آنها علناً و با کمال وقاحت از قاتلان بیش از هزار و یکصد تن از هموطنان ما و شما دفاع کردهاند.
دوم: دولت محترم و مسئولان و مدیران اقتصادی باید صدای اعتراض و انتقاد دلسوزان نظام و مردم درباره بیتوجهی دستاندرکاران دولت به معیشت مردم را میشنیدند و در حالی که یکسره دَم از وفاق میزنند، لااقل به توصیههای دلسوزانه صاحبنظران و ابراز نگرانی مردم از سختی معیشت توجه میفرمودند. این صدا شنیدنی بود که متاسفانه نشنیدید و یا دستکم اینکه آنگونه که بایسته بود به آن توجه نکردید.
سخنگوی دولت: اعتراضات را می شنویم
«فاطمه مهاجرانی» دیروز سهشنبه ۹ دیماه ۱۴۰۴ در نشست خبری هفتگی خود گفت: میبینیم که مردم چگونه این روزها سخت درگیر معیشت هستند. یکی از وظایف دولت و حاکمیت داشتن گوش شنواست، هر کجا درد هست فریاد هست، اعتراضات، بحرانها و تنگناها را میبینیم و میشنویم و به رسمیت میشناسیم.
