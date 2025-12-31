صفحه خبر لوگوبالا تابناک
حمله تند شریعتمداری به سخنگوی دولت!

کجای این به قول شما اعتراضات شایسته شنیدن است؟! آنها علناً و با کمال وقاحت از قاتلان بیش از هزار و یکصد تن از هموطنان ما و شما دفاع کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۴۹۰۸۵
| |
5463 بازدید
|
۱۳
حمله تند شریعتمداری به سخنگوی دولت!

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ حسین شریعتمداری نوشت: دیروز سرکار خانم مهاجرانی سخنگوی محترم دولت در نشست خبری گفته است «دولت‌ اعتراضات را به رسمیت می‌شناسد و تأکید می‌کنیم به حق تجمع مسالمت‌آمیزی که در قانون اساسی ما به رسمیت شناخته شده است. وقتی صدای مردم‌ در می‌آید یعنی فشارها سنگین بوده و کار دولت‌ این است که صداها را بشنود. بدیهی است که تورم‌ بالای ۵۰ درصد صدای مردم‌ را در می‌آورد».

 کاش جناب ایشان به دو نکته توجه می‌فرمودند؛

اول: آن‌که وقتی همه اسناد و شواهد از وابستگی جماعت اندک آشوبگران به رژیم صهیونیستی حکایت می‌کند و مشکلات اقتصادی حتی در شعارهای آنها نیز دیده نمی‌شود، سرکار خانم سخنگو از کدام «اعتراضات»! سخن می‌گویند؟! اصناف که پس از اطلاع از هویت واقعی پادوهای اسرائيل پا پس کشیدند. کجای این به قول شما اعتراضات شایسته شنیدن است؟! آنها علناً  و با کمال وقاحت از قاتلان بیش از هزار و یکصد تن از هموطنان ما و شما دفاع کرده‌اند‌.

دوم: دولت محترم و مسئولان و مدیران اقتصادی باید صدای اعتراض و انتقاد دلسوزان نظام و مردم درباره بی‌توجهی دست‌اندرکاران دولت به معیشت مردم را می‌شنیدند و در حالی که یکسره دَم از وفاق می‌زنند، لااقل به توصیه‌های دلسوزانه صاحبنظران و ابراز نگرانی مردم از سختی معیشت توجه می‌فرمودند. این صدا شنیدنی بود که متاسفانه نشنیدید و یا دست‌کم اینکه آن‌گونه که بایسته بود به آن توجه نکردید.

سخنگوی دولت: اعتراضات را می شنویم

 «فاطمه مهاجرانی» دیروز سه‌شنبه ۹ دیماه ۱۴۰۴ در نشست خبری هفتگی خود گفت: می‌بینیم که مردم چگونه این روزها سخت درگیر معیشت هستند. یکی از وظایف دولت و حاکمیت داشتن گوش شنواست، هر کجا درد هست فریاد هست، اعتراضات، بحران‌ها و تنگناها را می‌بینیم و می‌شنویم و به رسمیت می‌شناسیم.

روزنامه کیهان شریعتمداری حمله کیهان سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۲۳
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
73
10
پاسخ
حملات یک طرفه به دولت ، دولتی که تا حالا جرات پاسخ دادن نداشته شاید هم حق با کیهان بوده
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
کاری به حرف شما ندارم که همه کیهان را میشناسند که چه بود و حالاچه شده. فقط این آقا که عکسش را گذاشته اید چرا این شکلی شده ؟
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
5
129
پاسخ
ایشون هم که کلا تحولات یک کشور خیالی را دنبال میکنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
8
109
پاسخ
تنگه هرمز را ببندید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
8
116
پاسخ
شریعتمداری
میشه بی خیال شی و دست از سر مردم برداری
قول میدیم تنگه را ببندیم
پاسخ ها
مجید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
نه ایشون گویا در خواب عمیق هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
5
93
پاسخ
این اسناد و مدارک کجا هستند که فقط این میبینه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
4
92
پاسخ
آخرین دست و پای کیهان
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
2
73
پاسخ
جوش نزن. سخنگوی دولت هم هم نظر خودته میخواد کنترل بحران انجام بده
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
2
61
پاسخ
شما گوش هات رو بگیر نشنوی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
کی؟ ما یا حسین؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
58
5
پاسخ
وقتی یک زن رو برای چنین مشاغلی به کار بگیرند همین میشه دیگه...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
4
46
پاسخ
این بنده خدا رو هیچکی گردن نمیگیره. نکنین اینجوری باهاش. گناه داره
