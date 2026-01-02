کفتاران مشغول کارند!/«۱۰ برابر ۱۴۰۱ آدم‌ آمده!»

یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) که از نیروهای واحد ۸۲۰۰ امان است و با اسم ایرانی و زبان فارسی پست می‌گذارد، خود را با عناوین «سرباز رضاشاه دوم - عاشق خاک پاک ایران زمین» معرفی می‌کند و در شروع اعتراضات بازار با هشتگ «انقلاب ملی ایران» این پست را به اشتراک گذاشت: «باورم نمی‌شه! ده برابر سال ۱۴۰۱ آدم اومده بیرون!»

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، طبیعی است که پس از شکست فاز نظامی در جنگ ۱۲ روزه، فاز رسانه‌ای و اقتصادی تقویت شود و فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی و البته جبهه غرب علیه ایران، از این‌دو روز به روز بیشتر شود.

به جز ناکارآمدی برخی مدیران که موجب گرانی و مفسده‌های اقتصادی و اجتماعی شده، نمی‌توان بازوهای نفوذ و رسانه را در فعالیت دشمن نادیده گرفت. به‌قول مالک اشتر در سریال امام علی (ع) «هرکه این‌نامه را فرستاده، صدایش را هم تدارک دیده است.» این‌جمله در سکانسی از جنگ صفین بیان شد که معاویه شبانه نامه‌‌ای را به تیر بسته و بین سپاهیان امام علی انداخت که چه نشسته‌اید که معاویه با بیل و کلنگ به جان رود فرات افتاده و می‌خواهد شما را غرق کند. این‌نامه به دست اشعث بن قیس از یهودیان نفوذی در لشکر امام علی (ع) افتاد و در طرف دیگر، عمروعاص هم با طبل و دهل شروع به همنوازی دسته‌جمعی کرد. فعالیت شدید نفوذیان طاغوت در لشکر علی (ع) فریب ساده‌لوحان را به همراه داشت. در نتیجه شریعه فرات از نیروهای امام علی (ع) خالی شد و معاویه به راحتی شریعه را تصاحب کرد تا اعلام کند آب بر لشکر علی (ع) حرام است.

نمونه همین‌فعالیت جبهه طاغوت در قرون گذشته، امروز هم علیه ایران اسلامی شاهد هستیم. در روزهای جنگ، همه هم‌دل و هم‌زبان و یکی بودند. دشمنان بیرونی هم برای بار چندم فهمیدند عامل فشار بیرونی، مردم ایران را متحدتر می‌کند. پس باید مثل ۴۷ سال گذشته، باز هم به فعالیت‌های درونی رو بیاورند. بنابراین یک‌گرانی بی‌منطق و عجیب و غریب شکل می‌گیرد که از الگوی خاصی تبعیت نمی‌کند. کاری به ریشه‌های گرانی نداریم. مهم این است که اعتراض شهروندان به آن،‌ اتفاقی طبیعی و به حق است. پس از شکل‌گیری گرانی و به هم‌ریختگی بازار، عده‌ای از بازاریان و کاسبان به حق اعتراض می‌کنند و انتقادات خود را نسبت به بی‌سروسامانی وضع موجود بیان می‌کنند.

محمل اعتراضات مردمی، بهترین‌جا برای مخفی‌شدن کفتاران و تحریک مردم است. آخ‌جان! کاسبی و موج‌سواری دوباره با استفاده از اعتراض مردم!

نگارنده این‌مطلب که در تجمع اعتراضی بازاریان حاضر بود و وقایع را از نزدیک مشاهده کرده، دقایق و ساعات اولیه اعتراض را با شعارهای «گرانی گرانی!» همراه دید. اما آن‌میان افرادی بودند که شعارهای تحریک‌آمیز سر داده و نسبت به ماموران برپایی نظم و حفظ امنیت شهروندان،‌ فحاشی می‌کردند. نکته جالب در این‌میان، این بود که مردم، به‌سمت بسیحیان حاضر در تقاطع مخبرالدوله و سعدی رفته و ضمن تشویق‌شان، آن‌ها را در آغوش کشیدند.

همان‌طور که در فعالیت‌های بلندگوهای کمپانی‌های خبری یهود در وقایع سال‌های ۱۳۸۸، گرانی‌های بنزین و وقایع ۱۴۰۱ شاهد بودیم، همیشه عکس‌ها و تصاویر جعلی توسط برخی که به‌ظاهر خبرنگار یا عکاس هستند بیرون می‌آید. نمونه جدیدش همان‌مردی بود که وسط خیابان و مقابل صف موتورسواران نیروهای امنیتی نشسته و این‌بار لازم نبود زمان زیادی از انتشار تصویر گذشته باشد که خودی و غیر خودی صحبت از ساخت آن با هوش مصنوعی کنند!

در حالی‌که این‌روزها بازار و شهر تهران در شبکه تلویزیونی موساد یعنی اینترنشنال، وارد چهارمین و بعدا صدمین روز اعتراض می‌شوند و جمهوری اسلامی هم تا الان بارها و بارها سقوط کرده و مردم و همه اصناف با این‌اعتراض همراه شده و نزدیک است صدا و سیما را فتح کنند، صدای اعتراض مردم و بازاریان شنیده شده و دولتمردان در حال چاره‌جویی هستند؛ کما این‌که قیمت‌ها شکست و پایین آمد. اما می‌دانیم که این‌گونه واکنش‌های دولت، مسکن هستند نه درمان قطعی! پس ای دوستان فکری به حال مردم درمند و باشرف ایران کنید که در جنگ ۱۲ روزه موجب حیرت و تحیر دنیا شدند.

اما تا تنور داغ است باید نان را چسباند! پس طبق رویه سابق، برنامه‌های تحلیلی و میزگردها و گزارش خبرنگاران اعزامی از تهران و ناآرامی‌هایش پخش می‌شود تا جریان ذهن‌شویی ادامه داشته باشد و لشکر شوهرعمه‌ها ضمن احساساتی‌شدن، در گروه‌های خانوادگی واتس‌آپ و تلگرام و دیگر پیام‌رسان‌ها پست‌های مختلفی را به اشتراک بگذارند که این‌حکومت برف امسال را نمی‌بیند و این‌دفعه دیگر کار تمام است!

یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) که از نیروهای واحد ۸۲۰۰ امان است و با اسم ایرانی و زبان فارسی پست می‌گذارد، خود را با عناوین «سرباز رضاشاه دوم - عاشق خاک پاک ایران زمین» معرفی می‌کند و در شروع اعتراضات بازار با هشتگ «انقلاب ملی ایران» این پست را به اشتراک گذاشت: «باورم نمی‌شه! ده برابر سال ۱۴۰۱ آدم اومده بیرون!» این‌هم یکی دیگر از آن‌پست‌های یک‌بار مصرفی بود که این‌ به‌ظاهر کاربر فضای مجازی منتشر کرد! مورد مصرفش همان‌روز اول بود و کسی هم به روی مبارک خود نمی‌آورد که چرا این‌قدر دروغ می‌گویی؟! اگر جمعیت معترض نه،‌ جمعیت اغتشاش‌گران ۱۰ برابر شلوغی‌های ۱۴۰۱ بود که تا الان باید یک‌اتفاق می‌افتاد!

همین‌پست نشان می‌دهد وقایع ۱۴۰۱ پشت سر گذاشته شده و کاربرد خود را برای بلندگوهای یهود و همان‌ها که ضمن ارسال نامه دروغ، صدایش را هم تدارک می‌بینند، از دست داده‌اند. حالا وقت دوشیدن و نهایت استفاده از اعتراضات بازار است. همزمان وجهه نظامی و قدرت ارتش‌های آمریکا و اسرائیل را هم افسانه‌ای نشان داده و سران آمریکا و رژیم صهیونیستی را با مردم ایران هم‌دل و یک‌دله می‌خواند؛ همان‌طور که در وقایع ۱۴۰۱ مایک پمپئو وزیر وقت امور خارجه آمریکا با ایرانی‌ها همدردی کرد و ترامپ هم اولین‌پست فارسی‌اش را در توییتر سابق منتشر کرد.

کانال ۱۵ تلویزیونی اسرائیل چندروز پیش اعلام کرد «اسرائیل باید اعتراضات ایران را سازماندهی و هدایت کند! باید از آشوب‌ها حمایت و پشتیبانی کنیم و سپس جنگی تمام عیار را که منتظرش بودیم علیه ایران راه بیندازیم!» جالب است که یهودی‌ها هم دیگر ظرافت‌ها و هوشمندی‌های گذشته را کنار گذشته و خیلی صریح و بی‌تعارف فعالیت می‌کنند. بله، بی‌بی‌سی زمانی بی‌بی‌سی بود و خیلی ریز و از بغل، کار می‌کرد اما امروز دیگر آن‌روزها گذشته!

می‌توان ساعت‌ها از این‌نمونه‌ها آورد که حرام‌کردن یک‌لحظه زمان هم برای آن‌ها، اسراف و خسران است. فقط به دستور پخت این‌آش رسانه‌ای و چگونگی کاربرد یک‌بار مصرفش دقت داشته باشید و خود را برای اتفاقات دیگری که پیش از حمله احتمالی نظامی آمریکا و اسراییل به ایران، با سوءاستفاده از نام اعتراضات مردمی رخ خواهند داد آماده کنید! فراموش هم نکنید ما مشغول جنگ‌ایم و تا نابودی آمریکا و اسرائیل صلحی در کار نیست. جنگ ایران با جبهه استعمار غربی و یهود بین‌الملل، همیشه بوده و خواهد بود؛ فقط جلوه‌ها و میادینش گاهی پررنگ و کمرنگ می‌شود؛ فعلا در میدان رسانه و موضوعات اقتصادی مشغولیم!