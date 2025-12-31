صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قتل پدر توسط پسر ۲۲ ساله در ایلام

فرمانده انتظامی استان ایلام از وقوع یک فقره قتل در پی درگیری خانوادگی در شهر ایلام خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۹۰۷۹
| |
1763 بازدید

 

قتل پدر توسط پسر ۲۲ ساله در ایلام

 فرمانده انتظامی استان ایلام از وقوع یک فقره قتل در پی درگیری خانوادگی در شهر ایلام خبر داد.

 سردار "جمال سلمانی"  اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری خانوادگی در یکی از محلات شهر ایلام، بلافاصله مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران در محل مشخص شد مردی ۵۰ ساله بر اثر اصابت سلاح سرد به شدت مجروح شده است که بلافاصله توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شد.

فرمانده انتظامی استان ایلام ادامه داد: در بررسی‌های اولیه و تحقیقات مأموران انتظامی مشخص شد فرزند ۲۲ ساله مقتول، به دلیل اختلافات شخصی، پدر خود را با سلاح سرد مجروح کرده و بلافاصله از محل متواری شده است.

سردار سلمانی با بیان اینکه فرد مجروح علیرغم تلاش کادر درمان در بیمارستان جان خود را از دست داد، تصریح کرد: با توجه فرار قاتل از منزل، مأموران انتظامی شهرستان ایلام موفق شدند با شناسایی مخفیگاه متهم و با هماهنگی قضایی، نامبرده را در کمتر از نیم ساعت دستگیر کنند.

وی خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات اولیه پلیس به قتل پدر خود اعتراف و پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
درگیری خانوادگی ایلام سلاح سرد مخفیگاه اعتراف
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۲ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۴ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۱۹ نظر)
tabnak.ir/005exL
tabnak.ir/005exL