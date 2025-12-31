همتی رسما رئیس کل بانک مرکزی شد

بنا بر اعلام فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، عبدالناصر همتی وزیر سابق اقتصاد، در جلسه امروز هیئت دولت به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی انتخاب شد.

به گزارش تابناک، همتی جایگزین محمدرضا فرزین شده است.

مهاجرانی سخنگوی دولت در همین ارتباط اعلام کرد: «فرآیند انتخاب آقای دکتر همتی به سمت رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با دریافت بیشترین امتیاز از سوی خبرگان حوزه بانکی صورت گرفت و با رای اعتماد دولت به ایشان نهایی شد.

همتی در جلسه دولت، سه محور را برای برنامه‌های خود اعلام کرده که شامل «مهار تورم»، «کنترل نرخ ارز از طریق برچیدن فساد و رانت ارز چند نرخی» و «مدیریت ناترازی بانکها و جلوگیری از رشد اضافه برداشت» می‌شود.»



