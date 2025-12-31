همتی رسما رئیس کل بانک مرکزی شد
عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی انتخاب شد.
بنا بر اعلام فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، عبدالناصر همتی وزیر سابق اقتصاد، در جلسه امروز هیئت دولت به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی انتخاب شد.
به گزارش تابناک، همتی جایگزین محمدرضا فرزین شده است.
مهاجرانی سخنگوی دولت در همین ارتباط اعلام کرد: «فرآیند انتخاب آقای دکتر همتی به سمت رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با دریافت بیشترین امتیاز از سوی خبرگان حوزه بانکی صورت گرفت و با رای اعتماد دولت به ایشان نهایی شد.
همتی در جلسه دولت، سه محور را برای برنامههای خود اعلام کرده که شامل «مهار تورم»، «کنترل نرخ ارز از طریق برچیدن فساد و رانت ارز چند نرخی» و «مدیریت ناترازی بانکها و جلوگیری از رشد اضافه برداشت» میشود.»
حکایت از در بیرون کردن و از پنجره وارد شدن !
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
علی| |
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
یعنی تو این مملکت واقعاً قحطی انسان پاک و دانش آموخته و کار بلد آماده؟ آقا بیش از چهل ساله یک چرخه مسئولین راه افتاده و فقط صندلی و اتاق و سمت عوض میشه . بابا آجر اول گرانی و پرش بلند و بالای دلار و در پی آن گرانی و تورم افسار گسیخته را که همین بابا گذاشت.
مگر قحط الرجاله - اینقدر این چهره هارو دیدیم خسته شدیم یعنی در این مملکت ادم باسواد پرورش پیدا نکرد!!!!!!!این شخص کارنامه درخشانی در این زمینه نداره و تاحالا هرچی بلد بوده نتیجش شده این وضعیت. بازم برنامه داره!!!!
