صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

همتی رسما رئیس کل بانک مرکزی شد

عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی انتخاب شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۰۷۶
| |
8647 بازدید
|
۱۹

همتی رسما رئیس کل بانک مرکزی شد

بنا بر اعلام فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، عبدالناصر همتی وزیر سابق اقتصاد، در جلسه امروز هیئت دولت به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی انتخاب شد.

به گزارش تابناک، همتی جایگزین محمدرضا فرزین شده است.

مهاجرانی سخنگوی دولت در همین ارتباط اعلام کرد: «فرآیند انتخاب آقای دکتر همتی به سمت رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با دریافت بیشترین امتیاز از سوی خبرگان حوزه بانکی صورت گرفت و با رای اعتماد دولت به ایشان نهایی شد. 

همتی در جلسه دولت، سه محور را برای برنامه‌های خود اعلام کرده که شامل «مهار تورم»، «کنترل نرخ ارز از طریق برچیدن فساد و رانت ارز چند نرخی» و «مدیریت ناترازی بانکها و جلوگیری از رشد اضافه برداشت» می‌شود.»

همتی رسما رئیس کل بانک مرکزی شد


 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فرزین همتی فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت بانک مرکزی رئیس بانک مرکزی انتصاب خبر فوری
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
همتی وارد بانک مرکزی شد+ عکس
آخرین قاب از فرزین در بانک مرکزی
اولین اظهارات همتی پس از انتصاب
بازگشت دلار به کانال ۱۳۶ هزارتومان
توصیه جنجالی به پزشکیان درباره همتی!
روایت فرزین از سیاست های جدید بانک مرکزی
عکسی عجیب از مصاحبه رییس‌بانک‌مرکزی با یک خبرنگار
علت لغو نشست مهم امروز مجلس چه بود؟
قوه قضاییه: خبر ابقای رئیس کل بانک مرکزی صحت ندارد
همه مقصرند به جز آقای فرزین!
مهاجرانی: با جدیت در مسیر اصلاحات ساختاری حرکت می‌کنیم
بانک مرکزی در برابر واقعیت شکست خورد
دولت چه زمانی وزیر پیشنهادی اقتصاد را معرفی می‌کند؟
ماجرای توزیع رانت ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی با دست فرمان همتی و فرزین/ دلار تا کجا بالا می‌رود؟
استیضاح یک فرد ما را از وفاق خارج نخواهد کرد
انتصاب سه خبره مالی در شورای عالی بورس
پاسخ سخنگوی دولت درباره پیگیری ارسال پیامک حجاب
مهاجرانی: گزینه‌های وزارت اقتصاد در حال بررسی است
اتمام حجت فرزین با بانک های ناتراز
وعده همتی: نرخ ارز متعادل می‌شود
همتی:‌زیرساخت‌اجرای کالابرگ‌الکترونیکی آماده‌است
مهاجرانی: در جنگ  حدود ۸۰۰۰ واحد مسکونی آسیب دید
طراحی برنامه‌های لازم برای اصلاح نظام بانکی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۱۹
ناشناس
|
Sweden
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
7
44
پاسخ
حکایت از در بیرون کردن و از پنجره وارد شدن !
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
انتخاب نامناسب و بی اثر
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
از قدیم گفتن آزموده را آزمودن خطاست
تدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
3
38
پاسخ
فکر نکنم .... بتونه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
6
39
پاسخ
خیانت به نسل جوان و ادامه راه افراد ناتوان و بی سواد
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
3
26
پاسخ
مملکت قحط الرجال
انسانم آرزوست
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
2
23
پاسخ
یعنی تو این مملکت واقعاً قحطی انسان پاک و دانش آموخته و کار بلد آماده؟ آقا بیش از چهل ساله یک چرخه مسئولین راه افتاده و فقط صندلی و اتاق و سمت عوض میشه . بابا آجر اول گرانی و پرش بلند و بالای دلار و در پی آن گرانی و تورم افسار گسیخته را که همین بابا گذاشت.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
2
26
پاسخ
حسن کچل ، کچل حسن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
1
25
پاسخ
دور باطل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
2
21
پاسخ
تمام همتش در پر رویی هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
2
24
پاسخ
مگر قحط الرجاله - اینقدر این چهره هارو دیدیم خسته شدیم یعنی در این مملکت ادم باسواد پرورش پیدا نکرد!!!!!!!این شخص کارنامه درخشانی در این زمینه نداره و تاحالا هرچی بلد بوده نتیجش شده این وضعیت. بازم برنامه داره!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
15
پاسخ
چرا همیشه با کاهش عرضه باعث افزایش نرخ ارز آزاد و اختلاف با نرخ دولتی می شوید که رانت ایجاد شود؟؟؟؟؟؟؟ بعد برای مبارزه با رانت نرخ دولتی را افزایش می دهید!!!!!!!!!!!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۲ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۴ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۱۹ نظر)
tabnak.ir/005exI
tabnak.ir/005exI