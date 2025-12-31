صفحه خبر لوگوبالا تابناک
قیمت سکه، نیم‌سکه، ربع‌سکه امروز ۱۰ دی

امروز سکه امامی با کاهش ۰.۹۷ درصدی به ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و پنجاه و چهار میلیون) تومان رسید.
قیمت سکه، نیم‌سکه، ربع‌سکه امروز ۱۰ دی

قیمت سکه  امامی  در بازار امروز  نسبت به روز قبل کاهش را تجربه کرد.

قیمت سکه امامی امروز

به گزارش تابناک؛ امروز سکه امامی  با کاهش ۰.۹۷ درصدی به ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و پنجاه و چهار میلیون) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ -۱,۵۰۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۹۷  10:50
۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳.۵۳ روز قبل
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ -۱۵,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ -۱۰ ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

امروز نیم سکه  به ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ (هشتاد و چهار میلیون) تومان رسید.

 
جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰   10:50
۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱.۱۹ روز قبل
۸۳,۰۰۰,۰۰۰ -۵,۵۰۰,۰۰۰.۰۰ -۶.۶۳ ۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

امروز ربع سکه به ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه و یک میلیون) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز

امروز هر سکه گرمی  به ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ (بیست و دو میلیون و دویست هزار) تومان رسید.

سکه سکه امامی سکه تمام ربع سکه خبر فوری خرید سکه قیمت سکه
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
همتی قول شرف داده دلار را به زیر 2 هزار تومن برسونه ماشالا همتی غول چراغ جادو بلاخره به ریاست بانک مرکزی رسید
