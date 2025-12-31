صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تعمیق همکاری‌های راهبردی تهران و مسکو

نشست کارگروه انرژی ایران و روسیه به ریاست معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی و معاون وزارت انرژی روسیه برگزار شد و در آن بر عملیاتی‌سازی تفاهم‌نامه‌های راهبردی میان دو کشور تأکید شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۰۶۳
| |
367 بازدید

تعمیق همکاری‌های راهبردی تهران و مسکو

به گزارش گروه انرژی تابناک به نقل از شانا، کارگروه مشترک انرژی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، چهارشنبه (سوم دی) به ریاست سید علی‌محمد موسوی، معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی و رمان مارشاوین، معاون وزارت انرژی روسیه به‌صورت برخط برگزار شد و آخرین وضع همکاری‌های دوجانبه در حوزه انرژی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، مصطفی برزگر، مدیرکل اروپا، آمریکا و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت، نمایندگان وزارت نیرو و معاونت مهندسی وزارت نفت و ۳۲ نفر از نمایندگان طرف روس شامل مدیران و کارشناسان ارشد شرکت‌های بزرگ انرژی این کشور حضور داشتند.

تمرکز اصلی مذاکرات بر بررسی، جمع‌بندی و پیگیری تفاهم‌نامه‌های موجود میان دو کشور در قالب کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و ارزیابی روند پیشرفت آن‌ها در حوزه‌های مختلف انرژی بود.

در جریان این کارگروه، طرفین ضمن مرور اقدامات انجام‌شده، درباره ابعاد فنی، اجرایی و زمان‌بندی پروژه‌های مشترک گفت‌وگو کردند و بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های ذی‌ربط برای تسریع در عملیاتی شدن توافقات تأکید شد.

همچنین موانع احتمالی پیش‌روی اجرای تفاهم‌نامه‌ها و راهکارهای رفع آن‌ها در چارچوب همکاری‌های دوجانبه مورد بحث قرار گرفت.

برگزاری این نشست در ادامه روند تعمیق همکاری‌های راهبردی تهران و مسکو در بخش انرژی و در راستای اجرایی‌سازی توافق‌های و اسناد همکاری پیشین انجام شده است. در پایان این نشست نیز دو طرف با تشکر از تلاش‌های دبیرخانه کمیسیون، بر نهایی‌سازی پیش‌نویس اولیه سند یادداشت تفاهم کمیسیون نوزدهم و هرچه بهتر برگزار شدن آن در تهران تأکید کردند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
روسیه  وزارت نفت وزارت نیرو کارگروه انرژی ایران
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عدم توافق ترامپ و نتانیاهو درباره زمان حمله به ایران!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۲ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۴ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۱۹ نظر)
tabnak.ir/005ex5
tabnak.ir/005ex5