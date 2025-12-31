تعمیق همکاریهای راهبردی تهران و مسکو
به گزارش گروه انرژی تابناک به نقل از شانا، کارگروه مشترک انرژی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، چهارشنبه (سوم دی) به ریاست سید علیمحمد موسوی، معاون وزیر نفت در امور بینالملل و بازرگانی و رمان مارشاوین، معاون وزارت انرژی روسیه بهصورت برخط برگزار شد و آخرین وضع همکاریهای دوجانبه در حوزه انرژی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، مصطفی برزگر، مدیرکل اروپا، آمریکا و کشورهای مستقل مشترکالمنافع معاونت امور بینالملل و بازرگانی وزارت نفت، نمایندگان وزارت نیرو و معاونت مهندسی وزارت نفت و ۳۲ نفر از نمایندگان طرف روس شامل مدیران و کارشناسان ارشد شرکتهای بزرگ انرژی این کشور حضور داشتند.
تمرکز اصلی مذاکرات بر بررسی، جمعبندی و پیگیری تفاهمنامههای موجود میان دو کشور در قالب کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی و ارزیابی روند پیشرفت آنها در حوزههای مختلف انرژی بود.
در جریان این کارگروه، طرفین ضمن مرور اقدامات انجامشده، درباره ابعاد فنی، اجرایی و زمانبندی پروژههای مشترک گفتوگو کردند و بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی و شرکتهای ذیربط برای تسریع در عملیاتی شدن توافقات تأکید شد.
همچنین موانع احتمالی پیشروی اجرای تفاهمنامهها و راهکارهای رفع آنها در چارچوب همکاریهای دوجانبه مورد بحث قرار گرفت.
برگزاری این نشست در ادامه روند تعمیق همکاریهای راهبردی تهران و مسکو در بخش انرژی و در راستای اجراییسازی توافقهای و اسناد همکاری پیشین انجام شده است. در پایان این نشست نیز دو طرف با تشکر از تلاشهای دبیرخانه کمیسیون، بر نهاییسازی پیشنویس اولیه سند یادداشت تفاهم کمیسیون نوزدهم و هرچه بهتر برگزار شدن آن در تهران تأکید کردند.