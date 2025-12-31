صفحه خبر لوگوبالا تابناک
بازگشت هیولای فوق‌سنگین

وزنه‌بردار فوق سنگین ایران و برنده مدال طلای دوضرب جهان در سال ۲۰۲۴ گفت: می خواهم با بهترین شرایط به مسابقات برگردم و در بازی های آسیایی ناگویا وزنه‌هایی بزنم که در تاریخ ماندگار شود.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علیرضا یوسفی که در سال ۲۰۲۴ رکورد دوضرب اوزان جدید وزنه برداری جهان را زد، درباره‌ی برنامه خود برای سال ۲۰۲۶ پس از بازگشت به تمرینات تیم ملی وزنه‌برداری و رهایی از مصدومیت، بیان کرد: بعد از مسابقات قهرمانی جهان بحرین دنبال درمان زانویم بودم و فقط می‌خواستم با بهترین حالت ممکن درمان شوم. بعد از عمل جراحی، خطرهای احتمالی وجود دارد که من هم تصمیم گرفتم به زانویم فرصت بدهم که درگیر مسائل دیگر نشوم. خدا را شکر همه چیز طبق برنامه به خوبی پیش رفت. دکتر شیروانی خوب عمل کرد و دکتر رضایی که فیزیوتراپ حسن یزدانی هم بود، کمک کرد و همه چیز به خوبی پیش رفت. نگرانی برای زانویم وجود ندارد و حتی ۳۰۰ کیلوگرم اسکات زدم.

یک طلای خوشگل در قهرمانی جهان می‌گیرم

یوسفی در مورد برنامه خود برای سال ۲۰۲۶ گفت: برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری اول من بازی‌های آسیایی ناگویا است. تمرکزم این است که اگر قسمت شد با آمادگی کامل به بازی‌ها بروم. بهترین هدف گذاری این است که مسیر را به درستی بروم تا به المپیک لس‌آنجلس برسم. این مسیر از قهرمانی جهان ۲۰۲۶ کسب سهمیه المپیک آغاز می‌شود و می‌خواهم به خوبی برای سهمیه المپیک بجنگم و یک طلای خوشگل هم در قهرمانی جهان به دست آورم.

بازگشت هرکول ایرانی با دست پر

ثبت رکورد‌های تاریخی در بازی‌های آسیایی

او در پاسخ به این پرسش که رکوردهای جدید جهان اعلام شده و برای شکستن آن برنامه‌ای دارد؟ تصریح کرد: من در حرکت دوضرب مسابقات قهرمانی جهان بحرین بیشتر از رکورد جدید جهان وزنه زدم. امیدوارم تا بازی‌های آسیایی شرایط به گونه‌ای پیش برود که بتوانم وزنه‌هایی بزنم که در تاریخ ماندگار شود.

نفر سوم جهان در سال ۲۰۲۴ در پاسخ به این پرسش که با خط و نشان برای حریفان به مسابقات رسمی برمی‌گردد؟ تاکید کرد: خط و نشان که نه(با خنده). تمام تلاشم این است که با بهترین نسخه خودم به مسابقات برگردم. کاری با بقیه ندارم و سعی می‌کنم که بهترین وزنه‌ها را بزنم.

تغییر در تمرین برای پیشرفت رکورد یک‌ضرب

او در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه چه برنامه‌ای برای افزایش رکورد یک ضرب خود دارد؟ تاکید کرد: مدال مجموع فقط برای مسابقات جهانی است و در بازی‌ها مدال یک ضرب و دو ضرب داده می‌شود و زمزمه‌هایی هم شنیده می‌شود مبنی بر اینکه در المپیک هم ممکن است در یک‌ضرب و دو ضرب مدال بدهند. با آقای بهداد سلیمی صحبت کردیم و تغییراتی را در تمرینات یک ضرب انجام داد تا رکوردهایم در یک ضرب هم به خوبی پیشرفت کند و بالا بیاید.

جای خالی دو رقیب فوق‌سنگین

وزنه‌بردار فوق سنگین ایران با اشاره به مصدومیت علی داودی و آیت شریفی دو ملی‌پوش دیگر ایران گفت: علی داودی از ناحیه کتف و آیت شریفی از ناحیه چهار سر زانو درگیر مصدومیت هستند. آرزو می‌کنم که هرچه زودتر بهبود پیدا کنند و به تمرینات برگردند. وزنه‌برداران در اردوی تیم ملی با هم رقابت سالم دارند و من هم دوست دارم هرچه سریع‌تر علی و آیت هم به اردو برگردند چون رقابت وجود داشته باشد خیلی خوب است و باعث انگیزه و پیشرفت می‌شود. 

یوسفی در پاسخ به این پرسش که فکر می‌کند سال آینده اتفاقات خوب در دسته فوق‌سنگین رخ دهد مانند گرفتن طلاهای بازی‌های آسیایی و قهرمانی جهان؟ تصریح کرد: ما فقط به زمان نیاز داریم. فاصله زمانی خوبی تا بازی‌ها هم داریم. تلاش می‌کنیم که در هر دو مسابقه بازی‌های آسیایی و قهرمانی جهان بهترین نتیجه ممکن را بگیریم.

او با اشاره به حضورش در فینال لیگ برتر گفت: قرار بود در هفته دوم لیگم وزنه بزنم اما چون برنامه مسابقات کمی جابجا شد و من هم آمادگی کامل نداشتم شرکت نکردم اما در فینال لیگ وزنه می‌زنم.

بازگشت هرکول ایرانی با دست پر

قول می‌دهم بهترین نتیجه را بگیرم

قهرمان المپیک جوانان در سال ۲۰۱۸ در پایان گفت: از آقای انوشیروانی و آقای سلیمی باید تشکر کنم. بعد از عمل جراحی از لحاظ روحی و جسمی تحت فشار بودم و  شرایط سختی بود. آقای سلیمی و انوشیروانی در دوران نقاهت حواسشان کامل به من بود  و حمایتم کردند. به آنها قول می‌دهم که در رویدادهای پیش رو بهترین نتیجه ممکن را کسب کنم و پرچم ایران را به اهتزاز درآورم و همچنین ثابت کنیم که این فدراسیون جدید تغییرات خوبی را به وجود آورده است. ما که در داخل مجموعه هستیم متوجه می‌شویم که چقدر تغییرات مثبتی ایجاد شده و همه چیز بهتر شده است. همانطور که آقای انوشیروانی هم اشاره کرد اتفاقات خوب از بازی‌های آسیایی می افتد و بهترین نتیجه ممکن را می‌گیریم.

