پاسخ رسمی سازمان غذا و دارو به ادعاها

مصرف دارو پس از تاریخ انقضا می‌تواند سلامت فرد را به خطر اندازد و اثربخشی دارو را کاهش دهد. این تاریخ بر پایه محاسبات دقیق علمی تعیین شده و نادیده گرفتن آن خطری جدی برای جامعه محسوب می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۹۰۵۲
| |
1383 بازدید
|
۲
پاسخ رسمی سازمان غذا و دارو به ادعاها

سخنگوی سازمان غذا و دارو بر اهمیت رعایت دقیق تاریخ انقضای دارو برای حفظ ایمنی مصرف‌کنندگان تأکید کرد و گفت: هیچ دارویی پس از تاریخ انقضا نباید مصرف شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دکتر محمد هاشمی درباره اظهارات مطرح‌شده در یک برنامه گفت‌وگومحور در فضای مجازی، بر اهمیت رعایت دقیق تاریخ انقضای دارو برای حفظ ایمنی مصرف‌کنندگان تأکید کرد

وی با اشاره به نقش تاریخ انقضا در تضمین کیفیت دارو گفت تاریخ انقضا تنها یک عدد روی بسته‌بندی نیست بلکه حاصل مطالعات علمی مدون و دستورالعمل‌های بین‌المللی است که پس از بررسی‌های دقیق توسط سازمان غذا و دارو تأیید می‌شود. ایمنی، کیفیت و اثربخشی دارو وابسته به رعایت همین تاریخ است

وی افزود: مصرف دارو پس از تاریخ انقضا می‌تواند سلامت فرد را به خطر اندازد و اثربخشی دارو را کاهش دهد. این تاریخ بر پایه محاسبات دقیق علمی تعیین شده و نادیده گرفتن آن خطری جدی برای جامعه محسوب می‌شود

سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به برخی مطالعات آزمایشگاهی عنوان کرد: در شرایط کاملاً کنترل‌شده ممکن است بعضی دارو‌ها پس از تاریخ انقضا پایداری نسبی داشته باشند، اما این موضوع هرگز قابل تعمیم به استفاده عمومی نیست و اتکا به آن می‌تواند سلامت افراد را تهدید کند

هاشمی در پایان تأکید کرد سازمان غذا و دارو صریحاً توصیه می‌کند هیچ دارویی پس از تاریخ انقضا مصرف نشود و در صورت هرگونه تردید، مراجعه به داروسازان و منابع رسمی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تنها راهنمای معتبر برای مصرف ایمن دارو است.

سازمان غذا و دارو دارو مصرف کنندگان سلامت فردی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
2
پاسخ
برخی مقالات چیز دیگه گفتن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
0
پاسخ
سایتهایی مثل دیجیکالا که فروش آنلاین دارو دارند، مخصوصا داروهای مکمل رو با تاریخ مصرف گذشته یا عوض کردن لیبل دارو و ... میفروشند و مخصوصا معلوم هم نیست که دارو در انبارهای اونها به طور استاندارد نگه داری شده یا خیر. نظرات مردم رو هم که خود سایت تایید کرده، گویای فاجعه هست!
