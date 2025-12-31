صفحه خبر لوگوبالا تابناک
پزشکی که گروگان سال ۲۰۲۵ شناخته شد!

دکتر ابوصفیه یکی از حداقل ۱۶ پزشک فلسطینی است که در زندان‌های اسرائیل محبوس شده‌اند. آنها به همراه ۵۳ زن، ۴۰۰ کودک و بیش از ۳۵۰۰ نفر دیگر بدون اتهام یا محاکمه تحت بازداشت هستند.
کد خبر: ۱۳۴۹۰۴۲
| |
2701 بازدید

به گزارش تابناک؛ وبگاه میدل ایست مانیتور با اشاره به «بی‌توجهی جامعه جهانی به گروگان‌های فلسطینی» نوشته است: دکتر حسام ابوصفیه (رئیس بیمارستان کمال عَدوان غزه) در تاریخ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۴ مستقیما از محل کارش و در حالی که لباس پزشکی بر تن داشت، بازداشت شد. یک تانک اسرائیلی در جایی که باید آمبولانس می‌بود، قرار گرفته بود و سربازان جان بیماران را می‌گرفتند.

دکتر ابوصفیه بیش از یک سال است که در بازداشت و حبس انفرادی قرار دارد. گزارش‌ها حاکی از کاهش وزن قابل توجه، بیماری‌های پوستی و محرومیت او از دارو و مراقبت‌های بهداشتی است.

او قبل از ربودنش، در جریان حملات اسرائیل مجروح شده بود که بخشی از یک الگوی گسترده‌تر از هدف قرار دادن کارکنان مراکز درمانی غزه بود؛ اما او بدون توجه به این مسئله به کار خود ادامه داد. اسرائیل نه‌تنها بیمارستان‌ها را بمباران می‌کند بلکه کسانی که زنده بمانند، مجرم می‌شناسد.

دکتر ابوصفیه یکی از حداقل ۱۶ پزشک فلسطینی است که در زندان‌های اسرائیل محبوس شده‌اند. آنها به همراه ۵۳ زن، ۴۰۰ کودک و بیش از ۳۵۰۰ نفر دیگر بدون اتهام یا محاکمه تحت بازداشت هستند.

دکتر ابوصفیه گروگان فلسطین اسرای فلسطینی گروگان‌های فلسطینی حبس اسرائیل
