دستگیری یک تیم تروریستی در سراوان!
یک تیم وابسته به گروهکهای تروریستی و معاند که اقدام به طرحریزی و ترور نیروهای حافظ امنیت میکرد توسط پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سراوان شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در ادامه رزمایش عملیاتی شهدای امنیت ۲، یک تیم تروریستی که طی یک سال گذشته اقدامات تروریستی متعددی در منطقه سراوان انجام داده بود، با اقدامات اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شدند.
افراد دستگیر شده در اعترافات خود عنوان کردند که به سفارش گروهکهای تروریستی و معاند اقدام به طرحریزی و ترور در منطقه سراوان میکردند.
