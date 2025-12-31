میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دستگیری یک تیم تروریستی در سراوان!

یک تیم وابسته به گروهک‌های تروریستی و معاند که اقدام به طرح‌ریزی و ترور نیروهای حافظ امنیت می‌کرد توسط پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سراوان شناسایی و دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۳۴۹۰۲۸
| |
790 بازدید
|
۱

دستگیری یک تیم تروریستی در سراوان!

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در ادامه رزمایش عملیاتی شهدای امنیت ۲، یک تیم تروریستی که طی یک سال گذشته اقدامات تروریستی متعددی در منطقه سراوان انجام داده بود، با اقدامات اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شدند.

افراد دستگیر شده در اعترافات خود عنوان کردند که به سفارش گروهک‌های تروریستی و معاند اقدام به طرح‌ریزی و ترور در منطقه سراوان می‌کردند. 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تیم تروریستی ترور دستگیری سراوان تروریست تروریست ها
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دستگیری جاسوس موساد و بازداشت ۴ تروریست در عملیات فراجا
جزئیات انهدام تیم تروریستی متشکل از اتباع بیگانه
دستگیری ۸ نفر در ارتباط با حادثه تروریستی محور خاش –زاهدان
دستگیری ۳ تیم تروریستی علیه زائرین اربعین
تصاویر درگیری با تروریست‌های در سراوان، جسدشان و سلاح‌شان
دستگیری و تسلیم ۶۲ تروریست در کشور
دستگیری تیم تروریستی مرتبط با جریانات صهیونیستی
شهادت دو تن از بسیجیان در سراوان
انهدام یک تیم تروریستی در منطقه مرزی سراوان
دستگیری بیش از ۱۲ تیم تروریستی متصل به اسرائیل
اعترافات تیم تروریستی بمب‌گذار در شیراز
تصویری تلخ از لحظه ترور رئیس پلیس آگاهی سراوان
تیم تروریستی در آذربایجان غربی متلاشی شد
قتل عام 15 نفر توسط بوکوحرام
دسگیری سه تیم مرتبط با گروهگ تروریستی منافقین
دستگیری یک تیم تروریستی در سیستان و بلوچستان
دستگیری ۲ تروریست در خرم آباد
دستگيری یک تيم تروريستی در خوزستان
یک تیم تروریستی در آذربایجان غربی منهدم شد
عاملان انفجار سراوان دستگیر شدند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
0
پاسخ
دستگیر چرا، زنده زنده آتیششون بزنن
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۲ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۲۸ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۷ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۶۵ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۴۰ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۴ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۴ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۰۵ نظر)
tabnak.ir/005ewW
tabnak.ir/005ewW