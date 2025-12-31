میلی صفحه خبر لوگو بالا
کمیسیون تلفیق با افزایش حقوق‌ موافقت کرد

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت‌: در این کمیسیون‌، افزایش حقوق ۳۰ درصد مصوب و برای حداقل بگیران درصد رشد بالاتری در نظر گرفته شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۰۲۶
| |
1385 بازدید
|
۵
کمیسیون تلفیق با افزایش حقوق‌ موافقت کرد

مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به جلسه امروز عصر کمیسیون و بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت‌: حداقل افزایش حقوق ۳۰ درصد مصوب و برای حداقل بگیران درصد رشد بالاتری در نظر گرفته شد.


به گزارش تابناک به نقل از فارس، پس از تفاهم دولت و مجلس برای اصلاح کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، در نخستین مصوبه کمیسیون، مقرر شد افزایش حقوق‌ها بر اساس عدالت و با توجه به منابعی که نمایندگان پیشنهاد خواهند داد، اصلاح شود.

اعضای کمیسیون همچنین مقرر کردند اصلاحاتی در حوزه مالیات‌ها و وصول مالیات برای کارکنان و کارگران دولت، اصناف، بازاریان و تولیدکنندگان صورت گیرد. همچنین تصمیم گرفته شد با هدف توجه به معیشت اقشار مختلف، حقوق کارکنان در سال آینده به‌صورت پلکانی افزایش پیدا کند.

حقوق افزایش حقوق دستمزد مجلس کمیسیون تلفیق
سیدمحسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
0
پاسخ
یعنی دیگه سابقه کار بی ارزشه خوب کسی که تازه میاد حقوقش کمتره باید افزایش مساوی باشه تا عدالت برقرار باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
2
پاسخ
این 30 درصد و 40 درصد و 50 درصد مشکلی را از زندگی کارمند و کارگر حل نمیکنه. فاجعه بیشتر از این حرفاس. بعید میدونم کارمند عادی یا کارگری باشه که روی خط فقر باشه.
مهدی نژاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
2
پاسخ
افزایش و تورم 100 درصدی و افزایش چند درصدی خسته نباشید و این افزایش پلکانی،پلکان 15 سانتی و هم 20 سانتی و 25 و 30 سانتی هم داریم با کدام پلکان حساب کنیم تا نمیریم پلکان دیپلم و پلکان فوق دیپلم و یا پلکان لیسانس و غیره هم موجود است یا نه همه یکسان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
1
پاسخ
کم بازی دربیارید خودتون رو مسخره کرديد، تورم بیشتر از 100 درصد لطف کرديد افزایش حقوق رو کرديد 30 درصد؟
ناشناس
|
Oman
|
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
1
پاسخ
بازم قانون خودشون را به قل اقای پزشکیان که در زمانی شعار انتخاباتی میدادن که افزایش حقوق باید به میزان تورم باشه را قبول نکردن... جالب اینجاست که تورم صد درصده الان تازه میخوان حقوق سی درصد افزایش بدن... بعد بازم کلی مالیات میگیرن که در اخرش همون بیست درصد بشه... دولت جایی نمخوابه که زیرش اب بره...
