اعلام افزایش حقوق‌ جدید در کمیسیون تلفیق

مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به جلسه امروز عصر کمیسیون و بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت‌: حداقل افزایش حقوق ۳۰ درصد مصوب و برای حداقل بگیران درصد رشد بالاتری در نظر گرفته شد.



به گزارش تابناک به نقل از فارس، پس از تفاهم دولت و مجلس برای اصلاح کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، در نخستین مصوبه کمیسیون، مقرر شد افزایش حقوق‌ها بر اساس عدالت و با توجه به منابعی که نمایندگان پیشنهاد خواهند داد، اصلاح شود.

اعضای کمیسیون همچنین مقرر کردند اصلاحاتی در حوزه مالیات‌ها و وصول مالیات برای کارکنان و کارگران دولت، اصناف، بازاریان و تولیدکنندگان صورت گیرد. همچنین تصمیم گرفته شد با هدف توجه به معیشت اقشار مختلف، حقوق کارکنان در سال آینده به‌صورت پلکانی افزایش پیدا کند.