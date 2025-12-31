آیا امروز طرح ترافیک اجرا میشود؟!
آخرین تصمیمها درباره اجرای یا عدم اجرای طرح زوج و فرد در تهران امروز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ از سوی مراجع مسئول اعلام شد.
جزئیات طرح زوج و فرد امروز چهارشنبه 10 دی ماه اعلام شد.
به گزارش تابناک؛ بر اساس اعلام پلیس راهور: طرح زوج و فرد در تهران امروز چهارشنبه 10 دی اجرا نمیشود.
امروز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴، اجرای طرح زوج و فرد (و طرح ترافیک) در تهران لغو شده است. این یعنی دیگر محدودیتهای تردد مبتنی بر شماره پلاک یا محدوده طرح برای خودروها اعمال نمیشود و شهروندان میتوانند آزادانه در سطح شهر تردد کنند بدون توجه به زوج یا فرد بودن پلاک.
بنا بر این گزارش؛ دلیل لغو طرح، تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی و براساس گزارش هواشناسی درباره سرمای شدید هوا و تعطیلی ادارات، مدارس و بسیاری از مراکز در استان تهران اعلام شده است.
