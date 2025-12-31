میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آیا امروز طرح ترافیک اجرا می‌شود؟!

آخرین تصمیم‌ها درباره اجرای یا عدم اجرای طرح زوج و فرد در تهران امروز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ از سوی مراجع مسئول اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۴۹۰۲۳
| |
4527 بازدید
|
۱

آیا امروز طرح ترافیک اجرا می‌شود؟!

جزئیات طرح زوج و فرد امروز چهارشنبه 10 دی ماه اعلام شد.

به گزارش تابناک؛ بر اساس اعلام پلیس راهور: طرح زوج و فرد در تهران امروز چهارشنبه 10 دی اجرا نمی‌شود.

امروز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴، اجرای طرح زوج و فرد (و طرح ترافیک) در تهران لغو شده است. این یعنی دیگر محدودیت‌های تردد مبتنی بر شماره پلاک یا محدوده طرح برای خودروها اعمال نمی‌شود و شهروندان می‌توانند آزادانه در سطح شهر تردد کنند بدون توجه به زوج یا فرد بودن پلاک.

بنا بر این گزارش؛ دلیل لغو طرح، تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی و براساس گزارش هواشناسی درباره سرمای شدید هوا و تعطیلی ادارات، مدارس و بسیاری از مراکز در استان تهران اعلام شده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
طرح ترافیک زوج و فرد طرح زوج و فرد تهران تعطیلی پلیس راهور
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جزئیات طرح ترافیک ۹۸ و حذف «طرح زوج یا فرد»
عدم اجرای «طرح ترافیک» در روزهای پنجشنبه
طرح زوج و فرد از درب منزل اجرا می‌شود
رحیمی: جمع زیادی از مردم به ناحق جریمه شدند
آغاز مجدد اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد از فردا
نحوه اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد برای فردا
زوج و فرد و طرح ترافیک از فردا ۶:۳۰ صبح اجرا خواهد شد
شرط جریمه نشدن در طرح جدید ترافیک پایتخت
طرح ترافیک و زوج و فرد پنجشنبه‌ها اجرا نمی‌شود
فردا چهارشنبه، اجرای طرح زوج و فرد از در منازل
دوربین‌های طرح ترافیک خاموش می‌شوند
طرح زوج و فرد در تهران از درب منازل
وضعیت اجرای طرح ترافیک زوج و فرد در روز سه‌شنبه
تمدید مهلت ثبت‌نام طرح ترافیک آژانس‌ها و باری‌ها
طرح ترافیک و زوج و فرد به روند قبلی خود بازگشت
آغاز ثبت نام از ساکنان محدوده «زوج و فرد» از هفته جاری
تغییر مجدد ساعات اجراي طرح ترافيك و زوج و فرد
اعلام زمان آغاز طرح جدید زوج و فرد
اجرای دو روزه طرح زوج‌وفرد از درب منازل در تهران از فردا
نحوه اجرای طرح ترافیک برای فردا و سی‌ام اسفند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
0
پاسخ
یک سری از سایت ها نوشته اند اجرا می شه؟
داستان چیه؟
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۲ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۲۸ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۷ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۶۵ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۴۰ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۴ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۴ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۰۵ نظر)
tabnak.ir/005ewR
tabnak.ir/005ewR