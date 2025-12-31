میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کیهان: تجمع‌کنندگان هیچ مطالبه اقتصادی ندارند!

روز دوشنبه و سه‌شنبه، جماعتی اندک و کم‌شمار به بهانه مشکلات اقتصادی در دو نقطه تهران دست به آشوب زدند و اصرار داشتند برخی از اصناف و مغازه‌داران را نیز با خود همسو کنند.
کد خبر: ۱۳۴۹۰۱۹
| |
2145 بازدید
|
۲۵

کیهان: تجمع‌کنندگان هیچ مطالبه اقتصادی ندارند!

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ اصناف اما وقتی شعارهای دیکته‌شده رژیم صهیونیستی نظیر «‌نه غزه نه لبنان‌»!، «‌موشک‌ها را رها کن، فکر نان و هوا کن‌»! و... را شنیدند خیلی زود به هویت پادوهای اسرائیل پی بردند و صف خود را از آنها جدا کردند.

در همان حال رژیم صهیونیستی با بهره‌گیری از رسانه‌های فارسی‌زبان خود از یک‌سو دست به بزرگنمایی این گروه زدند و از سوی دیگر، مقامات و مراکز دولتی رژیم صهیونیستی (دقیقاً مانند فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸) از آشوبگران اعلام حمایت کردند. کانال فارسی‌زبان موساد توئیت زده و نوشته است «‌با هم به خیابان‌ها بیایید. وقتش رسیده. ما همراه شما هستیم. نه تنها از راه دور بلکه همراهتان هستیم‌»!

گادبان «W.Gadban» مشاور نماینده اسرائیل در دفتر سازمان ملل در توئیتی عوامل خود را به حضور در خیابان دعوت می‌کرد! «نفتالی بنت» نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونیستی در مصاحبه با «وال استریت ژورنال‌» خطاب به پادوها گفت؛ شما از حمایت کامل ما برخوردارید(!) چند تن از وزرای نتانیاهو نیز -انگار ماموریت یافته باشند- به حمایت از آشوبگران پرداخته و مخصوصاً اصرار داشتند تعداد آنها را زیاد جلوه دهند!...

و اما آشکارترین نمونه مربوط به شبکه تلویزیونی موسوم به ایران اینترنشنال است (که در جنگ غزه فاش شد مقر آن در تل‌آویو می‌باشد) که می‌گوید: «به خیابان‌ها بیایید تا اسرائیل بتواند راحت حمله نظامی علیه ایران را انجام دهد!» (عین جمله است). کانال ۱۵ تلویزیون رژیم صهیونیستی: «اسرائیل باید اعتراضات در ایران را سازماندهی و به جلو هدایت کند، باید از آشوب حمایت و پشتیبانی کنیم»!


 اما، دیروز سرکار خانم مهاجرانی سخنگوی محترم دولت در نشست خبری گفته است «دولت‌ اعتراضات را به رسمیت می‌شناسد و تأکید می‌کنیم به حق تجمع مسالمت‌آمیزی که در قانون اساسی ما به رسمیت شناخته شده است. وقتی صدای مردم‌ در می‌آید یعنی فشارها سنگین بوده و کار دولت‌ این است که صداها را بشنود. بدیهی است که تورم‌ بالای ۵۰ درصد صدای مردم‌ را در می‌آورد».

کاش جناب ایشان به دو نکته توجه می‌فرمودند؛
اول: آن‌که وقتی همه اسناد و شواهد از وابستگی جماعت اندک آشوبگران به رژیم صهیونیستی حکایت می‌کند و مشکلات اقتصادی حتی در شعارهای آنها نیز دیده نمی‌شود، سرکار خانم سخنگو از کدام «اعتراضات»! سخن می‌گویند؟! اصناف که پس از اطلاع از هویت واقعی پادوهای اسرائیل پا پس کشیدند. کجای این به قول شما اعتراضات شایسته شنیدن است؟! آنها علناً  و با کمال وقاحت از قاتلان بیش از هزار و یکصد تن از هموطنان ما و شما دفاع کرده‌اند.
دوم: دولت محترم و مسئولان و مدیران اقتصادی باید صدای اعتراض و انتقاد دلسوزان نظام و مردم درباره بی‌توجهی دست‌اندرکاران دولت به معیشت مردم را می‌شنیدند و در حالی که یکسره دَم از وفاق می‌زنند، لااقل به توصیه‌های دلسوزانه صاحبنظران و ابراز نگرانی مردم از سختی معیشت توجه می‌فرمودند. این صدا شنیدنی بود که متاسفانه نشنیدید و یا دست‌کم اینکه آن‌گونه که بایسته بود به آن توجه نکردید.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
روزنامه کیهان حسین شریعتمداری صدای اسرائیل معترضان اعتراض بازاریان کسبه
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وزیرخارجه باید مشکل اصلی تحریم را حل کند!
در نشست پزشکیان با اصناف و بازاریان چه گذشت؟
واکنش کیهان به اعتراضات برخی بازاریان
نه بزرگ بازاریان یزدی به فراخوان دشمن
تصاویری از تجمع در خیابان لاله‌زار و مرکز تهران
حمله تند حسین شریعتمداری به سیدمحمد خاتمی
طعنه برجامی عباس عبدی به مدیرمسئول کیهان
دار و ندار بازاریان دیلم در آتش سوخت
سخنان جانشین فرمانده انتظامی در جمع بازاریان
آقای رئیس جمهور، مراقب این دسیسه باشید!
پاسخ وکلای خاتمی به حسین شریعتمداری
عصبانیت «کیهان» از توجه زیاد به کامپیوتر شریعتمداری
شریعتمداری چگونه مدیرمسئول کیهان شد؟
حساب اخلالگران را از معترضان جدا می‌دانیم
پاسخ حسین شریعتمداری درباره کامپیوتر امریکایی
واکنش حسین شریعتمداری به اتفاقات بازار تهران
آخرین وضعیت پرونده شکایت از مدیرمسئول کیهان
برنامه وزارت صنعت برای حل مشکل اصناف
نکاتی که فروشندگان و خریداران «حق سرقفلی» باید بدانند!
اعتراضات بازاریان تهران
شریعتمداری: حسن شایانفر ما، نام‌آوری گمنام بود
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
1
35
پاسخ
ایشون نیاز یه دکتر برن. حالا منکنه نیاز به چند دکتر باشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
به نظرم کلا باید باز نشسته بشن.
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
خدایی بعضی ها فکر هم می کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
27
پاسخ
مگه می شود و یا می توانند با این روش سیاست مطالبات اقتصادی را برآورده کنید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
38
پاسخ
وقتی غم نان نداری ، هر اسمی میتونی رو اعتراضات بذاری و صورت مسأله رو پاک کنی!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
19
پاسخ
تو راست میگی با تابناک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
23
پاسخ
در این شرایط سخت، عنانِ کار سامان دادن به معیشت ملت را به حاج حسین بسپارید
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
این هم یکی از همانهایی است که وضع مملکت را به اینجا رسانده امد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
1
34
پاسخ
والله مردم گرسنن چرا مسعولین باورنمکنن مادیگه حتی مرغ روبه سختی میخریم
ناشناس
|
Italy
|
۰۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
36
پاسخ
از دولت پزشکیان درخواست دارم یک سال بودجه دولتی کیهان رو قطع کنه ببینیم جناب شریعتمداری کدوم طرف می ایسته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
29
پاسخ
پس مطالبه سیاسی دارند
اصلا چرا کیهان را بازنشر میدهید
ناشناس
|
United States of America
|
۰۸:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
33
پاسخ
تجمع‌کنندگان شهروندان این مملکت هستند و حق هر مطالبه ای را دارند!
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
1
16
پاسخ
مشت حسین وارد میشود
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۲ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۲۸ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۷ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۶۶ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۴۰ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۴ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۴ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۰۵ نظر)
tabnak.ir/005ewN
tabnak.ir/005ewN