وزیر دفاع روسیه در سخنانی اعلام کرد: ارتش روسیه آماده‌ترین ارتش جهان است و در عمل ثابت کرده است که قادر به تضمین حاکمیت این کشور و دفاع از منافع ملی خود است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری ریانووستی، آن دری بلوسوف، وزیر دفاع روسیه امروز سه شنبه در پیام تبریک سال نو خود اظهار داشت که در سال ۲۰۲۵، مسکو به تقویت قابلیت‌های رزمی نیروهای مسلح خود ادامه داده است.

وزیر دفاع روسیه ادامه داد: امروز می‌توان با اطمینان گفت که ارتش روسیه آماده‌ترین ارتش جهان از نظر رزمی است. ارتش روسیه در عمل ثابت کرده است که قادر به تضمین حاکمیت کشور و دفاع از منافع ملی خود است.