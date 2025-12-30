میلی صفحه خبر لوگو بالا
شایعه حذف وام ازدواج از بودجه ۱۴۰۵

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با رد شایعه حذف وام ازدواج گفت: این تسهیلات همچنان پابرجاست، علی‌الحساب مبلغ سال گذشته برای سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است.
کد خبر: ۱۳۴۸۹۹۲
| |
1132 بازدید
|
۱

به گزارش تابناک، علیرضا رحیمی با انتشار متنی در شبکه ایکس، با ذکر این نکته که شایعه حذف وام ازدواج صحت ندارد، نوشت: این وام از منابع داخلی بانک‌ها تامین می‌شود و ربطی به قانون بودجه ندارد. هیچ الزام قانونی برای حذف آن در لایحه فعلی وجود ندارد و جوانان و خانواده‌ها نگرانی نداشته باشند.

وی افزود: تبصره ۱۵ بند ۳ بودجه ۱۴۰۴، مبلغ ۲۰۰۷۰ همت برای وام قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و خرید با ساخت مسکن اختصاص داده بود و این مبلغ در بودجه ۱۴۰۵ ابقا شده است.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه مجلس می‌تواند مبلغ وام را تغییر دهد، اما فعلا وام ازدواج پابرجاست، یادآور شد: تعبیر اشتباه به دلیل عدم اشاره مستقیم در تبصره‌ها ایجاد شد. علی‌الحساب مبلغ سال گذشته برای سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: خوشبین هستیم کمیسیون فرهنگی توجه ویژه‌ای به وام ازدواج داشته باشد و تلاش کنیم مبلغ آن افزایش یابد تا حمایت واقعی از جوانان ادامه یابد.

بنابر اعلام رحیمی، تا پایان آذرماه، ۴۹۴ هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده است. مسیر ازدواج و تشکیل زندگی مشترک هموار است و دولت طبق قوانین مصوب مجلس کنار جوانان خواهد بود.

 

