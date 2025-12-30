پیشبینی قیمت دلارِ فردا «چهارشنبه»
به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، فعالان بازار ارز میگویند رفتار معاملهگران محتاطانه و در انتظار برای روشنتر شدن سیاستهای تیم جدید بانک مرکزی است. کارشناسان پیشبینی میکنند دلار در معاملات روز چهارشنبه در محدوده ۱۳۷ تا ۱۳۹ هزار تومان نوسان کند و احتمال بازگشت پرقدرت تقاضا در کوتاهمدت بعید است.
قیمت دلار روز سهشنبه، ۹ دی ۱۴۰۴، با رقم ۱۳۷ هزار و ۷۰۰ تومان بازگشایی شد و در ادامه معاملات با رشد پلکانی به ۱۳۸ هزار و ۳۵۰ تومان رسید. این اسکناس پس از ریزش سنگین روز دوشنبه وارد فاز نوسانی شد و در آخرین معامله چهارمین روز هفته با رقم ۱۳۹ هزار و ۲۰۰ تومانی بسته شد.
معاملهگران بازار ارز معتقدند فشار فروش روز دوشنبه بخش عمده هیجان خرید را تخلیه کرده است و تا زمانی که سیگنال مشخصی از سمت سیاستگذار پولی مخابره نشود، قیمت دلار در کوتاهمدت در بازه ۱۳۷ تا ۱۳۹ هزار تومان نوسان خواهد داشت. آنها معاملات روز چهارشنبه را نیز محتاطانه و نوسانی ارزیابی میکنند.
پیش بینی قیمت دلار
کارشناس اقتصادی با توجه به نوسان دلار در کانال ۱۳۸ و ۱۳۹ هزار تومان، برای روز چهارشنبه روند رنج برای اسکناس آمریکایی پیشبینی میکنند. آنها معتقدند در صورت ادامه عرضه کافی و نبود شوک خبری جدید، دلار میتواند در محدوده ۱۳۷ تا ۱۳۹ هزار تومان نوسان کند. به نظر میرسد هرگونه تغییر ناگهانی در فضای سیاسی یا ابلاغ سیاستهای جدید بانک مرکزی میتواند مسیر بازار را تغییر دهد.
قیمت تتر از دلار جا ماند
درهم امارات روز سه شنبه با رقم ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد. قیمت تتر با رقم ۱۳۸ هزار و ۱۰۰ تومان در حال معامله است. پوند انگلیس روی رقم ۱۸۸ هزار و ۴۷۰ تومان قرار گرفت. یورو با رقم ۱۶۴ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شد.
گفتنی است، قیمت دلار توافقی روز سه شنبه ۹ دی 1404، در تالار دوم مرکز مبادله (حواله و اسکناس) در سمت فروش ۱۲۴ هزار و ۱۴۹ تومان است. قیمت دلار تالار دوم در سمت خرید هم ۱۲۳ هزار و ۳۲ تومان است. همچنین قیمت حواله دلار توافقی در تالار اول در سمت فروش ۸۳ هزار و ۲۹۸ تومان اعلام شده است.