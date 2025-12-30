واکنش به نامه ادعایی در مخالفت با انتصاب همتی
به گزارش تابناک، ظهر امروز یک خبرگزاری مدعی شد تعدادی از نمایندگان مجلس در نامهای به رئیسجمهور، خواستار عدم بهکارگیری عبدالناصر همتی در سمت ریاست بانک مرکزی شدند و این نامه در همان دقایق اولیه به ۱۰۰ امضا رسید.
ولی گفته می شود یک نماینده مخالف همتی در تماس با خبرنگار خبرگزاری مذکور چنین ادعایی را مطرح کرده و از وی خواسته این خبر را منتشر کند.
پس از انتشار این خبر خبرنگار خبرگزاری در تماس با نماینده تندرو خواستار ارسال نامه و مستندات میشود که این نماینده گوشی خود را جواب نمیدهد!
معلوم شد چنین نامه ای به امضای نمایندگان نرسیده است.
این نماینده از طراحان استیضاح دکتر همتی و همان فردی است که گفته بود به ملت ایران اطمینان می دهم با استیضاح و برکناری همتی از وزارت اقتصاد قیمت دلار کاهش خواهد یافت. در زمان استیضاح همتی قیمت دلار ۹۲ هزار تومان بود و اکنون به بیش از ۱۴۰ هزار تومان رسیده است.
اصلا انگار کسی به فکر ایران نیست