میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش به نامه ادعایی در مخالفت با انتصاب همتی

نامه ادعایی در مخالفت با انتصاب همتی به ریاست بانک مرکزی وجود خارجی ندارد.
کد خبر: ۱۳۴۸۹۶۰
| |
9674 بازدید
|
۱۴
واکنش به نامه ادعایی در مخالفت با انتصاب همتی

به گزارش تابناک، ظهر امروز یک خبرگزاری مدعی شد تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار عدم به‌کارگیری عبدالناصر همتی در سمت ریاست بانک مرکزی شدند و این نامه در همان دقایق اولیه به ۱۰۰ امضا رسید.

ولی گفته می شود یک نماینده مخالف همتی در تماس با خبرنگار خبرگزاری مذکور چنین ادعایی را مطرح کرده و از وی خواسته این خبر را منتشر کند.

پس از انتشار این خبر خبرنگار خبرگزاری در تماس با نماینده تندرو خواستار ارسال نامه و مستندات می‌شود که این نماینده گوشی خود را جواب نمی‌دهد!

معلوم شد چنین نامه ای به امضای نمایندگان نرسیده است. 

این نماینده  از طراحان استیضاح دکتر همتی و همان فردی است که  گفته بود به ملت ایران اطمینان می دهم با استیضاح و برکناری همتی از وزارت اقتصاد قیمت دلار کاهش خواهد یافت. در زمان استیضاح همتی قیمت دلار ۹۲ هزار تومان بود و اکنون به بیش از ۱۴۰ هزار تومان رسیده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مجلس نماینده مجلس همتی بانک مرکزی انتصاب
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توجیه دولت برای انتصاب دوباره همتی در بانک مرکزی
جزئیات نامه مهم پزشکیان به قالیباف/ منتظر افزایش حقوق‌ها و کاهش مالیات باشیم؟
توصیه جنجالی به پزشکیان درباره همتی!
نامه مهم اقتصادی و معیشتی رئیس‌جمهور به قالیباف
رمزگشایی از یک علت پنهان چسبیدن برخی مقامات به میز
جلسه مهم پزشکیان با فعالان اصناف با حضور همتی
جلسه غیرعلنی مجلس درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی
جنجال بازار و همتی در روزنامه‌های امروز ۹ دی
تیتر عجیب روزنامه کیهان برای انتصاب همتی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
1
2
پاسخ
اون نماینده اسم نداره که همه بشناسنش؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
1
3
پاسخ
حاجی دیلیگانی نمایند پایداریچی از اصفهان که هنوز نفهمیده حق دخالت در قوه مجریه ندارد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
4
پاسخ
حالا ناراحت نباشید ته مانده رمق مردم این میکشه
اصلا انگار کسی به فکر ایران نیست
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
5
پاسخ
آزموده را آزمودن خطاست ....
سادلوح
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
1
3
پاسخ
رئیس بانک مرکزی بعدی آقای فرزین خواهد بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
4
پاسخ
همتی سابقه راضی کننده قابل قبول در دوره قبلی ندارد اشتباه را دو بار تکرار نکنید قحطی اقتصاددان مدیر بانکی نیست شخص دیگری نصب کنید
منوچهر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
6
پاسخ
اگر همتی خوب بود پس چرا استیضاح شد بیشترین تورم همان موقع داشتیم
ققنوس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
3
0
پاسخ
نمیدانم چرا بعضی ها از مسئولیت گرفتن آدمهای کاردان و شایسته می‌ترسند ؟
کیوان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
3
پاسخ
مردم رو گیر اوردین...بدبخت کردین ما رو
ش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
1
پاسخ
این نماینده اسم ندارد مثل مرد بیاد جلو ملت خوشو مانند مسئولین ژاین وچین اعدام کند
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۲ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۲۸ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۷ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۶۶ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۴۰ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۴ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۴ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۱۷ نظر)
نمادسازی برای آشوب را جدی بگیریم  (۱۰۵ نظر)
tabnak.ir/005evQ
tabnak.ir/005evQ