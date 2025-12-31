میلی صفحه خبر لوگو بالا
صوفی در گفتگو با تابناک:

بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است

عضو کمیسیون عمران مجلس با تشریح دلایل رد لایحه بودجه در صحن علنی، گفت: بی‌توجهی به معیشت مردم، افزایش ناکافی حقوق‌ها و ضعف جدی در اعتبارات عمرانی از مهم‌ترین دلایل مخالفت مجلس با این بودجه بوده است.
کد خبر: ۱۳۴۸۹۵۶
| |
956 بازدید
|
۳

اصلاحیه دولت در میزان افزایش حقوق‌ها ۳۰ درصد است / بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست

عباس صوفی، نماینده مردم همدان و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به ارائه گزارش کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس اظهار کرد: لایحه بودجه به دلیل آنکه موضوع معیشت مردم، حمایت از تولید و کاهش آثار تورمی در آن به‌درستی دیده نشده بود، از نگاه مجلس بودجه‌ای ضعیف ارزیابی شد و رأی نیاورد.

وی افزود: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان در شرایط تورمی فعلی نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات معیشتی مردم باشد و به همین دلیل مجلس این پیشنهاد را نپذیرفت. تعیین تکلیف حقوق‌ها، اجرای کالابرگ، کنترل آثار تورمی بودجه، تسهیلات ازدواج و توجه به مسکن از مطالبات جدی نمایندگان در اصلاح بودجه است.

صوفی با اشاره به نامه رئیس‌جمهور به مجلس گفت: پس از اعلام آمادگی دولت برای اعمال اصلاحات، لایحه بودجه مجدداً به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد تا با توجه به مطالبات مجلس و مردم، اصلاحات لازم انجام شود.

عضو کمیسیون عمران در ادامه به بودجه عمرانی کشور اشاره کرد و گفت: در لایحه بودجه سال آینده حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برای اعتبارات عمرانی پیش‌بینی شده که با توجه به حجم بالای پروژه‌های نیمه‌تمام، نیازهای حوزه مسکن و ضعف مولدسازی، این رقم کفایت نمی‌کند و همین موضوع یکی از دلایل مخالفت مجلس با لایحه بودجه بود.

وی تأکید کرد: مجلس به دنبال تصویب بودجه‌ای است که هم آثار تورمی کمتری داشته باشد و هم بتواند به بهبود معیشت مردم، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی کشور کمک کند.

بودجه که برای اجرایی شدن نیست،صرفا دکوره.
مردم خودشون این زندگی رو انتخاب کردن
مجلس از جیب ملت برای پروژه های عمرانی خرج نکنه. دخل و خرج باید دقیقا برابر باشند.
