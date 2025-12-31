عضو کمیسیون عمران مجلس با تشریح دلایل رد لایحه بودجه در صحن علنی، گفت: بی‌توجهی به معیشت مردم، افزایش ناکافی حقوق‌ها و ضعف جدی در اعتبارات عمرانی از مهم‌ترین دلایل مخالفت مجلس با این بودجه بوده است.

عباس صوفی، نماینده مردم همدان و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به ارائه گزارش کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس اظهار کرد: لایحه بودجه به دلیل آنکه موضوع معیشت مردم، حمایت از تولید و کاهش آثار تورمی در آن به‌درستی دیده نشده بود، از نگاه مجلس بودجه‌ای ضعیف ارزیابی شد و رأی نیاورد.

وی افزود: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان در شرایط تورمی فعلی نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات معیشتی مردم باشد و به همین دلیل مجلس این پیشنهاد را نپذیرفت. تعیین تکلیف حقوق‌ها، اجرای کالابرگ، کنترل آثار تورمی بودجه، تسهیلات ازدواج و توجه به مسکن از مطالبات جدی نمایندگان در اصلاح بودجه است.

صوفی با اشاره به نامه رئیس‌جمهور به مجلس گفت: پس از اعلام آمادگی دولت برای اعمال اصلاحات، لایحه بودجه مجدداً به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد تا با توجه به مطالبات مجلس و مردم، اصلاحات لازم انجام شود.

عضو کمیسیون عمران در ادامه به بودجه عمرانی کشور اشاره کرد و گفت: در لایحه بودجه سال آینده حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برای اعتبارات عمرانی پیش‌بینی شده که با توجه به حجم بالای پروژه‌های نیمه‌تمام، نیازهای حوزه مسکن و ضعف مولدسازی، این رقم کفایت نمی‌کند و همین موضوع یکی از دلایل مخالفت مجلس با لایحه بودجه بود.

وی تأکید کرد: مجلس به دنبال تصویب بودجه‌ای است که هم آثار تورمی کمتری داشته باشد و هم بتواند به بهبود معیشت مردم، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی کشور کمک کند.