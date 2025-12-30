وقتی سخنگوی قوه قضاییه از نگهداری یک «فلز گران‌بها»ی ۱.۸ میلیارد دلاری به‌عنوان رد مال بابک زنجانی خبر داد، یک پرسش جدی مطرح شد: این فلز گران‌بها دقیقاً چیست؟

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه با تشریح آخرین وضعیت پرونده بدهی‌های بابک زنجانی اعلام کرد بخشی از رد مال انجام‌شده، شامل فلز گران‌بهایی به ارزش نزدیک به ۱.۸ میلیارد دلار است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با اشاره به مهلت تعیین‌شده برای پرداخت بدهی‌های زنجانی تأکید کرده این مهلت دوماهه، بنا به درخواست شرکت ملی نفت، هنوز به پایان نرسیده و حدود ۱۰ روز دیگر از آن باقی مانده است. او تصریح کرد که این تاریخ با پنجم دی‌ماه تفاوت دارد و از ابتدا توافق بر آن اساس تنظیم نشده بود.

سخنگوی قوه قضاییه با تشریح اقدامات انجام‌شده در پرونده زنجانی گفته است: «بر اساس مستندات پرونده، ارزش اموالی که از زنجانی دریافت شده و در قالب رد مال انجام شده، شامل حدود ۶۰۰ میلیون یورو و همچنین فلز گران‌بهایی به ارزش یک و هشت دهم میلیارد دلار است که پس از کارشناسی و ورود به کشور، به‌صورت امانت نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود.»

اما نکته کلیدی در ادامه صحبت‌های جهانگیر نهفته است؛ جایی که او توضیح داد درخواست اخیر شرکت ملی نفت به این دلیل مطرح شده که فلز گران‌بها قابلیت فروش فوری ندارد. بر همین اساس، مقرر شده زنجانی بدهی خود را به صورت نقدی و مورد تأیید بانک مرکزی پرداخت کند و پس از آن، تمامی اموال و دارایی‌هایی که نزد شرکت ملی نفت و بانک مرکزی به صورت امانت نگهداری می‌شود، به وی مسترد خواهد شد.

کدام فلز گران بها؟

در این میان، پرسش اصلی این است که فلز گران‌بها دقیقاً چیست؟ پاسخ این سؤال به اظهارات پیشین مسئولان قوه قضاییه و بانک مرکزی بازمی‌گردد. محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی اردیبهشت‌ماه امسال در جمع خبرنگاران، در پاسخ به پرسشی درباره تسویه بدهی بابک زنجانی از محل حدود ۱.۷ میلیارد دلار «نیکل» گفته بود: «نیکل‌ها در گمرک نمانده‌اند و در حال حاضر در صندوق بانک مرکزی نگهداری می‌شوند. توافق این است که خودِ زنجانی این نیکل‌ها را بفروشد و طلب بانک مرکزی را پرداخت کند و این توافق همچنان برقرار است.»

فرزین البته همان زمان تأکید کرده بود که بانک مرکزی «هیچ ورودی به ارزش‌گذاری نیکل‌ها ندارد» و فروش آن‌ها باید توسط زنجانی انجام شود. او در پاسخ به این پرسش که چرا نیکل به‌عنوان رد بدهی پذیرفته شده، تصریح کرده بود: «این سؤال باید از مرجع اصلی پرسیده شود.»

بنابراین با این توضیحات، روشن می‌شود که فلز گران‌بهای ۱.۸ میلیارد دلاری بابک زنجانی، نیکل است؛ فلزی که طبق اظهارات جدید سخنگوی قوه قضاییه، ارزش آن نسبت به ابتدای سال افزایش یافته و اکنون به حدود ۱.۸ میلیارد دلار رسیده است. محل نگهداری این محموله نیز، همان‌طور که فرزین اعلام کرده بود، صندوق بانک مرکزی است.

واکنش بابک زنجانی چه بود؟

در واکنش به این تحولات، بابک زنجانی نیز به تازگی در فضای مجازی نوشته است: «وزارت نفت و بانک مرکزی، کلیه اموال و محموله‌های فلزات گران‌بهایی را که در چارچوب محکومیتِ ساختگی اینجانب تصاحب کرده‌اند، برای عودت و بازگردانی آماده کنند.»

در مجموع، بر اساس اظهارات رسمی سخنگوی قوه قضاییه و رئیس‌کل بانک مرکزی، پاسخ دو سؤال اصلی روشن است: فلز گران‌بهای بابک زنجانی نیکل است و این محموله هم‌اکنون نزد بانک مرکزی به‌صورت امانت نگهداری می‌شود؛ اما سرنوشت نهایی آن، به تحقق پرداخت نقدی بدهی و اجرای کامل توافق‌ها در روزهای آینده گره خورده است.