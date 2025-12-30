صفحه خبر لوگوبالا تابناک
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است

وقتی سخنگوی قوه قضاییه از نگهداری یک «فلز گران‌بها»ی ۱.۸ میلیارد دلاری به‌عنوان رد مال بابک زنجانی خبر داد، یک پرسش جدی مطرح شد: این فلز گران‌بها دقیقاً چیست؟
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه با تشریح آخرین وضعیت پرونده بدهی‌های بابک زنجانی اعلام کرد بخشی از رد مال انجام‌شده، شامل فلز گران‌بهایی به ارزش نزدیک به ۱.۸ میلیارد دلار است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با اشاره به مهلت تعیین‌شده برای پرداخت بدهی‌های زنجانی تأکید کرده این مهلت دوماهه، بنا به درخواست شرکت ملی نفت، هنوز به پایان نرسیده و حدود ۱۰ روز دیگر از آن باقی مانده است. او تصریح کرد که این تاریخ با پنجم دی‌ماه تفاوت دارد و از ابتدا توافق بر آن اساس تنظیم نشده بود.

سخنگوی قوه قضاییه با تشریح اقدامات انجام‌شده در پرونده زنجانی گفته است: «بر اساس مستندات پرونده، ارزش اموالی که از زنجانی دریافت شده و در قالب رد مال انجام شده، شامل حدود ۶۰۰ میلیون یورو و همچنین فلز گران‌بهایی به ارزش یک و هشت دهم میلیارد دلار است که پس از کارشناسی و ورود به کشور، به‌صورت امانت نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود.»

اما نکته کلیدی در ادامه صحبت‌های جهانگیر نهفته است؛ جایی که او توضیح داد درخواست اخیر شرکت ملی نفت به این دلیل مطرح شده که فلز گران‌بها قابلیت فروش فوری ندارد. بر همین اساس، مقرر شده زنجانی بدهی خود را به صورت نقدی و مورد تأیید بانک مرکزی پرداخت کند و پس از آن، تمامی اموال و دارایی‌هایی که نزد شرکت ملی نفت و بانک مرکزی به صورت امانت نگهداری می‌شود، به وی مسترد خواهد شد.

کدام فلز گران بها؟

فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است

در این میان، پرسش اصلی این است که فلز گران‌بها دقیقاً چیست؟ پاسخ این سؤال به اظهارات پیشین مسئولان قوه قضاییه و بانک مرکزی بازمی‌گردد. محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی اردیبهشت‌ماه امسال در جمع خبرنگاران، در پاسخ به پرسشی درباره تسویه بدهی بابک زنجانی از محل حدود ۱.۷ میلیارد دلار «نیکل» گفته بود: «نیکل‌ها در گمرک نمانده‌اند و در حال حاضر در صندوق بانک مرکزی نگهداری می‌شوند. توافق این است که خودِ زنجانی این نیکل‌ها را بفروشد و طلب بانک مرکزی را پرداخت کند و این توافق همچنان برقرار است.»

فرزین البته همان زمان تأکید کرده بود که بانک مرکزی «هیچ ورودی به ارزش‌گذاری نیکل‌ها ندارد» و فروش آن‌ها باید توسط زنجانی انجام شود. او در پاسخ به این پرسش که چرا نیکل به‌عنوان رد بدهی پذیرفته شده، تصریح کرده بود: «این سؤال باید از مرجع اصلی پرسیده شود.»

بنابراین با این توضیحات، روشن می‌شود که فلز گران‌بهای ۱.۸ میلیارد دلاری بابک زنجانی، نیکل است؛ فلزی که طبق اظهارات جدید سخنگوی قوه قضاییه، ارزش آن نسبت به ابتدای سال افزایش یافته و اکنون به حدود ۱.۸ میلیارد دلار رسیده است. محل نگهداری این محموله نیز، همان‌طور که فرزین اعلام کرده بود، صندوق بانک مرکزی است.

واکنش بابک زنجانی چه بود؟

در واکنش به این تحولات، بابک زنجانی نیز به تازگی در فضای مجازی نوشته است: «وزارت نفت و بانک مرکزی، کلیه اموال و محموله‌های فلزات گران‌بهایی را که در چارچوب محکومیتِ ساختگی اینجانب تصاحب کرده‌اند، برای عودت و بازگردانی آماده کنند.»

در مجموع، بر اساس اظهارات رسمی سخنگوی قوه قضاییه و رئیس‌کل بانک مرکزی، پاسخ دو سؤال اصلی روشن است: فلز گران‌بهای بابک زنجانی نیکل است و این محموله هم‌اکنون نزد بانک مرکزی به‌صورت امانت نگهداری می‌شود؛ اما سرنوشت نهایی آن، به تحقق پرداخت نقدی بدهی و اجرای کامل توافق‌ها در روزهای آینده گره خورده است.

 

نظرات بینندگان
ناشناس
|
Canada
|
۱۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
12
142
پاسخ
وقتی در یک سیستم اقتصاد افرادی مانند بابک زنجانی و جزایری و انصاری و....صاحب نظر و نظر کرده می شوند همان اندازه انتظار بهبود می توان داشت که اب سر بالا برود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
مردمی که امثال زنجانی راست راست در کشورشان راه می رود و هر چی میخواهد می گوید و هر چه می خواهد انجام میدهد، هر چه سرشون بیاد حق شون هست
ناشناس
|
France
|
۱۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
24
104
پاسخ
بابک زنجانی را دوست دارم چون دزد پر رویی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
6
59
پاسخ
نیکل برای ضرب سکه بکار می رود
سکه را چه کسی ضرب می کند - بانک مرکزی
نیکل ها کچاست - بانک مرکزی
مطمعن هستید این نیکل بابک زنجانی است نیکل سکه های جمع آوری شده قدیمی نیست که الان بانک مرکزی می خواد پولشون کنه
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
81
49
پاسخ
بازم خدا خیرش بده مثل خاوری نخورد بره. توی این شرایط آورد پس داد. معلومه نون حلال خورده.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
تا حد زیادی قربانی انتقام گیری عالیجنابان خاکستری پوش و قرمز پوش و ریش خاکستری از مموتی بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
نون حلال ملت رو خورده
محسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
اگر ایلان ماسک تو مملکت ما بود بیست بار اعدام شده بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
شما هم باور بفرمایید که یک پادوی بانک با پول حلال میلیاردری شده که ثروتش از ترامپ بالاتر است
کدام فعالیت اقتصادی؟
شما نقش صابون را ایفا میفرمایید
ا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
6
37
پاسخ
منظور نیکلی هست که رئیس بانک مرکزی گفتن امانت گذاشتن بانک مرکزی و بانک مرکزی توان فروشش را ندارد اعلام کردن ایشان باید بابت بدهی پول به بانک مرکزی بدهند و مسئولیت فروش نیکل به عهده خود ایشان است جالبه که چند ماه بعد از این صحبت‌ها و اختلاف بین بانک مرکزی و ب ز رئیس بانک مرکزی برکنار میشود
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
73
پاسخ
هنوز بدهی داره!!!؟؟؟ ی قسط بانک من عقب نیفته تا مدیرکل بانک استان زنگ میرنه، چطور هنوز هیچ کسی هیچ کاری نکرده
بر اساس تعریف جرم
هر رفتاری که فعل و یا ترک فعل آن در قانون مجازات اسلامی مجازات برای اون پیش بینی شده باشه جرم محسوب میشه
ی عالمه ترک فعل میبینم
خدابخش جعفری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
3
54
پاسخ
یکی از این بابک زنجانی نمیپرسه این همه نیکل با این حجم بدهی که داری را برای چی بابت فروش نفت گرفته ای واز کجا اوردی که گستاخانه میگی قوه قضایه وبانک مرکزی تصاحب کرده اند کهنه سرباز جنگ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
6
30
پاسخ
جناب زنجانی شما این همه فلز بها دار را از کجا آوردی،لژفا همه کوتاه بیان اگر هنر داری این اخبار ها رها بگو ببینم مردم از شرکت های شما سود ببینند و ببینن شما اقتصاد ی هستی درد بانک مرکزی میخوری.نطر مردم این است با اعدام مخالفییم اگر ارز را در کشور سرمایه گذاری کند و دزدی نکنند ،وقتی آقای زنجانی دارن بدهی میدن پس ایشون دیگه زندان و اعدام ندارن،دارن کار می‌کنند.درود
موسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
53
پاسخ
نکنه که میشه ما هم از خارج چند تریلیون دلار جنس بیاریم و بریم زندان گرون بشه آقایی کنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
54
پاسخ
این دروغ ها انشاالله راست باشد
