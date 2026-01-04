صفحه خبر لوگوبالا تابناک
تابناک بررسی می‌کند؛

ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!

اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران در اقدامی عجیب، بدون تسویه هزینه‌های میلیاردی نوسازی و بدون ارائه حکم شفاف، اقدام به بیرون راندن شرکتی کرد که کارخانه را از ویرانه به تولید رسانده بود و سوال اینجاست که آیا نهاد ناظر که خود مجری واگذاری بوده، اکنون در برابر غبطه سهامداران، «حقوق کسب شده» خریدار را به کلی فراموش کرده است؟
کد خبر: ۱۳۴۸۹۱۷
| |
4151 بازدید
|
۲۰

ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!

در حالی که سند تحول قضایی ۱۴۰۳ صراحتاً بر تسهیل واگذاری واحدهای ورشکسته برای جلوگیری از توقف تولید تاکید دارد، ابطال قرارداد کارخانه آلومینیوم پارس به استناد بندهای منسوخ‌شده قانون اداره تصفیه، علامت سوال‌های بزرگی را در برابر وحدت رویه قضایی قرار داده است. پرونده‌ای که در آن نه تنها «حق دفاع» خریدار نادیده گرفته شد، بلکه اجرای حکم نیز فرسنگ‌ها با استانداردهای قانونی فاصله داشت.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، کارخانه آلومینیوم پارس که پس از یک دهه ویرانی، با هزاران میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به چرخه تولید بازگشته بود، اکنون درگیر یک بدعت اجرایی شده است همچنین اخراج قهرآمیز متصرف قانونی بدون صدور اجراییه و در جریان بودن اعاده دادرسی، پیامی هشداردهنده برای سرمایه‌گذارانی است که قصد دارند به فراخوان دولت و قوه قضاییه برای احیای واحدهای صنعتی راکد پاسخ دهند.

پرونده کارخانه «آلومینیوم پارس» که روزگاری نماد احیای واحدهای تولیدی راکد توسط بخش خصوصی بود، اکنون به کلافی سردرگم تبدیل شده است به طوری که این پرونده فراتر از یک نزاع حقوقی ساده، پرسش‌های جدی را پیش‌روی امنیت سرمایه‌گذاری و میزان پایبندی به «سند تحول و تعالی قضایی» قرار داده است.

کارخانه آلومینیوم پارس پس از یک دهه توقف تولید، غرق شدن در بدهی و شکست مزایده‌های مکرر، سرانجام با تصمیم اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران و جلب رضایت بستانکاران، به شرکت «خاتم اراک» واگذار شد و این واگذاری که با هدف صیانت از اشتغال و احیای دارایی‌های ملی صورت گرفت، منجر به تزریق هزاران میلیارد تومان سرمایه و نوسازی کامل خطوط تولید شد.

اما درست در زمانی که این واحد صنعتی به ارزش افزوده بالایی دست یافت، ورق برگشت و طوفان حقوقی آغاز شد؛ به طوری که دادگاه تجدیدنظر پیش‌تر صحت این واگذاری را تایید کرده بود، دیوان عالی کشور در چارچوب ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، حکم به ابطال این معامله داد.

موضوع قابل توجه اینجاست که در حالی که دیوان عالی کشور به «خارج از موعد بودن واگذاری» (ماده ۴۴ قانون اداره تصفیه) استناد کرده است ، اما سند تحول قضایی مصوب ۱۴۰۳ صراحتاً بر امکان واگذاری اموال ورشکستگان خارج از مهلت مذکور برای حمایت از تولید تاکید دارد و شرکت خریدار به عنوان متصرف قانونی و ذی‌نفع اصلی، در هیچ‌یک از مراحل رسیدگی در دیوان عالی کشور دعوت نشده که این امر مصداق بارز نقض «اصل تناظر» در دادرسی عادلانه است.

آنچه بیش از ابطال معامله، جامعه اقتصادی و حقوقی را شوکه کرده است، نحوه برخورد نهاد ناظر بر اداره ورشکستگی است که گزارش‌ها حاکی از آن است که تخلیه کارخانه بدون طی تشریفات قانونی «قانون اجرای احکام»، بدون صدور اجراییه و با ورود قهری صورت گرفته است و حالا این پرسش اساسی مطرح است که آیا صرف صدور رای دیوان عالی کشور، مجوزی برای نادیده گرفتن تشریفات «قانون اجرای احکام» و خلع ید بدون تعیین تکلیف حقوق مکتسبه خریدار است؟

به نظر می رسد بر اساس رویه‌های مستقر قضایی، اجرای حکم علیه متصرفی که هزاران میلیارد تومان صرف نوسازی و احیای یک خرابه کرده است، مستلزم محاسبه هزینه‌ها و جبران خسارات است؛ امری که در برخورد اخیر کاملاً مغفول مانده است.

پرونده آلومینیوم پارس اکنون به آزمونی بزرگ برای قوه قضاییه در اجرای شعار «حمایت از تولید» تبدیل شده است و ابطال معامله‌ای که منجر به احیای یک واحد مرده شده، آن هم با رویه‌ای که حق دفاع و تشریفات اجرای حکم را نادیده می‌گیرد، پیامی نگران‌کننده برای بخش خصوصی دارد و آن این است که سرمایه‌گذاری در واحدهای ورشکسته، حتی با مجوزهای رسمی، فاقد امنیت ماندگار است. 

به گزارش تابناک، تداوم این وضعیت نه تنها سرنوشت صدها کارگر و سرمایه‌ کلان تزریق شده به این کارخانه را در هاله ای از ابهام قرار می‌دهد، بلکه اعتبار اسناد بالادستی نظام قضایی را نیز با چالش مواجه می‌کند بنابراین بازنگری در این پرونده با نگاهی به واقعیت‌های اقتصادی و رعایت دقیق موازین دادرسی، ضرورتی غیرقابل انکار برای حفظ اعتماد عمومی به چرخه تولید است.

برچسب ها
کارخانه آلومینیوم پارس واگذاری کارخانه آلومینیوم پارس ورشکستگی کارخانه آلومینیوم شرکت خاتم اراک اداره ورشکستگی استان تهران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
5
20
پاسخ
واقعا ما بخش خصوصی نداریم دولت بخش خصوصی را رقیب خود میبیند و وضع اقتصاد ما میشود همین که مشاهده میفرمایید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
0
پاسخ
حالا وجدانا شما شریک یا سهیم نیستید؟
ناامید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
6
16
پاسخ
دوست عزیزی که این خبر رو منتشر کردی کاملا واضحه که یا از واقعیت خیر نداری و یا از طرف اون خریدار قلابی این خبر رو منتشر کردی.
با حالت دوم کاری ندارم چون کسی که خودش رو به خواب زده نمیشه بیدار کرد ولی در حالت اول واقعیت اینه که خریدار جدید با رانت و کلاهبرداری اقدام به خرید این کارخونه کرده و اون موقع که این کارخونه رو مفته مفت و اون هم قسطی خریده زمانی بود که فقط موجودی انبارش به اندازه قیمت خریدش بود؟!!! پس در واقع کارخونه رو با تمام تجهیزاتش مفت خریده این یعنی دزدی تو روز روشن . حالا که دستش رو شده و رای رو برگردوندن شدن بد ؟!!!! اگر واقعا می خواهید واقعیت رو بدونید برید و با پرسنل و کارگران زحمت کش اونجا صحبت کنید . برید با اون انبار دار با شرف (که همین آقای خریدار چون واقعیت رو گفت اخراجش کرد) صحبت کنبد تا واقعیت قضیه بیاد دستتون
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
مگه خریدار در قیمت گذاری دخالت داشته ...مگه نظارت نبوده این جور واگذاریها به دفعات کارشناسی و ارز یابی میشه ..اینجور که شما میفرمایید اداره محترم تسویه و قوه قضاییه رو
کلا زیر سوال بردید.التماس تفکر
کارمند سابق کارخانه
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
دوست عزیز ناامید، ای کاش اینقدر تابلو این متن رو که کاملا معلومه از روی عقده و حرص نوشتی بیان نمیکردی که یه ذره قابل درک میبود.چیزی که مشخصه شمااتفاقا خودت رو به خواب زدی و ظاهرا عضو باندی هستی که توسط خریدار جلوی دزدی هاش گرفته شده بعدش شما در چه مقام و درجه ای هستی که داری کار اداره تصفیه که زیر مجموعه قوه قضاییه هست رو زیر سوال میبری که با رانت این کار رو انجام داده یعنی رسما داری تهمت به خود قوه قضاییه میزنی بهت پیشنهاد میکنم یا خودت یا هرکسی که اجیرت کرده که این مطالب رو بنویسی حتما قبلش فکر کنی وبنویسی که تف سربالا نشه واسه خودتون
کارمند کارخانه آلومینیوم پارس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
6
14
پاسخ
مطالب بالا سراسر کذب هست، آلومینیوم پارس مخروبه نبوده و شرکتی هست که در عین اینکه زیر نظر اداره ورشکستگی بوده به سوددهی رسیده است، متاسفانه شرکت خاتم و وابستگان آن در حال جو سازی هستند، در عین حال اعتراض به واگذاری در دادگاه بدوی بررسی و واگذاری باطل گردید، در دادگاه تجدیدنظر (که البته با دلایل نامعلوم شعبه تغییر کرد) رای بدوی باطل گردید و نهایتا در دیوان عالی واگذاری ابطال شد. در این مدت آقایان خاتم اقدام به خروج غیرقانونی ضایعات و دپوی شمش های خریداری شده از بورس که می بایست حتما در محل کارخانه مصرف میگردید در انبار خاتم کردندو از محل این انبار بصورت کاملا غیرقانونی اقدام به فروش شمش های بورسی به شرکتهای تابعه خاتم نمودند، از این دست تخلفات علی رغم تذکرات و ابلاغیه های مقام محترم قضایی زیاد اتفاق افتاده همانند خروج قطعات از انبار امانی آلومینویم پارس که در صدد مخفی کردن و عدم جایگزینی قطعات مصرفی آلومینیوم پارس بودند. این افراد اگر به فکر کارگز و شرکت بودند حقوق حدود 800 نفر کارگر زحمت کش را گروکشی نمیکردند
"زهی خیال باطل"
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
منم کارگر همین کارخانه هستم. این موارد تا حد بسیار زیادی اشتباهه… خاتم اعتبار رو مجددا به پارس برگردوند؛ اما حیف که عده ای میخوان مفت بری کنن
کارگر کارخانه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
4
11
پاسخ
اشتباه مجمعه خاتم و نیک آلومینیوم از جایی شروع شده که در حق کارگر جفا کردند و کارگر را برده خودشون قلمداد میکردند که با پرداخت پاداش ها 100 هزار تومانی شخص خریدار توهین در حق کارگر میکرند . توهین ها و بی شخصیت بازی های مدیر منابع انسانی وقت به کارگران هیچ وقت از یاد نخواهد رفت ، قضیه برنج های هندی و بیسکوییت های اهدائی از یاد کارگر آلومینیوم پارس نخواهد رفت، در ضمن این شرکت رکورد تولید تا 2200 تن قبل از ورود شما را هم داشته و ادعای مخروبه بودن نهایت توهین مجدد شما به کارگران این ئمجموعه هست، پیشنهاد میشه خبرنگار تابناک در مجل کارخانه حضور یافته و از نزدیک واقعیات را مشاهده و اصلاح کند
پاسخ ها
کارمند کارخانه
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
وضعیت کشور ما بخاطر همین ناشکری ها به اینجا کشیدهه شده حالا چون برنج هندی و بیسکوییت هدیه دادن بهتون بر خورده ظاهرا چون دولتی بوده اونجا و بی حساب وکتاب خرج میشده(یکی از علل ورشکستگی)و الان جلوش گرفته شده یسری بهشون فشار اومده واقعا خیلی جای تاسف داره که همچین مطالب سطحی دغدغه یسری از کارگران هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
0
پاسخ
یک نفر بنام م م کفش فروش چند تا کار خانه آلومینیوم را .... حتی کارخانه آلومینیوم اراک را از کجا پول آورد خدا می داند ، می گویند با ... شریک است تحقیق کنید راست است ، یا از نام او سو استفاده می کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
3
9
پاسخ
فعععععععععکر نکنم این طور باشه
ملتجی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
1
پاسخ
کلیه مطالب کذب مطلق هست
این آقا کارخونه سود ده رو به یک مرکز نارضایتی کارگری تبدیل کرد و واقعا جای تاسف داره که شما بدون بررسی اقدام به انعکاس مطلب کردید .
تشکر از قوه قضاییه که درست عمل کرد ، هرچند دیر
این آقا کارخونه رو به گند کشید ۸۰۰ نفر بهش فهش میدن
خدا رو شکر نشد هپکو و هفت تپه و …..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
0
پاسخ
تابناک جواب نظرات را بده وگرنه معلوم میشه که طرفدار رانت خوار ها و دزد های بیت المال هستید که هستید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
0
6
پاسخ
من یکی از مصرف کنندگان تولیدات آن کارخانه هستم صرف نظر از اینکه چه کسی مقصر است و حق با چه کسی است باید بگویم الان دهها کارخانه که محصولان آلمینیوم پارس بعنوان مواد اولیه تولید خود استفاده میکردند دارند تعطیل میشن و به تبع اون هزاران نفر بیکار میشوند. محصولات این کارخانه قبلا بوفور از چین و سایر کشورها وارد میشد ولی با تولید آن در این کارخانه عملا واردات بسیار کمتر شد.و این خود علاوه بر اشتغالزایی جلو خروج مقادیر متنابهی ارز را گرفته بود.
درخواست از مسئولین اینست هرکس که میخواهد اداره کند ولی هر چه زودتر کارخانه را به مدار تولید خوب و انبوه خود برگردانند.
