ناگفتههای فروش نفت ایران و بازگشت پول نفت
به گزارش گروه انرژی تابناک:بهزاد شمسی، مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: فرآیند فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از این فروش در شرایط کنونی به این صورت است که به فروشندههای نفت، طی قراردادهایی، نفت تحویل میشود و آنها باید پول ناشی از فروش نفت را به سیستم بانکی کشور پرداخت کنند.
وی افزود: فروشنده باید پول را به کارگزار مورد تأیید بانک مرکزی در آن بانک عامل پرداخت کند، وقتی کارگزار مورد تأیید بانک مرکزی به بانک عامل گزارش دریافت وجوه را می دهد، بانک عامل به شرکت ملی نفت گزارش می دهد که وجه واریز شد؛ ما این واریزی را با بانک مرکزی چک می کنیم و در نهایت برای ما مسجل می شود که پول حاصل از صادرات نفت وصول شده و پول حاصل از فروش نفت، در حساب مربوطه در بانک عامل موجود است.
تقسیم کاری وزارت نفت و بانک مرکزی در فروش نفت چگونه است؟
شمسی تأکید کرد: بنابراین ما در شرکت ملی نفت ایران، نفت را صادر کرده و پیگیری می کنیم تا پول حاصل از صادرات، به کارگزار وابسته به بانک عاملی که بانک مرکزی مشخص کرده، واریز شود و پس از واریز، رسید مربوطه را از بانک عامل دریافت میکنیم؛ اما اینکه بعد از این مرحله، پول نفت چه میشود و باید در چه بخشهایی تزریق یا هزینه شود، در اختیارات و مسئولیت شرکت ملی نفت و وزارت نفت نیست.
وی افزود: در تقسیم کاری که در سطح ساختار اقتصادی کشور صورت گرفته، نفت را ما صادر میکنیم، معامله را ما انجام می دهیم و تأییدیه واریز را از بانک های عاملی می گیریم که ماهانه از سوی بانک مرکزی به ما معرفی میشوند و در نهایت بر اساس تأییدیه این بانکها، با بانک مرکزی تسویه میکنیم.
کاهش تخفیف فروش نفت ایران
مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران خاطرنشان کرد: طی یک سال اخیر، نسبت به پنج سال قبل، ما بهترین ثبت رکوردها را در مباحث مختلف مرتبط با صادرات نفت داشتیم.
شمسی ادامه داد: در میزان صادرات نفت، ما در این یکسال بیشترین حجم صادرات روزانه نفت را به ثبت رساندیم و در خصوص میزان تخفیفها، کمترین میزان تخفیفها در صادرات نفت ایران طی 5 سال اخیر را، در این یکسال گذشته داشتهایم و به میزان قابل توجهی، میزان تخفیف فروش نفت ایران کم شده است.
وی تصریح کرد: در خصوص دوره وصول ارز حاصل از فروش محمولهها، به جرات می توانم بگویم که بازه زمانی وصول ارز حاصل از صادرات بیش از 40درصد کاهش یافته و ما دریافتی بهتری از صادرات نفت داریم.
اختلالی در فروش و وصول درآمدهای نفتی نداریم
وی افزود: با تمام شرایط خاصی که داریم، از جمله اینکه تحریمها بیشتر شده، شرایط تجارت سختتر شده، رقبا قوی تر شدهاند و قیمت جهانی نفت هم کاهش قابل توجهی داشته؛ میزان تخفیف صادرات نفت ایران کمتر شده و در مجموع عملکرد وزارت نفت در یکسال اخیر در زمینه شاخصهای مختلف مربوط به صادرات نفت و دریافت پول آن بهتر شده است.
مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران اذعان داشت: درخصوص وصول مبالغ و ارزش نفت صادرشده، عملکرد وزارت نفت بسیار از قبل بهتر بوده و در واقع هیچ گونه خللی در این زمینه نداریم.
وصول پول نفت در نیمی از زمان قانونی محقق میشود
وی ادامه داد: بر اساس رویه، شرکتهایی که در روند فروش نفت ایران شراکت دارند، یک بازه زمانی طبق قرارداد برای تسویه حساب پول نفت فرصت دارند؛ اما تمامی پول حاصل از فروش نفت ایران در حال حاضر، در مدت زمانی کمتر از آن انجام میشود؛ درواقع در نیمی از زمان قانونی وصول درآمدهای نفتی، پول حاصل از صادرات نفت وصول میشود.
شمسی خاطرنشان کرد: مثل هر معاملهای گاهی وجوهی هست که باید در سررسید قانونی تعیین شدهای وصول شود، اما در حالت کلی نفتی نیست که بهفروش برسد اما پولش وصول نشود.
جبران اثر کاهش قیمتهای جهانی با دو اقدام شاخص
وی افزود: قیمت جهانی نفت در ماههای اخیر حدود 21 درصد نسبت به دورههای قبلی کاهش یافته که رقم قابل ملاحظهای است اما وزارت نفت با افزایش حجم صادرات و کاهش تخفیفها، تاحدودی کاهش قیمتها را جبران کردهایم و اگرچه درآمدهای نفتی ایران از کاهش قیمت جهانی مثل تمامی کشورهای صادرکننده نفت متأثر شده، اما با این اقدامات، این اثرپذیری را کاهش داده ایم.