تحویل روزانه ۶۵ میلیون لیتر نفتگاز به نیروگاهها
تحویل نفتگاز به نیروگاهها با هدف تداوم تأمین سوخت نیروگاههای کشور برای تولید برق مورد نیاز ۳۰ درصد افزایش یافت و به روزانه ۶۵ میلیون لیتر رسید.
به گزارش گروه انرژی تابناک، به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، همزمان با ورود موج کمسابقه سرما به کشور، متوسط تحویل روزانه نفتگاز به نیروگاهها در پنجروزه ابتدایی دی، نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳، با رشد ۳۰ درصدی به حدود ۶۵ میلیون لیتر در روز رسیده است.
این اقدام بهمنظور تأمین سوخت نیروگاههای کشور برای تولید برق مورد نیاز انجام شده و تداوم تأمین پایدار سوخت نیروگاهها مستلزم همکاری و هماهنگی فرابخشی تمام دستگاهها و نهادهای ذیربط است.
