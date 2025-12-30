قوه قضاییه: خبری از عفو تتلو نیست
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که پرونده تتلو همچنان در حال رسیدگی است و در خصوص عفو وی مطلب جدیدی نیست.
به گزارش تابناک؛ اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره احتمال آزادی یا عفو زندانیان به مناسبت ولادت حضرت علی، گفت: «عفوها محدود به مناسبتها نیست و هر مناسبت الزاماً منجر به عفو نمیشود. معمولاً از قبل مشخص میشود که کدام پروندهها برای بررسی و تصمیمگیری آماده هستند.»
وی افزود که پروندههای مرتبط هنوز در حال رسیدگی هستند و احتمال آماده شدن آنها برای این شنبه وجود ندارد و به محض قطعی شدن، اطلاعرسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به پرسشی درباره پرونده امیر تتلو گفت: «هنوز اطلاعات جدیدی در این خصوص نداریم. بحث توبه او دنبال میشود و هنوز مشخص نیست که توبه وی احراز شده است یا خیر و در خصوص عفو وی مطلب جدیدی نیست..».
