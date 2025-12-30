عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق، تأکید کرد که انتظار مجلس از دولت، اعمال واقعی اصلاحات پیشنهادی به‌ویژه در حوزه معیشت مردم، حقوق‌ها، مالیات و بخش کشاورزی است.

رد کلیات بودجه پیام روشنی به دولت بود /معیشت، حقوق و کشاورزی باید اصلاح شود/ افزایش یارانه ها عامل تورم نیست

پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک با اشاره به نامه رئیس‌جمهور به رئیس مجلس درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: رد کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق نشان داد نگاه مجلس نسبت به این لایحه مشخص است و این اقدام، پیام روشنی به دولت درباره ضرورت اصلاحات اساسی در بودجه بود.

وی افزود: مکاتبه رئیس‌جمهور و اعلام آمادگی برای پذیرش اصلاحیه‌های مدنظر مجلس، اقدامی مثبت است، اما انتظار نمایندگان این است که نظرات کارشناسی مجلس در عمل مورد توجه قرار گیرد و مانند برخی سال‌های گذشته، پس از تبدیل به قانون نادیده گرفته نشود.

فلسفی با تأکید بر حساسیت مجلس نسبت به مسائل معیشتی اظهار داشت: مجلس نسبت به میزان افزایش حقوق کارمندان دولت، بازنشستگان کشوری، لشکری و نیروهای مسلح حساس است. همچنین حقوق و مزایای کارگران، اجرای فوق‌العاده خاص برای برخی گروه‌های کارمندی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از موضوعات مهمی است که باید در اصلاح بودجه دیده شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: مباحث مربوط به مالیات و مالیات بر ارزش افزوده که مستقیماً بر بازار و کسبه اثر می‌گذارد، همچنین مسائل جوانان از جمله تسهیلات ازدواج و افزایش جمعیت که مدتی است با اختلال مواجه شده، از خطوط قرمز مجلس در بررسی بودجه است.

وی با اشاره به جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد کشور تصریح کرد: متأسفانه آن‌گونه که باید، اولویت بخش کشاورزی در لایحه بودجه دیده نشده و به همین دلیل در کمیسیون کشاورزی، بخش‌هایی از پیشنهادات دستگاه‌هایی مانند وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو و سازمان‌های مرتبط پذیرفته نشد و این موارد نیازمند بازنگری جدی است.

فلسفی در بخش دیگری از سخنان خود درباره افزایش یارانه‌ها به میزان ۷۰۰ هزار تومان، گفت: یارانه باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند. یارانه حقوق نیست، بلکه مابه‌التفاوت قیمت‌هاست تا اقلام ضروری در سبد مصرف دهک‌های آسیب‌پذیر قرار گیرد. افزایش یارانه به خودی خود عامل تورم نیست.