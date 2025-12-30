صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
فلسفی در گفتگو با تابناک:

رد کلیات بودجه پیام روشنی به دولت بود /معیشت، حقوق و کشاورزی باید اصلاح شود/ افزایش یارانه ها عامل تورم نیست

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق، تأکید کرد که انتظار مجلس از دولت، اعمال واقعی اصلاحات پیشنهادی به‌ویژه در حوزه معیشت مردم، حقوق‌ها، مالیات و بخش کشاورزی است.
کد خبر: ۱۳۴۸۸۷۱
| |
4420 بازدید
|
۱۴

رد کلیات بودجه پیام روشنی به دولت بود /معیشت، حقوق و کشاورزی باید اصلاح شود/ افزایش یارانه ها عامل تورم نیست

پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک با اشاره به نامه رئیس‌جمهور به رئیس مجلس درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: رد کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق نشان داد نگاه مجلس نسبت به این لایحه مشخص است و این اقدام، پیام روشنی به دولت درباره ضرورت اصلاحات اساسی در بودجه بود.

وی افزود: مکاتبه رئیس‌جمهور و اعلام آمادگی برای پذیرش اصلاحیه‌های مدنظر مجلس، اقدامی مثبت است، اما انتظار نمایندگان این است که نظرات کارشناسی مجلس در عمل مورد توجه قرار گیرد و مانند برخی سال‌های گذشته، پس از تبدیل به قانون نادیده گرفته نشود.

فلسفی با تأکید بر حساسیت مجلس نسبت به مسائل معیشتی اظهار داشت: مجلس نسبت به میزان افزایش حقوق کارمندان دولت، بازنشستگان کشوری، لشکری و نیروهای مسلح حساس است. همچنین حقوق و مزایای کارگران، اجرای فوق‌العاده خاص برای برخی گروه‌های کارمندی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از موضوعات مهمی است که باید در اصلاح بودجه دیده شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: مباحث مربوط به مالیات و مالیات بر ارزش افزوده که مستقیماً بر بازار و کسبه اثر می‌گذارد، همچنین مسائل جوانان از جمله تسهیلات ازدواج و افزایش جمعیت که مدتی است با اختلال مواجه شده، از خطوط قرمز مجلس در بررسی بودجه است.

وی با اشاره به جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد کشور تصریح کرد: متأسفانه آن‌گونه که باید، اولویت بخش کشاورزی در لایحه بودجه دیده نشده و به همین دلیل در کمیسیون کشاورزی، بخش‌هایی از پیشنهادات دستگاه‌هایی مانند وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو و سازمان‌های مرتبط پذیرفته نشد و این موارد نیازمند بازنگری جدی است.

فلسفی در بخش دیگری از سخنان خود درباره افزایش یارانه‌ها به میزان ۷۰۰ هزار تومان، گفت: یارانه باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند. یارانه حقوق نیست، بلکه مابه‌التفاوت قیمت‌هاست تا اقلام ضروری در سبد مصرف دهک‌های آسیب‌پذیر قرار گیرد. افزایش یارانه به خودی خود عامل تورم نیست.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
خبر خبر فوری تابناک خبر فوری تابناک مجلس دولت بودجه اصلاحات کمیسیون تلفیق لایحه
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
چه کسانی از همکاری بودجه‌ای دولت و مجلس خشمگین شدند؟!
در نشست پزشکیان با اصناف و بازاریان چه گذشت؟
بودجه با کسری ۶۱۵ همتی و افزایش ۲۰ درصدی حقوق، معیشت را کوچک‌تر می‌کند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Italy
|
۱۵:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
0
پاسخ
افزایش یارانه ها عامل تورم نیست
افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران باعث تورم هست
پیدا کنید پرتقال فروش رو
ناشناس
|
Japan
|
۱۵:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
0
پاسخ
عوام فریبانه دارید راه مجلس هفتم را می روید .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
1
پاسخ
افزایش یارانه عامل تورم نیست هر عاملی که دولت را به سمت خلق پول ببرد عامل تورم است مجلس در شرایطی که هیچ کاری برای کاهش هزینه های دولت نمی‌کند فعالانه تلاش می‌کند به هزینه های دولت بیفزاید وقتی دولت بیش از درآمدش هزینه کند تورم ایجاد میکند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
0
پاسخ
نه علت تورم فقط افزایش حقوق کارگران است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
0
پاسخ
افزایش یارانه ها عامل تروم هست. به صورت کنونی هم عامل تورم هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
0
پاسخ
جطور نیست
قطعا تورم زا است
رضا
|
United States of America
|
۱۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
0
پاسخ
یارانه باید از طریق افزایش قیمت کالاها تامین مالی شود نه چاپ پول
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
0
پاسخ
با 700 هزار تومن میشه یک کیلو گوشت خرید ؟؟؟؟؟
ایثارگر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
1
پاسخ
حقوق نجومی اصحاب و ایادی قدرت تورم ایجاد نمی کند اما افزایش حقوق چندرقازی مستمری بگیر و بازنشسته‌ و کارمند تورم ایجاد می کند...هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه خخخخخخخخخ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
1
پاسخ
یارانه حق مسلم تمام ایرانیان از پول نفت هست و فقیر و غنی ندارد ۰
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۲ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۴ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۱۹ نظر)
tabnak.ir/005etz
tabnak.ir/005etz