علیرضا قربانی در آستانه ممنوع‌الکاری؟

یک هفته پس از انتشار آهنگ هزار و یک شب با صدای علیرضا قربانی و همخوانی او با سحر بروجردی، همچنان حواشی این اثر ادامه دارد.
کد خبر: ۱۳۴۸۸۵۲
| |
4188 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از برترین‌ها یک هفته پس از انتشار آهنگ هزار و یک شب با صدای علیرضا قربانی و همخوانی او با سحر بروجردی، همچنان حواشی این اثر ادامه دارد. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که علیرضا قربانی در آستانه ممنوع الکاری قرار گرفته است و ادامه فعالیت‌های او در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

گفته شده است که این حاشیه‌ها از پیش از انتشار آهنگ هزار و یک شب با صدای علیرضا قربانی و سحر بروجردی آغاز شده بود، اما علیرضا قربانی پای این اثر به آهنگسازی سهراب پورناظری ایستاد.

با وجود عدم اعلام رسمی، اما به نظر می‌رسد دلیل حذف این آهنگ از شبکه‌های اجتماعی هم همین مسائل باشد. این در حالی است که علیرضا قربانی طی این سال‌ها همیشه حامی موسیقی بانوان بوده است. او در آلبوم «صدا‌ها و پل ها» با خوانندگان زن از کشور‌های مختلف همخوانی کرده بود.

علیرضا قربانی ممنوع الکار سحر بروجردی خوانندگان زن
