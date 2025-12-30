نماینده تهران در مجلس گفت: دولت باید پاسخ دهد که بر اساس کدام بخشنامه رئیس جمهور بیش از ۶۰ طرح‌ کلان را در بودجه آورده که باید اذعان کرد این اقدام و چنین بخشنامه‌ای من درآوردی است.

علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی، گفت: بر اساس اصل ۵۲، بودجه دارای اعداد و ارقام است لذا ما نمی‌توانیم بر اساس یک سری وعده‌ها تصمیم بگیریم.

به گزارش تابناک به نقل از خانه ملت، نماینده تهران در مجلس اظهار کرد: همچنین بر اساس اصل ۷۴ نیز باید عنوان کرد، اگر قرار باشد به صورت کلی در خصوص ۵ الی ۶ مورد اجازه تغییر داده شود، لایحه تغییر کرده و به طرح تبدیل می‌شود. در واقع ما نمی‌توانیم بر اساس یک سری وعده‌ها اقدام کنیم زیرا همه چیز باید مشخص و بودجه دارای سقف باشد.

وی افزود: به عنوان مثال باید عنوان شود حقوق‌ها ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش می‌یابند یا درآمدهای نفتی تعیین تکلیف شوند؛ همچنین جدول تامین منابع نیز باید همراه بودجه به مجلس ارائه شود که دولت این کار را انجام نداده و این بودجه ناقص الخلقه است.

سلیمی تصریح کرد: همچنین دولت باید پاسخ دهد که بر اساس کدام بخشنامه رئیس جمهور بیش از ۶۰ طرح‌ کلان را در بودجه آورده که باید اذعان کرد این اقدام و چنین بخشنامه‌ای من درآوردی است.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها متناسب با تورم نیست

همچنین، محمدرضا صباغیان بافقی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی، گفت: کمیسیون تلفیق بودجه، دغدغه مردم در خصوص افزایش درآمد و حقوق را شنید لذا نظر رد خودش نسبت به کلیات بودجه را اعلام کرد؛ افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها متناسب با تورم نیست و حتی برخلاف شعارهای آقای پزشکیان است.

نماینده بافق در مجلس اظهار کرد: بر اساس ماده ۶۶ و ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، امور مجلس باید مبتنی بر مقررات باشد لذا ضرورت دارد اجازه داده شود موافقان و مخالفان نیز در صحن علنی نظرات خود را نسبت به لایحه بودجه بیان کنند.

وی افزود: بنابراین اگر قرار باشد صرفاً با استناد به نامه رئیس جمهور موضوع رسیدگی شود، مجلس تضعیف خواهد شد.