سود سهام عدالت متوفیان به وراث واریز می شود!

مهدی حاجی‌وند، دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: وراث افرادی که قبل از یکم مردادماه ۱۳۹۹ فوت کرده‌اند و اقدام‌های مربوط به انحصار وراثت سهام عدالت را انجام داده‌اند، سود سهام عدالت را دریافت خواهند کرد؛ اگر وراث شماره شبای بانکی خود را به درستی اعلام کرده باشند، سود سهام عدالت در این دوره برای آنها واریز خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران، حاجی‌وند همچنین افزود: وراثی که مراحل انتقال سهام عدالت متوفی را انجام داده‌اند، اصل سهام عدالت به پرتفوی سجامی آنها اضافه می‌شود و تنها شرط دریافت سود سهام عدالت برای افرادی که سهام عدالت متوفی خود را تعیین تکلیف کرده‌اند، سجامی شدن است.

این مقام مسئول تأکید کرد: نکته مهم این است که از زمان فوت فرد متوفی تا زمان واریز سود سهام عدالت، هر مقدار سود انباشت شده باشد بر اساس فرمول انحصار وراثت برای افراد واریز خواهد شد.

باید اشاره کرد به تازگی مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس گفته است، بخش اول سود سهام عدالت همزمان با عید مبعث به حساب دارندگان این سهام واریز خواهد شد.