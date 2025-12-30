امروز سکه امامی با رشد ۲.۲۸ درصدی به ۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و پنجاه و سه میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه، نیم‌سکه، ربع‌سکه امروز ۹ دی

به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل افزایش را تجربه کرد.

آخرین نرخ سکه امامی

امروز سکه امامی با رشد ۲.۲۸ درصدی به ۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و پنجاه و سه میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲.۲۸ 10:50 ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ -۱۵,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ -۱۰ روز قبل ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۲۰۰,۰۰۰ ۳.۷۵ ۲ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

امروز نیم سکه به ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ (هشتاد و سه میلیون) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰ 10:50 ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ -۵,۵۰۰,۰۰۰.۰۰ -۶.۶۳ روز قبل ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲.۲۵ ۲ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

امروز ربع سکه با رشد ۱ درصدی به ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه میلیون) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه گرمی

امروز هر سکه گرمی با کاهش ۰.۹ درصدی به ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و دو میلیون) تومان رسید.