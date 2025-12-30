صفحه خبر لوگوبالا تابناک
حمله سریع عربستان به ناوگان‌های اماراتی

عربستان از حمله مستقیم به دو کشتی اماراتی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۸۸۱۱
| |
4581 بازدید
|
۱

حمله سریع عربستان به ناوگان‌های اماراتی

ائتلاف متجاوز سعودی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «۲ کشتی حامل تسلیحات که از بندر الفجیره امارات راهی شده بودند بدون اجازه ائتلاف مذکور وارد بندر المکلا در استان «حضر موت» واقع در جنوب یمن شدند.»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بر اساس گزارش شبکه خبری المیادین، ائتلاف سعودی در بیانیه خود تاکید کرد: «این ۲ کشتی که از بندر الفجیره می‌آمدند سیستم‌های ردیابی را غیرفعال کرده و یک محموله سلاح برای حمایت از شورای انتقالی تخلیه کردند.»

طبق این بیانیه این حملات تلفات جانی نداشته ولی این حملات برای ممانعت از رسیدن کمک‌های نظامی به نیروهای وابسته در جنوب یمن ادامه دارد.

ائتلاف تحت امر عربستان همچنین مدعی شد: «این عملیات نظامی در المکلا مطابق قوانین بین‌المللی و قوانین بشردوستانه و به گونه‌ای انجام شده است که هیچگونه خسارت جانبی به بار نیاورده است.»

از سوی دیگر، منابع به شبکه خبری المیادین گفتند که حالتی از رعب و وحشت در میان نیروهای مستقر در اطراف بندر المکلا وجود دارد و شماری از افسران اماراتی در حال ترک این منطقه هستند.

منابع مذکور افزودند، تسلیحاتی که وارد بندر المکلا شده تسلیحات سنگین  و متوسط بوده است.

طبق گفته این منابع، ائتلاف سعودی طی حملات خود به بندر المکلا در حضرموت مخازن تسلیحات سنگین را هدف قرار داده و تنش‌ها میان نیروهای تحت حمایت امارات و عربستان را افزایش داده است.

در همین رابطه، ائتلاف عربی اعلام کرد: «از غیرنظامیان خواسته می‌شود بندر المکلا در استان حضرموت را تا اطلاع ثانوی به‌صورت فوری تخلیه کنند.»

ائتلاف عربی همچنین اعلام کرد: «هدف از تخلیه فوری بندر المکلا، حفاظت از غیرنظامیان برای انجام یک عملیات نظامی است.»


درگیری‌ها بین نیروهای تحت حمایت امارات و عربستان در مناطق شرقی و جنوبی یمن به شدت ادامه دارد. استان‌های حضرموت و المهره به کانون رقابت میان نیروهای امارات و عربستان تبدیل شده‌اند.

از سوی دیگر، سرتیپ «عابد الثور» محقق و کارشناس نظامی نزدیک به انصارالله یمن خاطرنشان کرد که صنعا از نزدیک آنچه در جنوب رخ می‌دهد دنبال می‌کند.

وی در ادامه افزود، آنچه در جنوب یمن رخ داده است توطئه‌ای اماراتی- سعودی  و بنا بر دستورالعمل‌های صادره از سوی آمریکا و اسرائیل است.

عابد الثور همچنین تصریح کرد، امارات به دنبال سیطره بر بنادر جنوب یمن برای تحمیل هیمنه دریایی خود است.

خبرنگار المیادین گزارش داد که هواپیماهای اطلاعاتی عربستان همچنان بر فراز آسمان حضرموت پرواز می‌کنند.

این اقدام ائتلاف عربی چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که «خالد بن سلمان» وزیر دفاع عربستان گفت، زمان آن فرا رسیده که شورای انتقالی جنوب یمن با عقلانیت و تدبیر به تلاش‌های میانجی‌گری سعودی–اماراتی پاسخ دهد و خشونت‌ها را متوقف کند.

وزیر دفاع عربستان در ادامه بر لزوم حل مسأله جنوب یمن از طریق توافق و اجماع تأکید کرد.

او از شورای انتقالی جنوب یمن خواست تا روند خشونت و تنش را متوقف کرده و نیروهای خود را از اردوگاه‌های استان‌های حضرموت و المهره خارج کند.

شورای انتقالی جنوب یمن که در سال ۲۰۱۷ تأسیس شده است، کنترل چندین استان در جنوب یمن را در اختیار دارد و خواستار جدایی جنوب از شمال یمن است.

پیشروی گسترده شورای انتقالی جنوب یمن مورد حمایت امارات، بار دیگر چهره عرصه سیاسی و میدانی جنوب این کشور را تغییر داده و پس از سیطره کامل بر استان حضرموت، استان المهره نیز با اعلام وفاداری نهادهای رسمی خود، عملاً به نفوذ این شورا پیوسته است.

این تحولات شتاب‌زده، مطابق ارزیابی تحلیلگران، موجب انتقال مرکز ثقل سیاسی و نظامی به جنوب شرقی یمن شده و بازتاب‌دهنده تحولاتی بزرگ‌تر در رابطه عربستان سعودی و امارات در داخل یمن است.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
6
5
پاسخ
بزنن به تیپ و توپ هم حال کنیم.
