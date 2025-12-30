صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نامه مهم اقتصادی و معیشتی رئیس‌جمهور به قالیباف

عضو هیئت رئیسه مجلس در نشست امروز نامه رئیس‌جمهور را قرائت کرد که بر اساس آن رئیس جمهور موافقت خود را با اصلاحات پنج‌گانه معیشتی و اقتصادی بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق اعلام کرده است.
کد خبر: ۱۳۴۸۸۰۱
| |
8512 بازدید
|
۷

نامه مهم اقتصادی و معیشتی رئیس‌جمهور به قالیباف

در پی رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور در  جلسه شب گذشته کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ضمن پذیرش ضرورت اصلاح بودجه به نفع معیشت مردم و حقوق و مزایای کارمندان، کارگران و بازنشستگان در نامه‌ای رسمی به مجلس اعلام کرد دولت آمادگی کامل دارد اصلاحات لازم را در زمینه موضوعات مربوط به معیشت، کالابرگ، مالیات  و حقوق  ومزایا در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعمال کند.

به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ بر اساس این نامه، بررسی و رأی‌گیری درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ که قرار بود امروز سه‌شنبه در صحن مجلس انجام شود، به تعویق افتاد و طی امروز دولت اصلاحات مورد نظر را با هماهنگی کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه اعمال خواهد کرد.

رئیس‌جمهور در این نامه ضمن موافقت با هرگونه اصلاح بودجه در حوزه های معیشتی و اقتصادی در کمیسیون تلفیق با رعایت ملاحظات تورمی، تأکید کرده است که دولت آماده انجام اصلاحات در چند محور اصلی است؛ از جمله اصلاحاتی که منجر به افزایش متناسب حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان شود، بازنگری در نرخ‌های مؤثر مالیاتی با هدف بهبود فضای کسب‌وکار، و اصلاح سقف و نرخ معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت حمایت از حقوق‌بگیران در سطوح درآمدی پایین.

عضو هیأت رئیسه مجلس متن این نامه را به شرح زیر قرائت کرد:

«جناب آقای دکتر قالیباف رییس محترم مجلس شورای اسلامی

باسلام و احترام

پیرو مذاکرات به عمل آمده و با توجه به جلسات و گفتگوهای صورت گرفته در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ و از آنجا که نمایندگان محترم نظرات و پیشنهادات و دغدغه هایی را مطرح نمودند که دولت با بسیاری از این پیشنهادات و نظرات موافق می باشد، بدین وسیله مراتب موافقت خود را با تعامل و انجام اصلاحات با رعایت ملاحظات تورمی و سقف بودجه بشرح اعلام می گردد؛

۱. اصلاحاتی که منجر به افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان عزیز شود.
۲. اصلاح و اعمال نرخ موثر مالیاتی بطوری که منجر به بهبود فضای کسب و کار شود.
۳. اصلاح در نرخ معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی با در نظر داشتن لزوم تقویت معافیت های حقوق بگیران دولت که در سطوح درآمدی پایین هستند.
۴. انجام اصلاحات در افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بطوری که این منابع به سمت تامین کالابرگ برای اقشار آسیب پذیر جامعه سوق داده شود.
۵. هرگونه اصلاحاتی که منجر به افزایش یارانه برای تامین کالابرگ و تقویت معیشت مردم شود.ضمنا با توجه به اینکه کمیسیون محترم تلفیق خواهان تطبیق لایحه بودجه با احکام قانون برنامه و همچنین اطلاعات کافی در مورد منابع و مصارف نفتی شده بود سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت گزارشات مورد نیاز مجلس محترم را تدوین و تقدیم خواهند کرد.

مسعود پزشکیان

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اصلاحات بودجه بودجه لایحه بودجه مسعود پزشکیان رئیس جمهور نامه رئیس جمهور رئیس مجلس معیشت خبر فوری مجلس
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ابلاغ چند قانون ازسوی قالیباف به پزشکیان
قالیباف: پاسخ مردم به هر ماجراجویی غیرمنتظره است
چه کسانی از همکاری بودجه‌ای دولت و مجلس خشمگین شدند؟!
واکنش به نامه ادعایی در مخالفت با انتصاب همتی
دروغ بی‌بی‌سی درباره مراسم ۹ دی
در نشست پزشکیان با اصناف و بازاریان چه گذشت؟
واکنش قالیباف به نامه اقتصادی پزشکیان
واکنش قالیباف به نامه اقتصادی پزشکیان
پزشکیان:نمی‌گذاریم‌سفره و معیشت‌مردم دچار مشکل‌شود
اظهارات قالیباف درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق
قالیباف: در سال ۱۴۰۴ کالابرگ الکترونیکی هر ماه ارائه خواهد شد
توضیحات جدید پزشکیان درباره آمار و اعداد بودجه
پزشکیان: دولت طرح کالا برگ را اجرایی خواهد کرد
پزشکیان برای دفاع از بودجه ۱۴۰۵ به مجلس رفت
لایحه بودجه ۱۴۰۴ با قانون برنامه هفتم منطبق نیست
پزشکیان فردا به مجلس می‌رود
ادامه بررسی جزییات بودجه در بخش درآمدی/تعیین عوارض برق مصرفی مشترکان شهری/مشترکان روستایی از عوارض معاف شدند/ لوکس سواران در سال آینده مالیات می‌دهند/ فعالیت‌های هنری معاف از مالیات شد
توضیحات قالیباف دربارۀ نشست غیرعلنی امروز مجلس
تصویب کلیات لایحه بودجه 1404 در کمیسیون برنامه مجلس
پزشکیان: هرگز مردم از من دروغ نخواهند شنید
رئیس‌جمهور سه‌شنبه به مجلس می‌رود
بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها تصویب شد
هشدار به رئیس‌جمهور: بودجه را نبازید!
«لایحه بودجه ۱۴۰۴» روی میز مجلس
اعلام افزایش حقوق سال آینده در مجلس
آقای رئیس‌جمهور؛ بودجه‌های آویزان را قطع کنید
جلسه علنی مجلس آغاز شد
روایت میرسلیم از اصلاحات مورد نیاز در بودجه سال آینده
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
6
28
پاسخ
ترسید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
26
5
پاسخ
شانزده میلیون ساده لوح صداشون درنمیاد. دولت سوم روحانی نوش جونت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
1
22
پاسخ
نمایشی دیگر از دولت و مجلس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
11
3
پاسخ
آفرین بر مجلس انقلابی
رامی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
8
2
پاسخ
فقط اخراج ریس جمهور
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
1
11
پاسخ
دولت بی کفایت و مجلس هم از اون بدتر. برای اونا تنها چیزی که مهم نیست معیشت مردمه!!!
علی صدیقی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
0
0
پاسخ
نامه معیشتی رئیس جمهورهمانند مذاکره باآمریکا نوعی حیله وریکاری محسوب میشوددولت هرگزبه فکرمعیشت ملت نبوده و هرگزنخواهدبودملت هیچگونه اعتمادی به دولت نداردچراکه کارشناس صداوسیمامی گویدبجای برنج جوبخوریدودیگرمسئول میگویداگرملت باقیمت ما برنج نخردبه دریا میریزیم وتاکنون هیچیک از مسئولین دراین رابطه هیچ واکنشی نشان ندادندحداقل میتوانستندبصورت صوری آنان راموردمواخذه قراردهند.پس امیدی نیست.
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۲ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۴ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۱۹ نظر)
tabnak.ir/005esr
tabnak.ir/005esr