قیمت جدید اجاره آپارتمان در تهران

سرعت رشد اجاره‌‌‌‌بهای مسکن در ماه پایانی پاییز از تورم عمومی جاماند. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، تورم اجاره مسکن در تهران و کل کشور وارد مسیر کاهشی‌شده، به‌طوری‌که سرعت رشد اجاره‌‌‌‌بهای کشور از ۴۰‌ درصد سال‌گذشته به ۳۳.۴ درصد در آذرماه امسال کاهش‌یافت.

به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد؛ شاخص اجاره مسکن نشان می‌دهد، در تهران‌ درحالی‌که تورم نقطه‌‌‌‌ای اجاره مسکن در سال‌گذشته ۳۰‌ درصد بود، در ابتدای امسال به ۳۶‌ درصد رسید‌ و در آذرماه به سطح ۲۱.۶ درصد افت کرد.

وضعیت بازار اجاره مسکن تهران در آذرماه

شاخص اجاره مسکن حاکی از ثبات نسبی در سطح قیمت‌ها است. مطابق این شاخص، اجاره‌‌‌‌بهای هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در ابتدای زمستان به ۴۷۲‌هزار‌تومان، با فرض تبدیل کامل پول‌پیش به اجاره ماهانه، رسیده‌است. (البته بررسی میانگین مناطق ۲۲گانه و دربرگیری تمام فایل‌‌‌‌های عرضه‌‌‌‌شده به بازار اجاره، رقم میانگین اجاره را حدود ۵۲۰‌هزار‌تومان به ازای هر مترمربع نشان می‌دهد.)

بر اساس این شاخص، میانگین «اجاره‌‌‌‌بهای پیشنهادی» آپارتمان‌‌‌‌های عرضه‌‌‌‌شده به بازار در آذرماه، ۲۳.۵میلیون‌تومان اجاره ماهانه به‌همراه ۶۲۶.۳میلیون‌تومان پول پیش بوده‌است؛ این در حالی است که در ابتدای آذرماه، میانگین اجاره ماهانه ۲۱.۲‌میلیون‌تومان با پول پیش حدود ۶۲۸‌میلیون‌تومان ثبت شده‌بود. این دو رقم، سطح ماهانه اجاره‌‌‌‌بها را نشان می‌دهند.