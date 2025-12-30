واحد‌های پولی جدید سوریه با شش واحد از جمله ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰، ۱۰۰ و ۵۰۰ شروع می‌شوند. یک لیر جدید معادل ۱۰۰ لیر قدیمی خواهد بود، در حالی که ۵۰۰ لیر جدید معادل ۵۰ هزار لیر قدیمی خواهد بود.

ابومحمد جولانی احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه و عبدالقادر الحصریه، رئیس بانک مرکزی این کشور، تقریباً یک سال پس از سقوط رژیم سابق خاندان اسد که بیش از نیم قرن بر این کشور حکومت می‌کرد، از واحد پول جدید خود رونمایی کردند.

رئیس جمهوری سوریه اظهار داشت که چندین نکته در طول فرآیند تغییر پول سوریه نیاز به توضیح دارد. او تاکید کرد که صرفاً حذف دو صفر از واحد پول قدیمی و افزودن آنها به واحد پول جدید، اقتصاد را بهبود نمی‌بخشد، بلکه معاملات را تسهیل می‌کند.

وی در جلسه گفت‌وگو در مراسم رونمایی از واحد پول جدید سوریه، افزود: تغییر طرح پول، پایان یک دوران گذشته است، دوره‌ای که پشیمانی ندارد، و آغاز دوره جدیدی است که مردم سوریه و مردم منطقه که به واقعیت مدرن سوریه امیدوارند، آرزوی آن را دارند.

الشرع توضیح داد که تصمیم برای جایگزینی پول جدید سوریه، بحث‌های طولانی را در پی داشته و تجربیات متعددی در زمینه جایگزینی پول و حذف صفرها وجود داشته است. وی خاطرنشان کرد که شش تجربه از این دست در سطح جهان وجود دارد که نیمی از آنها موفق و نیمی ناموفق بوده‌اند و روند تغییر سیستم پولی بسیار حساس است.

وی اظهار داشت که بهبود اقتصاد به افزایش نرخ تولید و کاهش نرخ بیکاری در سوریه بستگی دارد. او تاکید کرد که یکی از اصول اساسی دستیابی به رشد اقتصادی، بهبود بخش بانکی است، چرا که بانک‌ها شریان حیاتی اقتصاد هستند.

رئیس جمهوری سوریه افزود که هویت پول جدید بر کل قلمرو سوریه متمرکز است و در ادامه بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در رشد اقتصادی تاکید کرد.

الشرع ادامه داد: ما به رویکردی آرام برای جایگزینی پول نیاز داریم و بانک مرکزی تصریح کرده است که این کار طبق یک جدول زمانی مشخص انجام خواهد شد.

الشرع خاطرنشان کرد که اعتماد عمومی به لیره [پوند] سوریه بخشی از اعتماد آنها به اقتصاد سوریه است که طی سال‌های جنگ داخلی آسیب دیده بود. اقتصاد در چندین بخش، از جمله بخش بانکی، در حال فروپاشی بوده و افزایش شدید نرخ ارز منجر به از دست دادن اعتماد به لیره سوریه شده و باعث شده مردم آن را در خانه و به دور از بانک‌ها احتکار کنند.

رئیس جمهوری سوریه همچنین افزود: طراحی واحد پول جدید بیانگر یک هویت ملی جدید و دور شدن از تکریم افراد است. ما عناصر نمادین مرتبط با واقعیت سوریه را اتخاذ کرده‌ایم، زیرا مردم می‌آیند و می‌روند.

او توضیح داد که پول جدید معاملات خرید و فروش را تسهیل می‌کند، وابستگی به دلار را کاهش می‌دهد و اعتماد به اقتصاد را در درازمدت تقویت می‌کند.