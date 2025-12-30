صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شاخص بورس تهران در اولین دقایق امروز

شاخص بورس تهران در اولین دقایق بازگشایی بیش از 100 هزار واحد ریزش کرد.
کد خبر: ۱۳۴۸۷۹۱
| |
8243 بازدید
|
۸
شاخص بورس تهران در اولین دقایق امروز

به گزارش تابناک؛ شاخص بورس تهران در اولین دقایق بازگشایی بیش از 100 هزار واحد ریزش کرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بورس بازار بورس شاخص بورس شاخص کل بازار سرمایه خبر فوری
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعلام رشد شاخص کل بورس امروز 26 آذرماه
شاخص بورس امروز ۲۴ اردیبهشت
شاخص کل بورس در معاملات امروز ۱۱ مرداد
شاخص کل بورس در سومین روز هفته
شاخص کل سهام در بازار امروز 29 آذر
رشد ۲۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
رشد ۱۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل سهام در بازار معاملات امروز 20 مرداد
شاخص کل بورس در معاملات امروز 4 مرداد
تداوم روند ریزشی شاخص کل بورس
شاخص کل بورس؛ امروز 28 اردیبهشت
شاخص کل بورس امروز 5 مردادماه
شاخص کل بورس امروز 26 فروردین ماه
افت ۲۶ هزار واحدی شاخص بورس
رشد ۴۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل بورس در معاملات امروز 17 فروردین
شاخص کل بورس در معاملات امروز 24 دی ماه
رشد ۵۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
ثبت رکورد جدید بورس
شاخص کل بورس در معاملات امروز 15 اسفندماه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
1
12
پاسخ
مبارکه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
2
16
پاسخ
خب الان نوبت بورسی هاست اعتراض کنند؟ کلا بدون سر و صدا نمی تونی کشور اداره کنی؟
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
7
3
پاسخ
تازه اولش هست ، سهامداران از گرانی دلار و قیمت ها را بردن بالا ، باید توان پس دهند تا سوء استفاده نکنن
پاسخ ها
مهرداد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
خدا شفات بده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
1
6
پاسخ
بورسی که فقط به خاطر افزایش قیمت دلار بالا میره با کاهش قیمتش هم میریزه ...
علی سیستانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
2
پاسخ
این چه بساطیه میگید بیاید در بورس سرمایه گذاری کنید بعد پول مردم بیچاره میره در جیب یک عده دزد چه گناهی کردیم نه گرانی رو منطقه نه ارزون کردنتون فقط ضربه به جیب ملت
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
2
2
پاسخ
درود دوستان
بعد از چندین هفته حرکت و مثبت بودن بورس چند روز اصلاح خورده، از روز چهارشنبه یا شنبه هفته دیگه دوباره مثبت و سبز میشه، اونایی که میدونن خب نیازی به گفتن نیست
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
2
2
پاسخ
وقتی دولت کسی را که عامل تمام تورمهای دروههای قبله و حتی مجلس هم او را قبول نداره و استیضاحش میکنه میزاره رئیس بانک مرکزی .... معلومه که دوباره چه بلایی سر بورس میاد ....
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۲ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۴ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۱۹ نظر)
tabnak.ir/005esh
tabnak.ir/005esh