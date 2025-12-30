شاخص بورس تهران در اولین دقایق امروز
شاخص بورس تهران در اولین دقایق بازگشایی بیش از 100 هزار واحد ریزش کرد.
کد خبر: ۱۳۴۸۷۹۱| |
8243 بازدید
به گزارش تابناک؛ شاخص بورس تهران در اولین دقایق بازگشایی بیش از 100 هزار واحد ریزش کرد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۸
خب الان نوبت بورسی هاست اعتراض کنند؟ کلا بدون سر و صدا نمی تونی کشور اداره کنی؟
تازه اولش هست ، سهامداران از گرانی دلار و قیمت ها را بردن بالا ، باید توان پس دهند تا سوء استفاده نکنن
پاسخ ها
مهرداد| |
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
بورسی که فقط به خاطر افزایش قیمت دلار بالا میره با کاهش قیمتش هم میریزه ...
این چه بساطیه میگید بیاید در بورس سرمایه گذاری کنید بعد پول مردم بیچاره میره در جیب یک عده دزد چه گناهی کردیم نه گرانی رو منطقه نه ارزون کردنتون فقط ضربه به جیب ملت
درود دوستان
بعد از چندین هفته حرکت و مثبت بودن بورس چند روز اصلاح خورده، از روز چهارشنبه یا شنبه هفته دیگه دوباره مثبت و سبز میشه، اونایی که میدونن خب نیازی به گفتن نیست
بعد از چندین هفته حرکت و مثبت بودن بورس چند روز اصلاح خورده، از روز چهارشنبه یا شنبه هفته دیگه دوباره مثبت و سبز میشه، اونایی که میدونن خب نیازی به گفتن نیست
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟