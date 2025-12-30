ورود میلیاردها دلار به کشور ظرف یک هفته آینده
معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد کلیه شرکتهای دارای منابع ارزی موظف هستند ظرف یک هفته، ارز خود را وارد بازار کنند. این اقدام منجر به ورود میلیاردها دلار به کشور در بازه زمانی کوتاه خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۴۸۷۸۵| |
31504 بازدید
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور با اعلام خبری فوری، از الزام کلیه شرکتهایی که منابع ارزی در اختیار دارند، خبرداد. بر اساس این دستور، این شرکتها موظف هستند ظرف مدت یک هفته، ارزهای خود را وارد بازار و چرخه اقتصادی کشور کنند.
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ این تصمیم با هدف تأمین نقدینگی ارزی و کمک به ثبات بازار اتخاذ شده است. انتظار میرود با اجرای این دستور، میلیاردها دلار در بازه زمانی کوتاه وارد اقتصاد کشور شود و تأثیر مستقیمی بر متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد.
گزارش خطا
تحقق پیشبینی چهار سال قبل؛ دلار از ۱۳۰ هزار تومان عبور کرد/ آیا دلار ۱۷۸ هزار تومانی هم در راه است؟
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۵۰
انتشار یافته: ۲۸
با عرض معذرت این حرف چندین سال هست که دارید می زنید چرا از لاک خود بیرون نمی آیید
چرا تا حالا وارد بازار نکردند؟؟؟ منتظر دستور شما بودند!!!!!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
ناشناس| |
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
میلیاردها داار را با چه سیستم بانکی میخواید وارد کنید؟ شما هفت میلیارد از کره خواستید وارد کنید عنوز نتونستید البته اا الان ده بار خبرش زدید که وارد شده
چرا تا الان وارد نکردند؟ امروز ارز وارداتی از تالار دوم نرخ دادند دلاری 148000 تومان. این رانتها به کجا میرود؟
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟