ورود میلیاردها دلار به کشور ظرف یک هفته آینده

معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد کلیه شرکت‌های دارای منابع ارزی موظف هستند ظرف یک هفته، ارز خود را وارد بازار کنند. این اقدام منجر به ورود میلیارد‌ها دلار به کشور در بازه زمانی کوتاه خواهد شد.

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور با اعلام خبری فوری، از الزام کلیه شرکت‌هایی که منابع ارزی در اختیار دارند، خبرداد. بر اساس این دستور، این شرکت‌ها موظف هستند ظرف مدت یک هفته، ارزهای خود را وارد بازار و چرخه اقتصادی کشور کنند.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ این تصمیم با هدف تأمین نقدینگی ارزی و کمک به ثبات بازار اتخاذ شده است. انتظار می‌رود با اجرای این دستور، میلیاردها دلار در بازه زمانی کوتاه وارد اقتصاد کشور شود و تأثیر مستقیمی بر متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد.