ورود میلیاردها دلار به کشور ظرف یک هفته آینده

معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد کلیه شرکت‌های دارای منابع ارزی موظف هستند ظرف یک هفته، ارز خود را وارد بازار کنند. این اقدام منجر به ورود میلیارد‌ها دلار به کشور در بازه زمانی کوتاه خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۴۸۷۸۵
| |
31504 بازدید
|
۲۸
ورود میلیاردها دلار به کشور ظرف یک هفته آینده

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور با اعلام خبری فوری، از الزام کلیه شرکت‌هایی که منابع ارزی در اختیار دارند، خبرداد. بر اساس این دستور، این شرکت‌ها موظف هستند ظرف مدت یک هفته، ارزهای خود را وارد بازار و چرخه اقتصادی کشور کنند.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ این تصمیم با هدف تأمین نقدینگی ارزی و کمک به ثبات بازار اتخاذ شده است. انتظار می‌رود با اجرای این دستور، میلیاردها دلار در بازه زمانی کوتاه وارد اقتصاد کشور شود و تأثیر مستقیمی بر متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد.

 

بازار ارز سازمان برنامه و بودجه معاون سازمان برنامه و بودجه اقتصاد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۵۰
انتشار یافته: ۲۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
241
پاسخ
با عرض معذرت این حرف چندین سال هست که دارید می زنید چرا از لاک خود بیرون نمی آیید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
249
پاسخ
چرا تا حالا وارد بازار نکردند؟؟؟ منتظر دستور شما بودند!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
مردم بچه مدرسه ای نیستن دوره خبر درمانی تموم شده بهتره رک و راست حرف بزنید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
میخوان از اصل نتظارات در اقتصاد استفاده کنن که ارزون بشه ولی انتظارات در کامنت ها و امتیازات مشخصه
ناشناس
|
Oman
|
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
188
پاسخ
میلیاردها داار را با چه سیستم بانکی میخواید وارد کنید؟ شما هفت میلیارد از کره خواستید وارد کنید عنوز نتونستید البته اا الان ده بار خبرش زدید که وارد شده
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
2
166
پاسخ
وارد کنند تا وارد شد خیلی فرق دارد چرا تا حالا وارد نکرده اند !؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
136
پاسخ
یعنی نمیشد زودتر وارد کنن که این بحران ارزی تو کشور ایجاد نشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
128
پاسخ
چرا تا الان وارد نکردند؟ امروز ارز وارداتی از تالار دوم نرخ دادند دلاری 148000 تومان. این رانتها به کجا میرود؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
134
پاسخ
شاعر میفرماید:
صنار بده آش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
89
پاسخ
نمی کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
1
108
پاسخ
باشه عبباس آقا
سید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
106
پاسخ
اگر انها می خواستند ارز وارد کنند که قبلا انجام می دادند ، نمی خواهند و و وارد نمی کنند . ببینیم چه اقدامی خواهید کرد . بی عملی شما باعث جهش دلار خواهد شد
