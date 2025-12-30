صفحه خبر لوگوبالا تابناک
میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فردا چهارشنبه ۱۰ دی ماه کل تهران تعطیل شد

تمام ادارات، مدارس، دانشگاه ها و بانک‌های استان تهران برای فردا چهارشنبه ۱۰ دی ماه به علت برودت هوا تعطیل شد.
کد خبر: ۱۳۴۸۷۸۴
| |
29378 بازدید
|
۱۸
فردا تهران تعطیل شد
 
به گزارش تابناک، کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران بر اساس گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر برودت هوا طی روزهای آینده ادارات، مؤسسات دولتی، مراکز تجاری، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، بانک‌ها و شهرداری‌ها به استثنای مراکز درمانی، امدادرسان و خدماتی و شعب کشیک بانک‌ها و انتظامی در روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه در سطح استان تهران را تعطیل اعلام کرد.
 
بر اساس این گزارش، تمامی امتحانات دانشگاه‌ها برقرار می‌باشد.
 
کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران توصیه کرد: شهروندان گرامی به منظور جلوگیری از قطعی برق و افت فشار گاز و رعایت رفاه و آسایش هموطنان عزیز با مصرف بهینه انرژی حداکثر همراهی و صرفه‌جویی لازم را به عمل آورند.
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تهران تعطیل برودت هوا مدارس دانشگاه
بودجه عمرانی ۶۰۰ همتی پاسخگوی پروژه‌های نیمه‌تمام نیست / بهبود معیشت، رونق تولید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهمترین الزامات بودجه است
شرایط امروز نتیجه تفکر سریع القلم هاست/ برای پر کردن دره ها، باید قله ها را تراشید +فیلم
فلز گران‌بهای بابک زنجانی چیست و کجاست؟ / پای ۱.۸ میلیارد دلار وسط است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دانشگاه‌های آذربایجان شرقی هفته آینده غیرحضوری شد
تعطیلی برخی مدارس خراسان جنوبی در روز چهارشنبه
ابهام در اجرای طرح ترافیک فردا در تهران
امتحانات دانشگاه‌ها پابرجا است
اصفهان هم تعطیل شد
تهران سومین شهر پاک جهان
البرز هم فردا تعطیل شد
استان قم فردا تعطیل شد
این استان هم چهارشنبه تعطیل شد
امروز، سردترین روز تهران است
تهران خشک‌ترین استان ایران شد
قاتل سریالی زنان و امید به زندگی بسیار بالا
مدارس کدام شهرها و استان‌ها فردا سه شنبه تعطیل شد؟
کوه‌های برفی تهران در آسمان‌پاک این شهر
وضعیت فعالیت مدارس و ادارات ایلام در روز سه شنبه
تصاویری از تجمع در خیابان لاله‌زار و مرکز تهران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۱۸
هوم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
9
135
پاسخ
برودت شدید اعتراضات هست حتما
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
4
125
پاسخ
فایده ندارد باید فکری برای اقتصاد ورشکسته بکنید .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
6
90
پاسخ
خیلی کارتون درسته باید اداره کل جهان را به دست شما بدهند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
بعد زمستونها نصف جهان رو تعطیل میکردن ، یکی بود میگفت خیلی از کشورها برای مشکلاتشون ازش راهکار میخوان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
4
60
پاسخ
مگه داریم مگه میشه هوا که عالیه چقدر شما چقدربه فکر مردم هستید ممنون واقعا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
25
10
پاسخ
فردا هوا 7 درجه زیر صف میشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
زمستونه دیگه 7 درجه زیر صفر که عجیب نیست ولی برای کشور ما مختل کننده تمام امور مملکته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
2
42
پاسخ
بجز شرکتهای خصوصی نگون بخت
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
2
44
پاسخ
صد در صد همینطوره 🤣🤥
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
4
56
پاسخ
مسئولین حسابی برودت را حس کردن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
4
24
پاسخ
لازم به تعطیلی نیست اوضاع هوا آروم شد!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
5
19
پاسخ
چرا یه بار درست حسابی هیچی رو مشخص نمی کنند که کارفرما درست تصمیم بگیره، شرکت های خصوص کم نیستند تو تهران تکلیف اینا چیه؟؟؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
بخش دولتی رو تعطیل میکنه چون حقوقشون از بیت المال هستش. بخش خصوصی رو تعطیل کنه باید حقوق اونها رو بده. چون کارفرما از محل درامدش باید حقوق بده و دسترسی به بیت المال نداره که بدون کار کردن حقوق بده
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
تحولات ارزی به خیابان میرداماد رسید/ فرزین رفت، همتی آمد  (۳۷۵ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۳ نظر)
ترامپ: اجازه حمله به ایران به اسرائیل داده می‌شود!  (۲۳۱ نظر)
معاون اجرایی رییس‌‍‌جمهور از مردم عذرخواهی کرد  (۲۱۸ نظر)
فوری: آزادسازی ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران  (۱۷۲ نظر)
دلار رکورد می‌زند، مسئولان حرف نمی‌زنند/ چرا کسی پاسخگوی نگرانی مردم نیست؟  (۱۶۷ نظر)
مصاحبه ژیلا صادقی با یک رقاصه در تلویزیون  (۱۴۴ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
پزشکیان: می‌گویند حقوق را زیاد کنید، پولش را از کجا بیاورم؟!  (۱۳۶ نظر)
دولت دغدغه جدی درباره حقوق زنان ندارد/مجازات اعدام باید حذف شود/ مجازات خشونت خانوادگی باید شدیدتر باشد/ تقسیم دارایی‌ها به جای مهریه های سنگین  (۱۳۶ نظر)
ادعای زیباکلام: جمهوری اسلامی شروط ترامپ را مخفیانه می‌پذیرد!  (۱۳۵ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۳۰ نظر)
برگه آزمون را سفید بدهید، مجوز کارشناس رسمی دادگستری بگیرید!  (۱۲۹ نظر)
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی به خبر جایگزینی همتی  (۱۲۸ نظر)
روسیه فرو خواهد پاشید/ اقتصاد چین ورشکسته می‌شود  (۱۱۹ نظر)
tabnak.ir/005esa
tabnak.ir/005esa