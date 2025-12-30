فردا چهارشنبه ۱۰ دی ماه کل تهران تعطیل شد

تمام ادارات، مدارس، دانشگاه ها و بانک‌های استان تهران برای فردا چهارشنبه ۱۰ دی ماه به علت برودت هوا تعطیل شد.

به گزارش تابناک، کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران بر اساس گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر برودت هوا طی روزهای آینده ادارات، مؤسسات دولتی، مراکز تجاری، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، بانک‌ها و شهرداری‌ها به استثنای مراکز درمانی، امدادرسان و خدماتی و شعب کشیک بانک‌ها و انتظامی در روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه در سطح استان تهران را تعطیل اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، تمامی امتحانات دانشگاه‌ها برقرار می‌باشد.

کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران توصیه کرد: شهروندان گرامی به منظور جلوگیری از قطعی برق و افت فشار گاز و رعایت رفاه و آسایش هموطنان عزیز با مصرف بهینه انرژی حداکثر همراهی و صرفه‌جویی لازم را به عمل آورند.