روسیه:حمله اوکراین به پوتین، سیلی به ترامپ است

«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه شامگاه دوشنبه در سخنانی عنوان کرد: «حمله اخیر اوکراین به اقامتگاه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، مانند سیلی به صورت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از سوی اوکراین است.»
روسیه:حمله اوکراین به پوتین، سیلی به ترامپ است

سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت حمله نافرجام اوکراین به اقامتگاه ریاست‌جمهوری روسیه، همانند «سیلی به صورت ترامپ» است.
 
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه شامگاه دوشنبه در سخنانی عنوان کرد: «حمله اخیر اوکراین به اقامتگاه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، مانند سیلی به صورت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از سوی اوکراین است.»
 
طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه تاکید کرد: «ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین به این شیوه رفتار با تعدادی از رهبران جهان عادت دارد. او به این شیوه رفتار با دولت قبلی ایالات متحده عادت دارد.»

زاخارووا تصریح کرد: «ماهیت بی‌سابقه این حمله در این واقعیت نهفته است که در بحبوحه مذاکرات با ایالات متحده رخ داده و پاسخ روسیه به حمله به اقامتگاه ریاست‌جمهوری روسیه دیپلماتیک نخواهد بود.»
 
پیش از این، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرده بود که اوکراین با استفاده از ۹۱ پهپاد به اقامتگاه ولادیمیر پوتین در منطقه «نووگورود» حمله کرده است.
 
رئیس‌جمهور اوکراین در واکنش به این خبر گفت: ««این داستان ادعایی حمله به اقامتگاه کاملا ساختگی است و هدف آن توجیه حملات بیشتر علیه اوکراین، از جمله کی‌یف و همچنین امتناع خود روسیه از انجام اقدامات لازم برای پایان دادن به جنگ است. دروغ‌های معمول روسیه!»
 
ماریا زاخارووا در این خصوص خاطر نشان کرد: «دروغ، اظهارات زلنسکی درباره بوچا است. دروغ، اظهارات زلنسکی در مورد کودکانی که گفته می‌شود توسط روسیه دزدیده شده‌اند، است. دروغ، اظهارات زلنسکی در مورد عدم تمایل طرف روسی به مذاکره است.»

روسیه باید هر چه سریعتر تجاوز به خاک اوکراین را متوقف و به پشت مرزهای بین المللی اش برگردد
