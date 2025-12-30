صفحه خبر لوگوبالا تابناک
شلیک به مرد جوان به خاطر چند عدد هلو

مرد باغبان که به خاطر چند هلو مرتکب قتل شده‌ است، جزئیاتی از این قتل را در دادگاه توضیح داد.
کد خبر: ۱۳۴۸۷۵۸
| |
3218 بازدید
شلیک به مرد جوان به خاطر چند عدد هلو

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد آنلاین، یک سال قبل به ماموران گزارش داده‌ شد جوانی به نام روزبه بر اثر شلیک گلوله جانش را از دست داده است. بلافاصله ماموران به محل رفتند و تحقیقات خود را آغاز کردند.

همراهان روزبه به پلیس گفتند مردی باغبان، روزبه را با گلوله زخمی کرد و کشت. ماموران مرد باغبان را بازداشت کردند. او مدعی شد روزبه قصد داشت وارد باغش شود و به همین خاطر به سمت او شلیک کرد. این مرد گفت: روزبه به زور وارد باغ شد و با من گلاویز شد. من هم برای اینکه جلوی او را بگیرم، اسلحه کشیدم. اما قصد زدن او را نداشتم. چون به سمتم حمله کرد و گلاویز شدیم گلوله شلیک شد.

با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در جلسه رسیدگی کیفرخواست علیه متهم خوانده شد سپس اولیای‌دم در جایگاه قرار گرفتند و خواستار صدور حکم قصاص شدند. وقتی نوبت به متهم رسید، او گفت: روزبه به باغم حمله کرد و من برای جلوگیری از ورود او درگیر شدم و حین درگیری سلاح شلیک شد. اگر او به سمتم حمله نمی‌کرد اصلا گلوله‌ای شلیک نمی‌شد.

با توجه به این ادعا بود که دادگاه تصمیم گرفت شهود و کارشناس اسلحه را به جلسه فرابخواند. در جلسه دوم دو دوست متهم در جایگاه قرار گرفتند. آنها گفتند روزبه اصلا به سمت باغ نرفته بود. آنها توضیح دادند: ما برای گردش به آن منطقه رفته بودیم. یک پمپ آب هست که برای باغ‌ها از چاه آب بیرون می‌کشد. یک حوضچه هم هست که در آنجا می‌شود شنا کرد. روزبه در حوضچه بود و داشت آبتنی می‌کرد. ما به سمت باغ رفتیم درختان هلوی خیلی خوبی داشت.خواستیم چند هلو بکنیم که متهم با اسلحه آمد. یک گلوله شلیک کرد. ما اعتراض کردیم و گفتیم چرا به خاطر چند هلو گلوله شلیک می‌کنی! این درخت بیرون بود و ما میوه را کندیم. نهایتش این است که پولش را می‌دهیم. او خیلی تند صحبت کرد. بعد روزبه به سمت ما آمد. گفتیم ولش کن. گفت نه حتما باید با پلیس تماس بگیریم. او چه حقی داشت گلوله شلیک کند. آن مرد سر این مساله با روزبه درگیر شد. آنها از هم فاصله زیادی داشتند و روزبه اصلا وارد باغ نشد اما این مرد به او شلیک کرد.

سپس کارشناس اسلحه در جایگاه قرار گرفت. او گفت: گلوله از بالا به پایین و از راست به چپ شلیک شده و در زیر بغل  قرار گرفته‌ است. اگر گلوله از فاصله نزدیک یا چسبیده شلیک می‌شد حتما از بدن مقتول خارج می‌شد. نوع سوختگی ایجاد شده و عکس‌هایی که از جسد گرفته شده نشان می‌دهد گلوله تقریبا از فاصله یک و نیم متری شلیک شده‌ است. همچنین طبق نظر پزشکی قانونی باروتی هم روی بدن مقتول پیدا نشده که این نشان دهنده فاصله اسلحه از بدن است.

سپس متهم در جایگاه قرار گرفت و یکبار دیگر ادعای خود را مطرح کرد. او گفت: من برای دفاع از خودم این کار را کردم. این سه نفر به باغ من حمله کرده‌ بودند و چاره‌ای به جز این کار نداشتم.

در پایان قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند.

